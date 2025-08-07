Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Куршская коса — это уникальный памятник природы, знакомство с которым подарит вам массу впечатлений! Незабываемые ландшафты, красота пейзажей, чудесный воздух создают ощущение полноценного отдыха.



Также вас ждет экскурсия по городу котов Зеленоградску и дегустация вкуснейших сыров, шоколада и марципана.

Описание экскурсии История Куршской косы — это интересный сюжет, наполненный впечатляющими событиями, в котором есть место песчаной катастрофе и удивительному процессу озеленения. С этим местом связаны и исторические персоны: писатель, композитор, художник Э. Т. А. Гофман, профессор Кёнигсбергского университета Людвикас Реза и многие другие, чья жизнь или творчество соприкоснулись с этой удивительной полосой суши между морем и заливом. Сначала мы отправимся на местную сыроварню, где для нас проведут дегустацию сыра, шоколада, зефира, марципана, которая будет сопровождаться бокалом вина. Насладившись вкусными блюдами, мы отправимся на Куршскую косу и в Зеленоградск. Во время экскурсии вы не только совершите восхождение на дюну, с которой увидите косу с высоты птичьего полета, но и побываете на берегу Балтийского моря. Желающие могут попробовать свежайшую рыбу, выловленную из залива или просто отдохнуть в лесном кафе. Вас ждет незабываемая встреча с природой! В ходе экскурсии мы отправимся в Зеленоградск (бывший Кранц), который в далеком 1844 году получил статус королевского курорта. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим такие уникальные объекты, как кирха Св. Адальберта, бювет со знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Танцующий лес

Смотровая площадка «Высота Эфа»

Песчаные дюны

Куршский залив и Балтийское море

Город Зеленоградск Что включено Профессиональный гид

Транспортное обслуживание

Дегустация сыра, шоколада, зефира, марципана с бокалом вина Что не входит в цену Обед (предусмотрено свободное время)

Экологический сбор 400 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет) Место начала и завершения? Зеленоградск, ул. Окружная, 15 (ЕвроСпар) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно: 08:20 — Ленина, 10; 8:30 — Окружная, 15 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Танцующий лес открыт для посещения Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.