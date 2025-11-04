Т Татьяна Анна прекрасно проводит экскурсию не только для детей, но и для взрослых. Интересно, живо и атмосферно провели время. Спасибо за такую классную программу:)

Е Елена Экскурсия понравилась. Думаю она больше рассчитана на деток младшего школьного возраста. Анна очень интересно и весело дает материал.

А Анна Спасибо Анне на настоящую любовь к делу и городу, которые чувствовались в каждом ее слове!

Н Надежда читать дальше очень приятный человек. Мы узнали много занимательных фактов из истории города, его достопримечательностях. До экскурсии уже были в Зеленоградске неделю, но совершенно по-новому увидели всё вокруг. Как приятно было потом ходить и обсуждать здания, события из истории, обращать внимание на детали, которые не замечали раньше.

Маршрут очень удобный, логичный, вопросы и загадки были понятны и ребенку, и взрослым. Получили удовольствие, рекомендуем! И спасибо Анне за чудесные подарки в конце:) Спасибо большое Анне за чудесную прогулку по Зеленоградску. Пошли втроем - я и двое детей (11 и 17 лет). Интересно и познавательно было нам всем:) Анна отличный рассказчик и просто

￼￼Алина Прекрасная экскурсия. Дети были вовлечены и взрослые тоже. Время прошло незаметно. На все вопросы экскурсовод ответила. Все понравилось.

А Анна Это наша вторая экскурсия с Анной! Прекрасная, живая, веселая встреча получилась! Даже муж был заинтересован! Анна, спасибо вам большое! Если еще окажемся в ваших краях, то на экскурсию только к вам!!!!

Гульнара Отличная экскурсия-квест по Зеленоградску для детей. Анна настолько увлечена темой, что увлекает и детей)) Идея с квестом отличная 👍 Анна очень приятная, открытая и доброжелательная ❤️ Спасибо за экскурсию! 🌺

М Марина читать дальше что бы маленькому слушателю не было скучно, а всегда интересно и хотелось продолжать слушать, что бы узнать, какие секреты города ждут впереди. С удовольствием рекомендую такого чудесного экскурсовода, умеющего заинтересовать ребёнка и говорить с ним на понятном ему языке. Огромное спасибо!!! Были на экскурсии у Анны. Экскурсия не только полностью настроена и понятна для детского понимания (путешествовал ребёнок 6 лет с родителями и старшей сестрой), но также очень хорошо продумана так,

Елена Экскурсия - великолепна! Анна умеет увлечь и детей и взрослых. Ребёнок 9 лет ни разу не спросил: когда экскурсия закончится? А это признак того, что интересно и увлекательно! Для взрослых тоже интересно с вкроплениями про архитектуру и историю! Рекомендую! Великолепно!!

В Вадим Анна молодец. Всё пунктуально. Для детей 7 и 9 лет, началось всё с кодов к замочку, который нужно было разгадать по ходу экскурсии, где содержался секретный приз. В целом замечательно и познавательно, как для детей так и взрослых.

И Ирина Все прошло отлично. Анна чудесный рассказчик. Детям понравилось.

А Алексей Анна, спасибо за прекрасную экскурсию по Зеленоградску! Детям было интересно! Экскурсия была в виде квеста с заданиями и вопросами! Очень рекомендую, обязательно сходите на эту экскурсию!

Алёна Анна - очень добродушный и оптимистичный гид, смогла заинтересовать всех членов нашей семьи и увлечь историей города. Сама экскурсия - очень необычного формата, мы следовали карте в поисках секретного кода, зашифрованного на улицах города, по ходу решая разные ребусы и загадки.

Анна, спасибо Вам, мы с удовольствием вернемся в Калининградскую область на другие Ваши экскурсии:)

А Анна читать дальше картой города, которую мы заполняли все вместе, рассказала нам много интересных фактов, посоветовала хорошее место доя перекусов, в которое мы потом не раз возвращались. Это было лучшая экскурсия за поездку! Причем, погода была не самая лучшая (временами дождь), но это ничуть не испортило наше впечатление. Уверена, остальные экскурсии у Анны не менее познавательные! Смело рекомендуем! Приезжали в Зеленоградск с ребенком (6 лет), хотели познакомиться с городом, в котором остановились и выбрали Анну по отзывам на этом сайте. Честно? Мы в полном восторге)) Анна заинтересовала сына