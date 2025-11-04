Мои заказы

Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи

Увлекательный квест в Зеленоградске: разгадайте тайны города, раскройте код и получите подарок. Идеально для семейного отдыха
Квест-экскурсия в Зеленоградске предлагает уникальную возможность узнать город через игру. Участники посетят Курортный проспект, почтамт Кранца и другие знаковые места. По пути их ждут загадки и головоломки, которые помогут раскрыть
читать дальше

тайны города. В финале участники откроют сейф с подарками. Экскурсия подходит для детей от 7 лет и взрослых, может быть организована для группы до 10 человек. За дополнительную плату возможно участие большего количества человек

5
33 отзыва

6 причин купить этот квест

  • 🔍 Узнать тайны Зеленоградска
  • 🗺️ Исследовать город с картами
  • 🎁 Получить подарок-сюрприз
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏛️ Посетить исторические места
  • 🧩 Решить интересные головоломки
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи© Анна
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи© Анна
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи© Анна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Курортный проспект
  • Почтамт Кранца
  • Универмаг Штернфельда
  • Отель для котиков

Описание квеста

Вы рассмотрите ключевые достопримечательности очаровательного Зеленоградска — Курортный проспект, почтамт Кранца, универмаг Штернфельда, отель для котиков и другие.

Окажетесь в самом карамельном месте города и разгадаете сладкие шарады.

Зайдёте в парадную отеля, где бывал Столыпин, раскроете тайны ажурных ступенек и отыщете потайную дверь.

Подержите в руках старинные аптечные пузырьки — синие, рифлёные, с сердечком.

А ещё узнаете:

  • Как королевский курорт стал родиной Буратино и столицей котов
  • Где прячется дом из пряников и перца и какую крышу атакуют драконы
  • Почему 200 лет назад вся семья не могла пойти на один пляж и зачем с собой брали лопаты
  • Как сёстры Шутц после смерти стали близняшками и начали печь пироги

За успешное выполнение всех заданий — подарок-сюрприз, который поможет ещё раз с удовольствием прогуляться по уютным улочкам Кранца.

Организационные детали

  • Квест будет интересен взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. Доплата — 1300 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На променаде у пирса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 580 туристов
Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в город К. с первого крика чаек, и он перевернул мою жизнь. Стала водить экскурсии и получила диплом гида. Моя суперспособность — рассказывать
читать дальше

легко и играючи. Я беру интервью у каждого района. Беседую с жителями, а с некоторыми дружу. На моих прогулках звучат голоса старых домов, гидранты рассказывают истории, а закрытые люки подобны открытым книгам. Я пешеход и искренне верю — понять и почувствовать город можно только пройдя его ножками. Засунув любопытный нос в приоткрытые двери. Потрогав шероховатость кирпича и плавные изгибы ограды. А может и надкусив спелый плод. Поверьте, в каждом сезоне город будет разным на вкус! И если вам кажется, что мы в чем-то похожи - предлагаю встретиться и погулять вместе!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Татьяна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Татьяна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Татьяна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Вадим)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Юлия)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Ирина)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Елена)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Елена)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Елена)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи (Анна)
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Анна прекрасно проводит экскурсию не только для детей, но и для взрослых. Интересно, живо и атмосферно провели время. Спасибо за такую классную программу:)
Анна прекрасно проводит экскурсию не только для детей, но и для взрослых. Интересно, живо и атмосферноАнна прекрасно проводит экскурсию не только для детей, но и для взрослых. Интересно, живо и атмосферноАнна прекрасно проводит экскурсию не только для детей, но и для взрослых. Интересно, живо и атмосферно
Е
Елена
1 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Думаю она больше рассчитана на деток младшего школьного возраста. Анна очень интересно и весело дает материал.
А
Анна
12 сен 2025
Спасибо Анне на настоящую любовь к делу и городу, которые чувствовались в каждом ее слове!
Н
Надежда
17 авг 2025
Спасибо большое Анне за чудесную прогулку по Зеленоградску. Пошли втроем - я и двое детей (11 и 17 лет). Интересно и познавательно было нам всем:) Анна отличный рассказчик и просто
читать дальше

очень приятный человек. Мы узнали много занимательных фактов из истории города, его достопримечательностях. До экскурсии уже были в Зеленоградске неделю, но совершенно по-новому увидели всё вокруг. Как приятно было потом ходить и обсуждать здания, события из истории, обращать внимание на детали, которые не замечали раньше.
Маршрут очень удобный, логичный, вопросы и загадки были понятны и ребенку, и взрослым. Получили удовольствие, рекомендуем! И спасибо Анне за чудесные подарки в конце:)

