Tatiana

Несмотря на холодный ветер, который гулял в тот день по побережью, наша прогулка с Юлией оставила не только живые, эмоциональные фотографии, но и тёплые воспоминания. С Юлией легко и интересно общаться, комфортно позировать и вести себя непринуждённо.

В Зеленоградске много красивых мест, но главный фон для фотографий — конечно, море.

Благодарю Юлию за встречу и тёплые кадры.