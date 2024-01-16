2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Рождественский Кранц: прогулка
Погрузитесь в атмосферу зимнего Кранца, узнайте о традициях и насладитесь рождественским уютом Зеленоградска
Начало: На центральной площади
«Обсудим, чем отличалось празднование Рождества у католиков и лютеран»
25 ноя в 16:00
26 ноя в 12:00
1 300₽ за человека
скидка
15%
1.5 часа
Аудиогид
Рождество в Кранце
Волшебная экскурсия-аудиоспектакль по праздничным улицам старинного города
Начало: Возле ж/д вокзала
«Мы прогуляемся по самой нарядной новогодней улице — Кёнигсбергер штрассе, от виллы Крелль до кирхи Святого Адальберта»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
12001 020₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новогодняя сказка на Куршской косе и в Зеленоградске
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2
«Здесь мы наполнимся новогодним настроением, прогулявшись по главной курортной улице, познакомимся с историей города и восхитимся зимним морем»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя16 января 2024очень понравилась экскурсия от Екатерины! несмотря на непростые погодные условия, получили огромное удовольствие от прогулки! вся информация была преподнесена живым языком, с интересными деталями и очень кстати оказался перерыв на облепиховый чай с марципаном! 😍 огромная благодарность экскурсоводу!!
- ИИрина13 января 2024Это был день резкого перепада температуры воздуха от значительного минуса до нуля. Поэтому менее закаленные путешественники от экскурсии отказались и
- ЕЕкатерина6 января 2024Безумно интересная экскурсия. Екатерина отлично подает информацию и умеет заинтересовать. Маршрут подстраивался под плохую погоду, за, что ей отдельное спасибо ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Новогодние 2025»
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