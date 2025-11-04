Квест-экскурсия в Зеленоградске предлагает уникальную возможность узнать город через игру. Участники посетят Курортный проспект, почтамт Кранца и другие знаковые места. По пути их ждут загадки и головоломки, которые помогут раскрыть
6 причин купить этот квест
- 🔍 Узнать тайны Зеленоградска
- 🗺️ Исследовать город с картами
- 🎁 Получить подарок-сюрприз
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏛️ Посетить исторические места
- 🧩 Решить интересные головоломки
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Курортный проспект
- Почтамт Кранца
- Универмаг Штернфельда
- Отель для котиков
Описание квеста
Вы рассмотрите ключевые достопримечательности очаровательного Зеленоградска — Курортный проспект, почтамт Кранца, универмаг Штернфельда, отель для котиков и другие.
Окажетесь в самом карамельном месте города и разгадаете сладкие шарады.
Зайдёте в парадную отеля, где бывал Столыпин, раскроете тайны ажурных ступенек и отыщете потайную дверь.
Подержите в руках старинные аптечные пузырьки — синие, рифлёные, с сердечком.
А ещё узнаете:
- Как королевский курорт стал родиной Буратино и столицей котов
- Где прячется дом из пряников и перца и какую крышу атакуют драконы
- Почему 200 лет назад вся семья не могла пойти на один пляж и зачем с собой брали лопаты
- Как сёстры Шутц после смерти стали близняшками и начали печь пироги
За успешное выполнение всех заданий — подарок-сюрприз, который поможет ещё раз с удовольствием прогуляться по уютным улочкам Кранца.
Организационные детали
- Квест будет интересен взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. Доплата — 1300 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На променаде у пирса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 580 туристов
Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в город К. с первого крика чаек, и он перевернул мою жизнь. Стала водить экскурсии и получила диплом гида. Моя суперспособность — рассказывать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Анна прекрасно проводит экскурсию не только для детей, но и для взрослых. Интересно, живо и атмосферно провели время. Спасибо за такую классную программу:)
Е
Елена
1 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Думаю она больше рассчитана на деток младшего школьного возраста. Анна очень интересно и весело дает материал.
А
Анна
12 сен 2025
Спасибо Анне на настоящую любовь к делу и городу, которые чувствовались в каждом ее слове!
Н
Надежда
17 авг 2025
Спасибо большое Анне за чудесную прогулку по Зеленоградску. Пошли втроем - я и двое детей (11 и 17 лет). Интересно и познавательно было нам всем:) Анна отличный рассказчик и просто
￼￼Алина
26 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Дети были вовлечены и взрослые тоже. Время прошло незаметно. На все вопросы экскурсовод ответила. Все понравилось.
А
Анна
22 июл 2025
Это наша вторая экскурсия с Анной! Прекрасная, живая, веселая встреча получилась! Даже муж был заинтересован! Анна, спасибо вам большое! Если еще окажемся в ваших краях, то на экскурсию только к вам!!!!
Гульнара
19 июл 2025
Отличная экскурсия-квест по Зеленоградску для детей. Анна настолько увлечена темой, что увлекает и детей)) Идея с квестом отличная 👍 Анна очень приятная, открытая и доброжелательная ❤️ Спасибо за экскурсию! 🌺
М
Марина
17 июл 2025
Были на экскурсии у Анны. Экскурсия не только полностью настроена и понятна для детского понимания (путешествовал ребёнок 6 лет с родителями и старшей сестрой), но также очень хорошо продумана так,
Елена
16 июл 2025
Экскурсия - великолепна! Анна умеет увлечь и детей и взрослых. Ребёнок 9 лет ни разу не спросил: когда экскурсия закончится? А это признак того, что интересно и увлекательно! Для взрослых тоже интересно с вкроплениями про архитектуру и историю! Рекомендую! Великолепно!!
В
Вадим
5 июл 2025
Анна молодец. Всё пунктуально. Для детей 7 и 9 лет, началось всё с кодов к замочку, который нужно было разгадать по ходу экскурсии, где содержался секретный приз. В целом замечательно и познавательно, как для детей так и взрослых.
И
Ирина
5 июл 2025
Все прошло отлично. Анна чудесный рассказчик. Детям понравилось.
А
Алексей
2 июл 2025
Анна, спасибо за прекрасную экскурсию по Зеленоградску! Детям было интересно! Экскурсия была в виде квеста с заданиями и вопросами! Очень рекомендую, обязательно сходите на эту экскурсию!
Алёна
30 июн 2025
Анна - очень добродушный и оптимистичный гид, смогла заинтересовать всех членов нашей семьи и увлечь историей города. Сама экскурсия - очень необычного формата, мы следовали карте в поисках секретного кода, зашифрованного на улицах города, по ходу решая разные ребусы и загадки.
Анна, спасибо Вам, мы с удовольствием вернемся в Калининградскую область на другие Ваши экскурсии:)
А
Анна
27 июн 2025
Приезжали в Зеленоградск с ребенком (6 лет), хотели познакомиться с городом, в котором остановились и выбрали Анну по отзывам на этом сайте. Честно? Мы в полном восторге)) Анна заинтересовала сына
Ю
Юлия
25 июн 2025
Остались очень довольны прогулкой-экскурсией с Анной. Анна настолько интересно рассказывает, что дети (9, 12 лет) не теряли внимание на протяжении всего времени. Получили море впечатлений и интересной информации. Однозначно рекомендуем и от всего сердца благодарим Анну!
