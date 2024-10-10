2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
«Весной и летом прогулка займёт 2 часа, а зимой и осенью 1,5 часа»
Завтра в 09:00
17 окт в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Новогодняя сказка на Куршской косе и в Зеленоградске
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2
«Здесь мы наполнимся новогодним настроением, прогулявшись по главной курортной улице, познакомимся с историей города и восхитимся зимним морем»
Завтра в 08:00
17 окт в 08:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Тёплая фотовстреча с Зеленоградском
Прогуляться по уютному городку, узнать о жизни в нём и сделать душевные снимки на память
«Если фотопрогулка планируется в межсезонье или зимой, возьмите с собой тёплую одежду, на побережье может быть ветрено»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
75006 750₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 октября 2024Великолепная, душевная прогулка с Лидией. Неспешным шагом прошлись по городу, посмотрели дома, подъезды, узнали их историю и кто в них
- ИИрина10 октября 2024Спасибо огромное за такой Кранц! Теперь этот город, эти парадные и его история в нашем сердце на всегда! Спасибо Лидии
- ССергей23 сентября 2024Лидия, спасибо вам огромное за проведенную экскурсию нашим Мамам. Они очень довольны, так же как и мы💐💐💐
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Зимние»
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