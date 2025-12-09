Приглашаем на фотопрогулку по зимнему Зеленоградску! Вы погрузитесь в сказочную атмосферу старого Кранца, пройдете по брусчатому Курортному проспекту с его изящными виллами, заглянете в уютные кофейни и таинственные дворики. А еще мы насладимся видом морского променада с колоритными ресторанчиками и чайками. И, конечно, по пути мы найдем самых очаровательных местных котиков, обожающих праздничную суету.
Описание фото-прогулкиЕлка, кот и Новый год — очень сочетаемое явление, ведь котики тоже любят новогодние праздники. Не верите? Приглашаем на фотопрогулку по новогоднему Зеленоградску. В фокусе нашей прогулки будут: -Курортный проспект Зеленоградска - пешеходная брусчатая улица, со всех сторон который застыли в изящном поклоне старинные виллы - уютные кофейни и сувенирные лавочки, хранящие очарование старого Кранца - тайные дворики - шкатулки, где в шепоте плюща и патине стен хранятся немые секреты ушедших эпох. - морской променад в обрамлении колоритных ресторанчиков и пролетающих чаек - морской берег с ритмами волнорезов и лестницами, спускающимися к самой кромке прибоя.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Зеленоградска
- Променад и морское побережье
- Фотосессия
Начало: Курортный проспект, 29, вход в ресторан «Телеграф»
Завершение: Колесо обозрения «Глаз Балтики»
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
