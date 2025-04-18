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Фотосессия в уютном Зеленоградске

Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, где каждый уголок полон истории и уюта. Захватите эти моменты на фото и насладитесь прогулкой по живописным местам
Путешествуя по Калининградской области, стоит посетить Зеленоградск - город на берегу Балтийского моря. Узкие улочки, дома в стиле фахверк и знаменитые котики создают уникальную атмосферу.

Фотосессия-прогулка предлагает не только красивые снимки,
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но и знакомство с историей старого Кранца и его превращением в современный курорт.

Прогулка по Курортному проспекту, тенистым скверам и немецким виллам станет незабываемым приключением. Забронируйте фотосессию и сохраните эти моменты в кадре

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фото на память
  • 🏛 Истории старого Кранца
  • 🌳 Прогулка по живописным местам
  • 🐾 Встреча с зелёными котиками
  • 🌊 Мягкий морской бриз

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для фотосессии в Зеленоградске - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время город оживает, и можно насладиться прогулками по его улочкам. В апреле и октябре также приятно посетить город, хотя погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы фотосессия возможна, но стоит учитывать холодный климат и возможные осадки.
Сейчас июль — это идеальное время.
Фотосессия в уютном Зеленоградске
Фотосессия в уютном Зеленоградске
Фотосессия в уютном Зеленоградске
Ближайшие даты:
6
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июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Курортный проспект
  • Немецкие виллы
  • Тенистые скверы

Описание фото-прогулки

Зеленоградск — это место, где прошлое встречается с настоящим, где каждый уголок полон истории и уюта. Сохраните эти моменты в кадре, чтобы пересматривать их снова и снова, вспоминая это маленькое приключение у Балтийского моря. Забронируйте фотосессию прямо сейчас и подарите себе незабываемый день в душевной компании города, моря и моего фотоаппарата! Что вас ждёт?
  • Увлекательные истории о старом Кранце и его превращении в современный курорт.
  • Прогулка по живописным местам: от Курортного проспекта до тенистых скверов и очаровательных немецких вилл.
  • Тёплая встреча с местными «хозяевами» города — милыми и пушистыми котиками.

• Профессиональная фотосъёмка в самых красивых локациях, с подсказками по позированию и выбору лучших ракурсов. Важная информация:

  • Фотосессия пройдёт в комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске и взять с собой детскую коляску.
  • Во время прогулки можем остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии).

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Курортный проспект
  • Скверы
  • Виллы города
  • Набережные и пляжи города
Что включено
  • Фотосессия в течение 1, 5 часов и 80 обработанных фотографий после 3 недель
Место начала и завершения?
Курортный пр., 28, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Снимаю на фотоаппарат Canon R6 + объектив Canon 24-70 2.8 II
  • Фотографии в количестве 80 штук будут готовы в течение 3 недель и отправлены через персональную онлайн-галерею
  • Снимки будут в цветокоррекции и лёгкой ретуши. По запросу можно получить исходники
  • Фотосессия пройдёт в комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске и взять с собой детскую коляску
  • Во время прогулки можем остановиться на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
18 апр 2025
8 марта совершили великолепную фото прогулку с Марией. Хочется выразить огроменную благодарность и восторг от работы фотографа. Непринужденно около 1,5 часов гуляли по солнечному Зеленоградску. Мария очень профессионально выбирала места и ракурсы для съемки. А когда мы с мужем получили готовые обработанные фото то были просто в восхищении. Спасибо Марии за ее творчество, умение раскрепостить и профессионализм!!! 🌹❤️

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