Куршская коса — это уникальный памятник природы, знакомство с которым подарит вам массу впечатлений! Незабываемые ландшафты, красота пейзажей, чудесный воздух создают ощущение полноценного отдыха.
Также вас ждет экскурсия по городу котов Зеленоградску и дегустация вкуснейших сыров, шоколада и марципана.
Описание экскурсииИстория Куршской косы — это интересный сюжет, наполненный впечатляющими событиями, в котором есть место песчаной катастрофе и удивительному процессу озеленения. С этим местом связаны и исторические персоны: писатель, композитор, художник Э. Т. А. Гофман, профессор Кёнигсбергского университета Людвикас Реза и многие другие, чья жизнь или творчество соприкоснулись с этой удивительной полосой суши между морем и заливом. Сначала мы отправимся на местную сыроварню, где для нас проведут дегустацию сыра, шоколада, зефира, марципана, которая будет сопровождаться бокалом вина. Насладившись вкусными блюдами, мы отправимся на Куршскую косу и в Зеленоградск. Во время экскурсии вы не только совершите восхождение на дюну, с которой увидите косу с высоты птичьего полета, но и побываете на берегу Балтийского моря. Желающие могут попробовать свежайшую рыбу, выловленную из залива или просто отдохнуть в лесном кафе. Вас ждет незабываемая встреча с природой! В ходе экскурсии мы отправимся в Зеленоградск (бывший Кранц), который в далеком 1844 году получил статус королевского курорта. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим такие уникальные объекты, как кирха Св. Адальберта, бювет со знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Ежедневно: 08:20 — Ленина, 10; 8:30 — Окружная, 15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Песчаные дюны
- Куршский залив и Балтийское море
- Город Зеленоградск
Что включено
- Профессиональный гид
- Транспортное обслуживание
- Дегустация сыра, шоколада, зефира, марципана с бокалом вина
Что не входит в цену
- Обед (предусмотрено свободное время)
- Экологический сбор 400 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Окружная, 15 (ЕвроСпар)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 08:20 — Ленина, 10; 8:30 — Окружная, 15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Танцующий лес открыт для посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 188 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
7 авг 2025
Г
Гюльнара
6 авг 2025
О
Ольга
1 авг 2025
Е
Елена
27 июл 2025
О
Ольга
26 июл 2025
Экскурсия на сыроварне Шаакен и Куршкую косу с гидом Еленой была позновательной, живой и интересной. На сыроварне гиды очень интересно рассказали о производстве сыра, марципана и шоколада, а после провели
Г
Галина
23 июл 2025
Сначала побывали на сыроварне в Шакене. Был очень интересный рассказ, потом дегустация сыров, шоколада и марципанов. Потом был танцующий лес, Куршская коса. Природа потрясающая.
И
Ирина
22 июл 2025
О
Ольга
20 июл 2025
С
Светлана
16 июл 2025
Были на экскурсии с дегустацией в сыроварне. Очень понравились конфеты с сыром. На Куршской косе стоит прогуляться по танцующему лесу, воздух чудесный! Понравилось все и коса и балтийский пляж. Организация экскурсии 👍
А
Анна
16 июл 2025
Всем добрый день. Были с дочерью на экскурсии на сыроварне и Куршской косе с посещением пляжа и подъёмом на высоту Эфа. Пооода была замечательная. Так как мы здесь не впервый
Д
Дмитрий
15 июл 2025
Всё прошло интересно, вкусно и познавательно. Отдельно спасибо гиду!
Ю
Юлия
8 июл 2025
Чудесный гид Светлана! Очень интересная и познавательная экскурсия, замечательные истории, очень теплая атмосфера (несмотря на переменчивую погоду)! Прекрасная дегустация- отличная подача и очень вкусные сыры и вино, отдельное спасибо экскусоводам на сыроварне)))
А
Анастасия
7 июл 2025
А
Анна
2 июл 2025
Показали основные достопримечательности Куршской косы. Гид Сергей лучший) дал много интересной информации о косе. Очень понравилась дегустация сыров)
Е
Елена
2 июл 2025
Отличная экскурсия, особенно экскурсовод Ксения.
Входит в следующие категории Зеленоградска
