Это авторская фотопрогулка для влюблённых в курорты Балтики! Я покажу вам самые красивые локации и расскажу историю Зеленоградска-Кранца, который за 100 лет из рыбацкой деревни превратился в элитный курорт. А также пофотографирую вас в лучших декорациях морского города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
- Соберёте всех зеленоградских кошек — главных символов города. Он изображены на муралах, рисунках, керамических плитках. Есть даже целые кошачьи дома!
- Научитесь различать ганзейскую готику, фахверк, драконий стиль, неоклассицизм, югендстиль и барокко.
- Обхватите настоящий императорский дуб.
- Прогуляетесь по извилистым тихим переулкам со старинной брусчаткой и парку «Плантаж» с прудом.
- Покормите местных животных — вальяжных кошек, семейство белых лебедей, стаю дружелюбных уток.
- Сравните прошлое и настоящее Кранца по архивным немецким фотографиям и открыткам.
- Пройдёте по длинному современному променаду и заглянете на пирс, где находится обзорная площадка.
- Покатаетесь на карусели в виде кошки.
По пути я расскажу вам историю курортов на Балтике, познакомлю с популярными местными профессиями, подскажу идеальные места для отдыха и развлечений. Завершим нашу фотопрогулку на берегу, где вода отражает закатные краски, а ветер приносит истории далёких путешественников.
Организационные детали
- Пофотографируемся в 4–5 локациях, где будут лучшие ракурсы в день съёмки
- В течение 2 недель после прогулки вы получите более 100 фото в обработке (цветокоррекция)
- Снимаю на полнокадровый Canon и беззеркальный Fujifilm
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 610 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде. По образованию историк-философ. У меня много творческих профессий — от дизайна предметов интерьера и авторской одежды до фотографии, флористики и организации мероприятий. Путешествиями поЗадать вопрос
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