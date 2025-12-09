Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем на фотопрогулку по зимнему Зеленоградску! Вы погрузитесь в сказочную атмосферу старого Кранца, пройдете по брусчатому Курортному проспекту с его изящными виллами, заглянете в уютные кофейни и таинственные дворики. А еще мы насладимся видом морского променада с колоритными ресторанчиками и чайками. И, конечно, по пути мы найдем самых очаровательных местных котиков, обожающих праздничную суету.

Юлия Ваш гид в Зеленоградске Индивидуальная фото-прогулка Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком 7000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки Елка, кот и Новый год — очень сочетаемое явление, ведь котики тоже любят новогодние праздники. Не верите? Приглашаем на фотопрогулку по новогоднему Зеленоградску. В фокусе нашей прогулки будут: -Курортный проспект Зеленоградска - пешеходная брусчатая улица, со всех сторон который застыли в изящном поклоне старинные виллы - уютные кофейни и сувенирные лавочки, хранящие очарование старого Кранца - тайные дворики - шкатулки, где в шепоте плюща и патине стен хранятся немые секреты ушедших эпох. - морской променад в обрамлении колоритных ресторанчиков и пролетающих чаек - морской берег с ритмами волнорезов и лестницами, спускающимися к самой кромке прибоя.

