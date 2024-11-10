читать дальше

ко дню города. Коренная жительница Янтарного края и очень много знаю о нем. Люблю путешествовать на автомобиле и пешком, могу не только рассказать про нашу область, но и показать самые красивые места и ракурсы. Я открыта к предложениям и идеям и хочу, чтобы ваши впечатления остались не только в памяти, но и на прекрасных профессиональных фотографиях.