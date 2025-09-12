Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Осмотрите самые интересные и знаковые локации национального парка с гидом, родившимся в этом уникальном месте и автором бестселлеров о Куршской косе, Восточной Пруссии, Кенигсберге и Калининграде.



Мы увидим всё лучшее, что у нас есть, узнаем живую историю и ответим на вопрос: «Как и зачем на Куршской косе кусали ворон».

Описание экскурсии Мы увидим самые интересные локации национального парка Куршская коса, которые позволят принять и почувствовать это уникальное место: 1. Берег Куршского залива. Вы увидите простор древней лагуны, летом - птичье царство (лебеди, утки, бакланы, чайки, иногда удается посмотреть, как охотится серая цапля), плакучие ивы, спускающиеся к воде, заросли тростника и южный берег залива. Вода в заливе пресная и здесь запах и атмосфера большого пресноводного водоема. Здесь вы узнаете о заливе и его обитателях. 2. Берег Балтийского моря. Вы увидите маяк, небольшой променад и мы спустимся к пляжу, на котором иногда удается найти янтарь (дети найдут обязательно!!!). Если вода у заливе была пресная, то в море соленая. Абсолютно разный дух, запах и энергетика этих мест и вы это обязательно почувствуете. А почему вода в заливе пресная, а в море солёная, мы дальше по дороге узнаем. 3. Танцующий лес — уникальный сказочный лес, в котором европейские сосны закрутились в самые невероятные формы — узлы, спирали и кольца. Вы узнаете официальные версии этого феномена. 4. Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, откуда открываются самые красивые пейзажные виды Калининградской области. Мы увидим зеленые, серые и белые дюны и косу, уходящую на юг между морем и заливом. Здесь вы узнаете этимологию названия и что такое Песчаная катастрофа. Дополнительно: если у нас останутся силы и время, можно сделать еще одну остановку, где мы увидим питомник, избушку бабы-Яги, красивейший выход к морю, а весной настоящие лесные подснежники. Важная информация: Возьмите с собой документы, подтверждающие льготу. Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.

Экосбор в национальном парке: 450 руб. за машину с водителем и 300 руб. за каждого пассажира, льготники - бесплатно
Окружная, 15, вход в магазин «Спар»
Ежедневно в 8.00 или 13.00. Экскурсия длится около 4 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.

Возьмите с собой документы, подтверждающие льготу
Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви