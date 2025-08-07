Мои заказы

Куршская коса из Зеленоградска с дегустацией сыра и шоколада

Куршская коса — это уникальный памятник природы, знакомство с которым подарит вам массу впечатлений! Незабываемые ландшафты, красота пейзажей, чудесный воздух создают ощущение полноценного отдыха.

Также вас ждет экскурсия по городу котов Зеленоградску и дегустация вкуснейших сыров, шоколада и марципана.
4.8
188 отзывов
Куршская коса из Зеленоградска с дегустацией сыра и шоколада
Куршская коса из Зеленоградска с дегустацией сыра и шоколада
Куршская коса из Зеленоградска с дегустацией сыра и шоколада
Ближайшие даты:
14
авг15
авг16
авг17
авг18
авг19
авг20
авг
Время начала: 08:20, 08:30

Описание экскурсии

История Куршской косы — это интересный сюжет, наполненный впечатляющими событиями, в котором есть место песчаной катастрофе и удивительному процессу озеленения. С этим местом связаны и исторические персоны: писатель, композитор, художник Э. Т. А. Гофман, профессор Кёнигсбергского университета Людвикас Реза и многие другие, чья жизнь или творчество соприкоснулись с этой удивительной полосой суши между морем и заливом. Сначала мы отправимся на местную сыроварню, где для нас проведут дегустацию сыра, шоколада, зефира, марципана, которая будет сопровождаться бокалом вина. Насладившись вкусными блюдами, мы отправимся на Куршскую косу и в Зеленоградск. Во время экскурсии вы не только совершите восхождение на дюну, с которой увидите косу с высоты птичьего полета, но и побываете на берегу Балтийского моря. Желающие могут попробовать свежайшую рыбу, выловленную из залива или просто отдохнуть в лесном кафе. Вас ждет незабываемая встреча с природой! В ходе экскурсии мы отправимся в Зеленоградск (бывший Кранц), который в далеком 1844 году получил статус королевского курорта. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим такие уникальные объекты, как кирха Св. Адальберта, бювет со знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Ежедневно: 08:20 — Ленина, 10; 8:30 — Окружная, 15

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Танцующий лес
  • Смотровая площадка «Высота Эфа»
  • Песчаные дюны
  • Куршский залив и Балтийское море
  • Город Зеленоградск
Что включено
  • Профессиональный гид
  • Транспортное обслуживание
  • Дегустация сыра, шоколада, зефира, марципана с бокалом вина
Что не входит в цену
  • Обед (предусмотрено свободное время)
  • Экологический сбор 400 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Окружная, 15 (ЕвроСпар)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 08:20 — Ленина, 10; 8:30 — Окружная, 15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Танцующий лес открыт для посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 188 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
159
4
22
3
6
2
1
1
А
Андрей
7 авг 2025
Г
Гюльнара
6 авг 2025
О
Ольга
1 авг 2025
Е
Елена
27 июл 2025
О
Ольга
26 июл 2025
Экскурсия на сыроварне Шаакен и Куршкую косу с гидом Еленой была позновательной, живой и интересной. На сыроварне гиды очень интересно рассказали о производстве сыра, марципана и шоколада, а после провели
читать дальше

дегустацию вкусных сыров с замечательным вином. На косе Елена рассказала про танцующий лес и историю образования косы. Рассказ был очень интересный с рассказами легенд. После мы смогли искупаться в море и позагорать на пляже с белоснежные песком, т. К. Очень повезло с погодой было тепло и солнечно. После была экскурсия по Зеленоградску, но мы не остались, т. К. До этого уже были на экскурсии по городу. Думаю она тоже была увлекательно с интересным рассказом Елены

Г
Галина
23 июл 2025
Сначала побывали на сыроварне в Шакене. Был очень интересный рассказ, потом дегустация сыров, шоколада и марципанов. Потом был танцующий лес, Куршская коса. Природа потрясающая.
И
Ирина
22 июл 2025
О
Ольга
20 июл 2025
С
Светлана
16 июл 2025
Были на экскурсии с дегустацией в сыроварне. Очень понравились конфеты с сыром. На Куршской косе стоит прогуляться по танцующему лесу, воздух чудесный! Понравилось все и коса и балтийский пляж. Организация экскурсии 👍
А
Анна
16 июл 2025
Всем добрый день. Были с дочерью на экскурсии на сыроварне и Куршской косе с посещением пляжа и подъёмом на высоту Эфа. Пооода была замечательная. Так как мы здесь не впервый
читать дальше

раз, скажу только одно, если хочется покупаться на пляже Куршской косы, то однозначно надо ехать самостоятельно. Очень мало времени отводится для подъёма на высоту Эфа и посещения пляжа. В этой точке лучше проводить,хотя бы 3 часа.
В целом ВСЯ экскурсия очень сжата. Достаточно интересно было в сыроварне с дегустацией.
Экскурсовод Наталья очень приятная, доброжелательная и интерно подаёт информацию. Советует очень много интересного посмотреть вне экскурсии.

Д
Дмитрий
15 июл 2025
Всё прошло интересно, вкусно и познавательно. Отдельно спасибо гиду!
Ю
Юлия
8 июл 2025
Чудесный гид Светлана! Очень интересная и познавательная экскурсия, замечательные истории, очень теплая атмосфера (несмотря на переменчивую погоду)! Прекрасная дегустация- отличная подача и очень вкусные сыры и вино, отдельное спасибо экскусоводам на сыроварне)))
А
Анастасия
7 июл 2025
А
Анна
2 июл 2025
Показали основные достопримечательности Куршской косы. Гид Сергей лучший) дал много интересной информации о косе. Очень понравилась дегустация сыров)
Е
Елена
2 июл 2025
Отличная экскурсия, особенно экскурсовод Ксения.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Куршская коса из Зеленоградска
На автобусе
6 часов
-
10%
48 отзывов
Групповая
Групповая экскурсия по Зеленоградску
Присоединяйтесь к экскурсии на Куршскую косу из Зеленоградска! Вас ждут уникальные природные объекты и исторические достопримечательности города
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
15 авг в 10:45
1200 ₽1333 ₽ за человека
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
На автобусе
7 часов
-
10%
3 отзыва
Групповая
Знакомство с Куршской косой
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы: песчаные дюны, волшебный лес и дегустация местных деликатесов ждут вас на этой экскурсии
Начало: На улице Окружной
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
15 авг в 08:30
1900 ₽2111 ₽ за человека
Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
Путешествие по Куршской косе и Зеленоградску подарит вам уникальные виды, старинную архитектуру и незабываемые эмоции. Откройте для себя Балтику
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске