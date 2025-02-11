Фотопрогулка в Зеленоградске - это не только возможность сделать стильные снимки, но и узнать интересные факты о городе. Маршрут включает в себя такие места, как Курортная улица и Водонапорная башня
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Профессиональная фотосессия
- 🌊 Прогулка у Балтийского моря
- 🏙️ Истории о Зеленоградске
- 🐱 Город кошек и их улочки
- 🎡 Колесо обозрения «Глаз Балтики»
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Курортная улица
- Город кошек
- Водонапорная башня
- Променад
- Глаз Балтики
Описание фото-прогулки
Точки маршрута
- Курортная улица со множеством кафе, ресторанов и необычных сувенирных лавочек
- Город кошек: вы увидите, что у мурлык даже есть собственные улочки с домами!
- Водонапорная башня с музеем «Мурариум»
- Променад и широкий пляж Зеленоградска
- Глаз Балтики — огромное колесо обозрения на берегу
Как проходит фотосессия
Я проведу очень спокойную и комфортную фотопрогулку — со мной вы быстро раскрепоститесь и забудете о необходимости «позировать». Подскажу вам, как встать и куда «деть руки». Параллельно расскажу о том, какой жизнью жил бывший Кранц — нынешний Зеленоградск. И почему он поистине считается городом кошек.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon Z6
- Помимо ярких профессиональных фотографий, мы сделаем короткий видеоролик
- Через 7–10 дней я пришлю вам 70–100 обработанных фото в цветокоррекции и лёгкой ретуши, их можно будет скачать из облачного хранилища
- По запросу организую трансфер из Калининграда
- Самостоятельно до Зеленоградска можно добраться на Ласточке с Северного или Южного вокзала (в пути 35–45 минут, стоимость 70–100 ₽)
- Если фотопрогулка планируется в межсезонье или зимой, возьмите с собой тёплую одежду, на побережье может быть ветрено. Если у вас есть вопросы по образу, я помогу вам с выбором!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 65 туристов
Меня зовут Юлия, я занимаюсь фотографией более 5 лет. Покажу самые красивые локации для ваших ярких снимков. Люблю живые фотографии и искренние эмоции. Во время съёмки отвечу на ваши вопросы про Калининградскую область.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Tatiana
11 фев 2025
Несмотря на холодный ветер, который гулял в тот день по побережью, наша прогулка с Юлией оставила не только живые, эмоциональные фотографии, но и тёплые воспоминания. С Юлией легко и интересно общаться, комфортно позировать и вести себя непринуждённо.
В Зеленоградске много красивых мест, но главный фон для фотографий — конечно, море.
Благодарю Юлию за встречу и тёплые кадры.
В Зеленоградске много красивых мест, но главный фон для фотографий — конечно, море.
Благодарю Юлию за встречу и тёплые кадры.
К
Ксения
5 янв 2025
Встреча с Зеленоградском получилась тёплой. Фотографии, которые останутся на память - тоже. Спасибо!
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