Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Зеленоградске, цены от 1 020 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 5 отзывов 2.5 часа Мини-группа до 12 чел. Рождественский Кранц: прогулка Погрузитесь в атмосферу зимнего Кранца, узнайте о традициях и насладитесь рождественским уютом Зеленоградска Начало: На центральной площади «Обсудим, чем отличалось празднование Рождества у католиков и лютеран» 1 300 ₽ за человека Пешая 15% скидка 1.5 часа Аудиогид Рождество в Кранце Волшебная экскурсия-аудиоспектакль по праздничным улицам старинного города Начало: Возле ж/д вокзала «Мы прогуляемся по самой нарядной новогодней улице — Кёнигсбергер штрассе, от виллы Крелль до кирхи Святого Адальберта» Расписание: ежедневно в 16:00 1200 1 020 ₽ за человека 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Новогодняя сказка на Куршской косе и в Зеленоградске Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 «Здесь мы наполнимся новогодним настроением, прогулявшись по главной курортной улице, познакомимся с историей города и восхитимся зимним морем» 15 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Зеленоградска Последние отзывы на экскурсии З Зоя Рождественский Кранц: душевная групповая прогулка очень понравилась экскурсия от Екатерины! несмотря на непростые погодные условия, получили огромное удовольствие от прогулки! вся информация была преподнесена живым языком, с интересными деталями и очень кстати оказался перерыв на облепиховый чай с марципаном! 😍 огромная благодарность экскурсоводу!!

И Ирина Рождественский Кранц: душевная групповая прогулка читать дальше мы с Екатериной совершили душевную прогулку по рождественскому Зеленограду вдвоем. Много интересной и незнакомой для меня ранее информации я подчерпнула от Екатерины. Замечательный иллюстрированный материал. Выношу особую благодарность за рекомендации посетить театр кукол. В летний визит надеюсь посетить другие экскурсии Екатерины. Это был день резкого перепада температуры воздуха от значительного минуса до нуля. Поэтому менее закаленные путешественники от экскурсии отказались и

Е Екатерина Рождественский Кранц: душевная групповая прогулка Безумно интересная экскурсия. Екатерина отлично подает информацию и умеет заинтересовать. Маршрут подстраивался под плохую погоду, за, что ей отдельное спасибо ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Новогодние 2025»

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