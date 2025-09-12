Осмотрите самые интересные и знаковые локации национального парка с гидом, родившимся в этом уникальном месте и автором бестселлеров о Куршской косе, Восточной Пруссии, Кенигсберге и Калининграде.
Мы увидим всё лучшее, что у нас есть, узнаем живую историю и ответим на вопрос: «Как и зачем на Куршской косе кусали ворон».
Описание экскурсииМы увидим самые интересные локации национального парка Куршская коса, которые позволят принять и почувствовать это уникальное место: 1. Берег Куршского залива. Вы увидите простор древней лагуны, летом - птичье царство (лебеди, утки, бакланы, чайки, иногда удается посмотреть, как охотится серая цапля), плакучие ивы, спускающиеся к воде, заросли тростника и южный берег залива. Вода в заливе пресная и здесь запах и атмосфера большого пресноводного водоема. Здесь вы узнаете о заливе и его обитателях. 2. Берег Балтийского моря. Вы увидите маяк, небольшой променад и мы спустимся к пляжу, на котором иногда удается найти янтарь (дети найдут обязательно!!!). Если вода у заливе была пресная, то в море соленая. Абсолютно разный дух, запах и энергетика этих мест и вы это обязательно почувствуете. А почему вода в заливе пресная, а в море солёная, мы дальше по дороге узнаем. 3. Танцующий лес — уникальный сказочный лес, в котором европейские сосны закрутились в самые невероятные формы — узлы, спирали и кольца. Вы узнаете официальные версии этого феномена. 4. Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, откуда открываются самые красивые пейзажные виды Калининградской области. Мы увидим зеленые, серые и белые дюны и косу, уходящую на юг между морем и заливом. Здесь вы узнаете этимологию названия и что такое Песчаная катастрофа. Дополнительно: если у нас останутся силы и время, можно сделать еще одну остановку, где мы увидим питомник, избушку бабы-Яги, красивейший выход к морю, а весной настоящие лесные подснежники. Важная информация: Возьмите с собой документы, подтверждающие льготу. Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.
Ежедневно в 8.00 или 13.00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Берег Куршского залива
- Берег Балтийского моря
- Танцующий лес
- Высота Эфа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экосбор в национальном парке: 450 руб. за машину с водителем и 300 руб. за каждого пассажира, льготники - бесплатно
Место начала и завершения?
Окружная, 15, вход в магазин «Спар»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8.00 или 13.00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой документы, подтверждающие льготу
- Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
12 сен 2025
Увидели это место в лучшем виде просто. Правда без толп) в танцующем лесу мы были одни, ощутили себя просто в сказке, очень повезло с погодой, удачное время года, замечательный рассказчик Игорь) спасибо что мы увидели, услышали и почувствовали это место таким)
Н
Надежда
4 июн 2025
Хотела бы поблагодарить Игоря, за потрясающую экскурсию. С ним было комфортно и интересно. Места показаные им были не забываемые.
Р
Роман
27 мар 2025
Все очень понравилось, Игорь отвечал на все вопросы и рассказал много интересного.
Е
Елена
1 ноя 2024
Куршская коса невероятно интересное и уникальное место. Особенно, если её показывает человек, родившийся в этих местах и автор замечательных книг о земле куршей. Мы влюбились в дюны, море и «великаншу Нерингу». Экскурсия оптимальна по времени и объектам посещения. Спасибо за подаренную книгу. Рекомендую на все 100.
М
Марина
2 окт 2024
Отличная экскурсия, без пробок, ожиданий или спешки. Интересно и не утомительно. Все мои желания исполнились. Вот за это я и люблю индивидуальные экскурсии. Тем более с такими интересными и грамотными экскурсоводами.
А
Александра
1 окт 2024
Моя любимая экскурсия, была много раз!
Л
Лариса
7 сен 2024
Тонкий юмор и лёгкая ирония. В меру истории и дат. Прекрасные виды и отличная погода. Волшебный день!!!!!!!
Г
Григорий
6 сен 2024
Идеально по времени выезда и программе. Очень яркая и интеллектуальная экскурсия от местного гида, краеведа и писателя Игоря Краснощекова. Возьмите с собой свои знания по геологии, истории, химии, биологии и прочим наукам — обязательно пригодятся. Отдельное спасибо за подарок, книгу с автографом автора.
Л
Лидия
10 авг 2024
Куршская коса рано утром великолепна. Поначалу не хотелось рано вставать (всё-таки отпуск), но спасибо Игорю, убедил. На верхней площадке Эфы мы были одни и смогли насладиться шикарными видами, плюс Игорь
К
Катя
16 июл 2024
Очень интересно, Игорь прекрасный рассказчик, профессиональный творческий подход.
Е
Екатерина
15 июл 2024
Игорь грамотно спланировал время выезда (7 утра), в итоге мы не стояли в пробке на въезде (на обратном пути пробка на въезд была на несколько часов) и увидели самые интересные
м
маша
14 июл 2024
Приятно и легко. Без спешки и толпы, мы в восторге.
Р
Ринат
13 июл 2024
Кусатели ворон — это реально круто в исполнении Игоря! Такого больше нигде не услышать!
Р
Роман
8 июн 2024
Эта экскурсия — украшение нашего отпуска! Спасибо за подаренную книгу!
С
Сергей
7 июн 2024
Большая комфортная машина, аккуратное вождение, великолепная организация,. Самые известные и знаковые места национального парка, которые позволили нам понять Куршскую косу — уникальную полоску суши между Куршским заливом и Балтийским морем.
