Зеленоградск - это место, где каждый уголок дышит историей и морским бризом. Участники фотопрогулки смогут пройтись по старинным виллам и Курортному проспекту, заглянуть в сквер королевы Луизы и познакомиться с пушистыми котиками. В течение недели после прогулки участники получат 100 профессиональных фотографий в лёгкой ретуши. Это идеальная возможность сохранить моменты вашего путешествия в уютном и живописном Зеленоградске

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Прогулка по знаковым местам

Вас ждут старинные виллы и чарующее побережье Балтийского моря! Мы пройдём по Курортному проспекту, заглянем в сквер королевы Луизы и познакомимся с пушистыми «хозяевами» города — милыми котиками.

Профессиональная фотосъёмка в самых красивых локациях

В Зеленоградске каждый уголок полон уюта, а фотографии отсюда хочется пересматривать снова и снова. Я помогу вам сохранить моменты вашего путешествия на снимках — подскажу по позированию и выберу лучшие ракурсы.

Как проходит фотосессия:

В комфортных местах, где можно ходить в любом возрасте, передвигаться на коляске или взять с собой детскую коляску

Съёмка ведётся на фотоаппарат Canon R6 + объектив Canon 24-70 2.8 II

В течение 3 недель будут готовы 80 фотографий и отправлены вам через персональную онлайн-галерею на сайте фотографа

Все снимки будут в цветокоррекции и лёгкой ретуши, по запросу я отправлю вам исходники

Организационные детали