Мои заказы

Фотопрогулка по новогоднему Зеленоградску «Кот на ёлке»

Приглашаем на фотопрогулку по зимнему Зеленоградску! Вы погрузитесь в сказочную атмосферу старого Кранца, пройдете по брусчатому Курортному проспекту с его изящными виллами, заглянете в уютные кофейни и таинственные дворики. А еще мы насладимся видом морского променада с колоритными ресторанчиками и чайками. И, конечно, по пути мы найдем самых очаровательных местных котиков, обожающих праздничную суету.
Фотопрогулка по новогоднему Зеленоградску «Кот на ёлке»
Фотопрогулка по новогоднему Зеленоградску «Кот на ёлке»
Фотопрогулка по новогоднему Зеленоградску «Кот на ёлке»

Описание фото-прогулки

Елка, кот и Новый год — очень сочетаемое явление, ведь котики тоже любят новогодние праздники. Не верите? Приглашаем на фотопрогулку по новогоднему Зеленоградску. В фокусе нашей прогулки будут: -Курортный проспект Зеленоградска - пешеходная брусчатая улица, со всех сторон который застыли в изящном поклоне старинные виллы - уютные кофейни и сувенирные лавочки, хранящие очарование старого Кранца - тайные дворики - шкатулки, где в шепоте плюща и патине стен хранятся немые секреты ушедших эпох. - морской променад в обрамлении колоритных ресторанчиков и пролетающих чаек - морской берег с ритмами волнорезов и лестницами, спускающимися к самой кромке прибоя.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр Зеленоградска
  • Променад и морское побережье
Что включено
  • Фотосессия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный проспект, 29, вход в ресторан «Телеграф»
Завершение: Колесо обозрения «Глаз Балтики»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Пешая
2 часа
35 отзывов
Квест
до 4 чел.
Код Зеленоградска: экскурсия-квест
Увлекательный квест в Зеленоградске: разгадайте тайны города, раскройте код и получите подарок. Идеально для семейного отдыха
Начало: На променаде у пирса
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Начало: В вашем отеле или апартаментов в Зеленоградске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 999 ₽ за всё до 4 чел.
Зеленоградск глазами прусских котов
Пешая
2 часа
6 отзывов
Квест
до 6 чел.
Зеленоградск глазами прусских котов
Увлекательная квест-экскурсия по Зеленоградску с местными котами, которые расскажут о жизни города и его тайнах. Подходит для всей семьи
Начало: У здания ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске