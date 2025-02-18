Зеленоградск - это место, где каждый уголок дышит историей и морским бризом.
Участники фотопрогулки смогут пройтись по старинным виллам и Курортному проспекту, заглянуть в сквер королевы Луизы и познакомиться с пушистыми котиками. В течение недели после прогулки участники получат 100 профессиональных фотографий в лёгкой ретуши. Это идеальная возможность сохранить моменты вашего путешествия в уютном и живописном Зеленоградске
Участники фотопрогулки смогут пройтись по старинным виллам и Курортному проспекту, заглянуть в сквер королевы Луизы и познакомиться с пушистыми котиками. В течение недели после прогулки участники получат 100 профессиональных фотографий в лёгкой ретуши. Это идеальная возможность сохранить моменты вашего путешествия в уютном и живописном Зеленоградске
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Профессиональная фотосъёмка
- 🏖 Прогулка по знаковым местам
- 🐾 Встреча с котиками
- 📅 Быстрая обработка фото
- 👟 Удобные маршруты для всех
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Курортный проспект
- Сквер королевы Луизы
Описание фото-прогулки
Прогулка по знаковым местам
Вас ждут старинные виллы и чарующее побережье Балтийского моря! Мы пройдём по Курортному проспекту, заглянем в сквер королевы Луизы и познакомимся с пушистыми «хозяевами» города — милыми котиками.
Профессиональная фотосъёмка в самых красивых локациях
В Зеленоградске каждый уголок полон уюта, а фотографии отсюда хочется пересматривать снова и снова. Я помогу вам сохранить моменты вашего путешествия на снимках — подскажу по позированию и выберу лучшие ракурсы.
Как проходит фотосессия:
- В комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске или взять с собой детскую коляску
- Съёмка ведётся на фотоаппарат Canon R6 + объектив Canon 24-70 2.8 II
- В течение 3 недель будут готовы 80 фотографий и отправлены вам через персональную онлайн-галерею на сайте фотографа
- Все снимки будут в цветокоррекции и лёгкой ретуши, по запросу я отправлю вам исходники
Организационные детали
- Передвигаться по городу будем пешком, поэтому важно выбрать удобную обувь, а с собой в рюкзачке можно прихватить туфли на каблуках
- По желанию остановимся на перекус в кофейне или ресторане (не входит в стоимость экскурсии)
- Возможно проведение для большего количества человек. Доплата за каждого — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 176 туристов
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Мария, я занимаюсь фотографией более 10 лет. Для меня это дело, которому хочется посвятить всю жизнь. Невозможно описать словами чувство, когда помогаешь запечатлеть на камеру тёплые и важные моменты жизни и получаешь восторженные отзывы о проделанной работе. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
18 фев 2025
Были вдвоем с дочкой. Фото еще не видели, но в восторге от самого процесса. Наша экскурсия была в снегопад 15.02.2025, но это нам не помешало. Маршрут продуман отлично, все локации
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