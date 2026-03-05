И Ирина 2 марта отмечали день рождения дочери и было важно находиться в атмосфере приятных людей, Зоя сопровождала нас и было, комфортно и интересно узнать новые факты и истрорию Куршской косы. Благодарим, добра и позитива!

Ж Женя Для первого раза эта экскурсия по Куршской косе то что нужно, осталась довольна.

Экскурсовод поведала немало увлекательных фактов, так что возникло желание задержаться тут подольше. Организация тоже порадовала: никаких проблем и неожиданностей.

Е Екатерина Второй раз на такой экскурсии. В этот раз зимой. Три локации: море, танцующий лес, высота эфа. Организованно, по делу, свободное время. Удобно для посещения косы, особенно зимой.

А Альбина Всё очень понравилось, насладились видом зимнего моря. Маршрут хорошо продуман

Н Наталья Спасибо большое за чудесную экскурсию. Положительных эмоций море! Отличный и компетентный экскурсовод с замечательной подачей информации и с чувством юмора, что прекрасно согревало нас в этот прохладный день. Обязательно вернемся к Вам снова! Успехов!

Е Елена Всё было замечательно: и содержание экскурсии, и организация. Экскурсовод увлечённо и интересно рассказывала всю дорогу, автобус удобный и комфортный. Но хотелось бы чуть больше времени, чтобы в полной мере насладиться природой.

П Пётр Для первого визита на Куршскую косу - идеальный вариант. Красиво, информативно с хороей организацией.

С Светлана Главный плюс данной экскурсии - Константин, отличный экскурсовод, информативно, познавательно и весело. Пять часов пролетели почти незаметно.

Красивейшая природа Куршской косы и познавательные истории никого не оставят равнодушным.

H Hkc144 Экскурсия понравилась, гид Константин рассказывал интересно и с юмором, спасибо!

У Ульяна Какая ж красота! Мне очень понравилось. Всё сложилось - и приятная группа, и экскурсовод замечательный, знающий, и погда. Если буду в Калининграде еще, обязательно вернусь на Куршскую косу.

А Антон Экскурсию определенно стоит посетить. Нам повезло с экскурсоводом и я остался под впечатлением - увлекательные истории и любопытные факты, красивешая природа, чистый воздух! Спасибо!

И Ирина Очень понравилась экскурсия на Куршскую косу и дюну Эфа. Впечатлили виды танцующего леса, а больше запомнились пейзажи и дюна Эфа. Забыть это невозможно, хочется смотреть и смотреть на эту красоту. Хочется сказать спасибо за организацию поездки - всё чётко и ясно, без всяких задержек и ненужной суеты. Эмоции сдержать трудно. Большое вам спасибо.

И Ирина Красивое природное место, чистый воздух (это сувствуется). Было приятно пройтись, послушать интересное сопровождение гида.

Надо как-нибудь приехать самостоятельно, чтоб погулять подольше.

И Ирина Экскурсия короткая, скучновата. Две локации, бегом