￼￼Алина
￼￼Алина
26 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Дети были вовлечены и взрослые тоже. Время прошло незаметно. На все вопросы экскурсовод ответила. Все понравилось.
А
Анна
22 июл 2025
Это наша вторая экскурсия с Анной! Прекрасная, живая, веселая встреча получилась! Даже муж был заинтересован! Анна, спасибо вам большое! Если еще окажемся в ваших краях, то на экскурсию только к вам!!!!
Это наша вторая экскурсия с Анной! Прекрасная, живая, веселая встреча получилась! Даже муж был заинтересован! Анна,Это наша вторая экскурсия с Анной! Прекрасная, живая, веселая встреча получилась! Даже муж был заинтересован! Анна,Это наша вторая экскурсия с Анной! Прекрасная, живая, веселая встреча получилась! Даже муж был заинтересован! Анна,Это наша вторая экскурсия с Анной! Прекрасная, живая, веселая встреча получилась! Даже муж был заинтересован! Анна,
Гульнара
Гульнара
19 июл 2025
Отличная экскурсия-квест по Зеленоградску для детей. Анна настолько увлечена темой, что увлекает и детей)) Идея с квестом отличная 👍 Анна очень приятная, открытая и доброжелательная ❤️ Спасибо за экскурсию! 🌺
М
Марина
17 июл 2025
Были на экскурсии у Анны. Экскурсия не только полностью настроена и понятна для детского понимания (путешествовал ребёнок 6 лет с родителями и старшей сестрой), но также очень хорошо продумана так,
читать дальше

что бы маленькому слушателю не было скучно, а всегда интересно и хотелось продолжать слушать, что бы узнать, какие секреты города ждут впереди. С удовольствием рекомендую такого чудесного экскурсовода, умеющего заинтересовать ребёнка и говорить с ним на понятном ему языке. Огромное спасибо!!!

Елена
Елена
16 июл 2025
Экскурсия - великолепна! Анна умеет увлечь и детей и взрослых. Ребёнок 9 лет ни разу не спросил: когда экскурсия закончится? А это признак того, что интересно и увлекательно! Для взрослых тоже интересно с вкроплениями про архитектуру и историю! Рекомендую! Великолепно!!
В
Вадим
5 июл 2025
Анна молодец. Всё пунктуально. Для детей 7 и 9 лет, началось всё с кодов к замочку, который нужно было разгадать по ходу экскурсии, где содержался секретный приз. В целом замечательно и познавательно, как для детей так и взрослых.
Анна молодец. Всё пунктуально. Для детей 7 и 9 лет, началось всё с кодов к замочку,
И
Ирина
5 июл 2025
Все прошло отлично. Анна чудесный рассказчик. Детям понравилось.
А
Алексей
2 июл 2025
Анна, спасибо за прекрасную экскурсию по Зеленоградску! Детям было интересно! Экскурсия была в виде квеста с заданиями и вопросами! Очень рекомендую, обязательно сходите на эту экскурсию!
Алёна
Алёна
30 июн 2025
Анна - очень добродушный и оптимистичный гид, смогла заинтересовать всех членов нашей семьи и увлечь историей города. Сама экскурсия - очень необычного формата, мы следовали карте в поисках секретного кода, зашифрованного на улицах города, по ходу решая разные ребусы и загадки.
Анна, спасибо Вам, мы с удовольствием вернемся в Калининградскую область на другие Ваши экскурсии:)
А
Анна
27 июн 2025
Приезжали в Зеленоградск с ребенком (6 лет), хотели познакомиться с городом, в котором остановились и выбрали Анну по отзывам на этом сайте. Честно? Мы в полном восторге)) Анна заинтересовала сына
читать дальше

картой города, которую мы заполняли все вместе, рассказала нам много интересных фактов, посоветовала хорошее место доя перекусов, в которое мы потом не раз возвращались. Это было лучшая экскурсия за поездку! Причем, погода была не самая лучшая (временами дождь), но это ничуть не испортило наше впечатление. Уверена, остальные экскурсии у Анны не менее познавательные! Смело рекомендуем!

Ю
Юлия
25 июн 2025
Остались очень довольны прогулкой-экскурсией с Анной. Анна настолько интересно рассказывает, что дети (9, 12 лет) не теряли внимание на протяжении всего времени. Получили море впечатлений и интересной информации. Однозначно рекомендуем и от всего сердца благодарим Анну!
Остались очень довольны прогулкой-экскурсией с Анной. Анна настолько интересно рассказывает, что дети (9, 12 лет) не

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Зеленоградск: путешествие в прошлое
Пешая
2 часа
-
15%
158 отзывов
Групповая
до 20 чел.
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
14 ноя в 12:00
19 ноя в 12:00
от 1020 ₽1200 ₽ за человека
Зеленоградск: восхищение прошлым, любовь к настоящему
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск: восхищение прошлым
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по Курортному проспекту и парку. Узнайте больше о местной истории и культуре в индивидуальной экскурсии
Начало: На улице Ленина
24 дек в 09:00
25 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком (из Зеленоградска)
Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Начало: В вашем отеле или апартаментов в Зеленоградске
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
15 999 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске