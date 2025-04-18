Путешествуя по Калининградской области, стоит посетить Зеленоградск - город на берегу Балтийского моря. Узкие улочки, дома в стиле фахверк и знаменитые котики создают уникальную атмосферу.
Фотосессия-прогулка предлагает не только красивые снимки,
Фотосессия-прогулка предлагает не только красивые снимки,
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фото на память
- 🏛 Истории старого Кранца
- 🌳 Прогулка по живописным местам
- 🐾 Встреча с зелёными котиками
- 🌊 Мягкий морской бриз
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фотосессии в Зеленоградске - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время город оживает, и можно насладиться прогулками по его улочкам. В апреле и октябре также приятно посетить город, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы фотосессия возможна, но стоит учитывать холодный климат и возможные осадки.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Курортный проспект
- Немецкие виллы
- Тенистые скверы
Описание фото-прогулкиЗеленоградск — это место, где прошлое встречается с настоящим, где каждый уголок полон истории и уюта. Сохраните эти моменты в кадре, чтобы пересматривать их снова и снова, вспоминая это маленькое приключение у Балтийского моря. Забронируйте фотосессию прямо сейчас и подарите себе незабываемый день в душевной компании города, моря и моего фотоаппарата! Что вас ждёт?
- Увлекательные истории о старом Кранце и его превращении в современный курорт.
- Прогулка по живописным местам: от Курортного проспекта до тенистых скверов и очаровательных немецких вилл.
- Тёплая встреча с местными «хозяевами» города — милыми и пушистыми котиками.
• Профессиональная фотосъёмка в самых красивых локациях, с подсказками по позированию и выбору лучших ракурсов. Важная информация:
- Фотосессия пройдёт в комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске и взять с собой детскую коляску.
- Во время прогулки можем остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии).
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курортный проспект
- Скверы
- Виллы города
- Набережные и пляжи города
Что включено
- Фотосессия в течение 1, 5 часов и 80 обработанных фотографий после 3 недель
Место начала и завершения?
Курортный пр., 28, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Снимаю на фотоаппарат Canon R6 + объектив Canon 24-70 2.8 II
- Фотографии в количестве 80 штук будут готовы в течение 3 недель и отправлены через персональную онлайн-галерею
- Снимки будут в цветокоррекции и лёгкой ретуши. По запросу можно получить исходники
- Фотосессия пройдёт в комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске и взять с собой детскую коляску
- Во время прогулки можем остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 апр 2025
8 марта совершили великолепную фото прогулку с Марией. Хочется выразить огроменную благодарность и восторг от работы фотографа. Непринужденно около 1,5 часов гуляли по солнечному Зеленоградску. Мария очень профессионально выбирала места и ракурсы для съемки. А когда мы с мужем получили готовые обработанные фото то были просто в восхищении. Спасибо Марии за ее творчество, умение раскрепостить и профессионализм!!! 🌹❤️
Входит в следующие категории Зеленоградска
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