Во время путешествия по Янтарному краю невозможно не посетить уютный Зеленоградск на берегу Балтийского моря.
Мощёные узкие улочки, здания в стиле фахферк и многочисленные атмосферные уголки станут прекрасными локациями для нашей фотосессии.
Она пройдёт в формате непринуждённой прогулки, во время которой вы лучше познакомитесь с городом и его обитателями.
Мощёные узкие улочки, здания в стиле фахферк и многочисленные атмосферные уголки станут прекрасными локациями для нашей фотосессии.
Она пройдёт в формате непринуждённой прогулки, во время которой вы лучше познакомитесь с городом и его обитателями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
- Я расскажу историю появления курорта, который когда-то назывался Кранц.
- Мы пройдёмся по ключевым местам города, и о каждом я расскажу занимательные истории. Погуляем по прибрежному Курортному проспекту, заглянем в сквер королевы Луизы и познакомимся с зеленоградскими котиками — живыми и декоративными.
- Рассмотрим старые немецкие домики, построенные в прошлом веке, и современные строения. Обсудим колоритный стиль фахферк.
- На протяжении всей прогулки я буду фотографировать вас на профессиональную камеру Nikon Z7 в самых красивых местах с видами на город и побережье. Как опытный фотограф, помогу выбрать правильные позы и подскажу лучшие ракурсы, чтобы подчеркнуть все достоинства вашей внешности.
- После прогулки, если вы захотите продолжить свое знакомство с Зеленоградском, подскажу интересные места, которые можно посетить самостоятельно.
Организационные детали
Есть бустер для перевозки детей. Возможность поездки с ребенком менее 4-х лет прошу обсудить заранее, чтобы я взяла детское автокресло.
Как проходит фотосессия
- Фотосъёмка производится на профессиональное оборудование (Камера Nikon Z7, объективы Nikon 24-70/2.8, Nikon 85/1.8)
- Через 7-14 дней вы получите 80-100 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати. Снимки можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища
- Предварительно мы можем обсудить выбор одежды для фотосессии
Дополнительные услуги (по желанию)
- Художественная глубокая ретушь фотографий — 100 ₽ за кадр
- Услуги стилиста-визажиста (макияж + прическа) — ориентировочно 2500 ₽ за чел.
- Подготовка отснятого материала на следующий день — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 2328 туристов
Меня зовут Анна. Я профессиональный фотограф со стажем более 10 лет. Занимала первые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях, а также использовались для изготовления баннеров и календарейЗадать вопрос
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