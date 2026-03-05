Приглашаем вас на Куршскую косу — уникальный уголок природы, внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Здесь песчаные дюны встречаются с хвойными лесами, а волны Балтики омывают берег.
Вы прогуляетесь по Танцующему лесу с его изогнутыми соснами, подниметесь на дюну Эфа и увидите панораму моря и залива.
Описание экскурсииТанцующий лес и дюна Эфа Приглашаем вас отправиться на Куршскую косу — одно из самых удивительных и мистических мест России. Вас ждет прогулка по знаменитому Танцующему лесу, где сосны причудливо изгибаются, словно застыв в хороводе. Вы услышите теории этого феномена — от научных до легенд древних пруссов, считавших эти места священными. Затем вы подниметесь на самую высокую точку косы — дюну Эфа, откуда открывается захватывающая панорама: белоснежные пески, бескрайнее Балтийское море и зеркальная гладь Куршского залива. Природа и легенды Гид расскажет об истории создания рукотворных дюн, затерянных рыбацких деревушках, ушедших под пески, и таинственных преданиях этих мест. Вы подышите чистым воздухом с ароматом хвои и морского бриза, а также сможете повстречать лесных обитателей — косуль, лисиц или кабанов. Этот уникальный природный ландшафт, напоминающий настоящую Сахару, не оставит равнодушным ни одного путешественника.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Экосбор в нацпарке «Куршская Коса»: 400 руб. /взрослый, дети до 18 лет и пенсионеры - бесплатно
Место начала и завершения?
Г. Зеленоградск, ул. Окружная, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 498 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
5 мар 2026
2 марта отмечали день рождения дочери и было важно находиться в атмосфере приятных людей, Зоя сопровождала нас и было, комфортно и интересно узнать новые факты и истрорию Куршской косы. Благодарим, добра и позитива!
Женя
24 фев 2026
Для первого раза эта экскурсия по Куршской косе то что нужно, осталась довольна.
Экскурсовод поведала немало увлекательных фактов, так что возникло желание задержаться тут подольше. Организация тоже порадовала: никаких проблем и неожиданностей.
Екатерина
5 фев 2026
Второй раз на такой экскурсии. В этот раз зимой. Три локации: море, танцующий лес, высота эфа. Организованно, по делу, свободное время. Удобно для посещения косы, особенно зимой.
Альбина
29 янв 2026
Всё очень понравилось, насладились видом зимнего моря. Маршрут хорошо продуман
Наталья
27 янв 2026
Спасибо большое за чудесную экскурсию. Положительных эмоций море! Отличный и компетентный экскурсовод с замечательной подачей информации и с чувством юмора, что прекрасно согревало нас в этот прохладный день. Обязательно вернемся к Вам снова! Успехов!
Елена
26 янв 2026
Всё было замечательно: и содержание экскурсии, и организация. Экскурсовод увлечённо и интересно рассказывала всю дорогу, автобус удобный и комфортный. Но хотелось бы чуть больше времени, чтобы в полной мере насладиться природой.
Пётр
26 янв 2026
Для первого визита на Куршскую косу - идеальный вариант. Красиво, информативно с хороей организацией.
Светлана
21 янв 2026
Главный плюс данной экскурсии - Константин, отличный экскурсовод, информативно, познавательно и весело. Пять часов пролетели почти незаметно.
Красивейшая природа Куршской косы и познавательные истории никого не оставят равнодушным.
Hkc144
17 дек 2025
Экскурсия понравилась, гид Константин рассказывал интересно и с юмором, спасибо!
Ульяна
4 дек 2025
Какая ж красота! Мне очень понравилось. Всё сложилось - и приятная группа, и экскурсовод замечательный, знающий, и погда. Если буду в Калининграде еще, обязательно вернусь на Куршскую косу.
Антон
26 ноя 2025
Экскурсию определенно стоит посетить. Нам повезло с экскурсоводом и я остался под впечатлением - увлекательные истории и любопытные факты, красивешая природа, чистый воздух! Спасибо!
Ирина
10 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия на Куршскую косу и дюну Эфа. Впечатлили виды танцующего леса, а больше запомнились пейзажи и дюна Эфа. Забыть это невозможно, хочется смотреть и смотреть на эту красоту. Хочется сказать спасибо за организацию поездки - всё чётко и ясно, без всяких задержек и ненужной суеты. Эмоции сдержать трудно. Большое вам спасибо.
Ирина
5 ноя 2025
Красивое природное место, чистый воздух (это сувствуется). Было приятно пройтись, послушать интересное сопровождение гида.
Надо как-нибудь приехать самостоятельно, чтоб погулять подольше.
Ирина
2 ноя 2025
Экскурсия короткая, скучновата. Две локации, бегом
Татьяна
30 окт 2025
Автобус не готов к такому количеству. Достался задний ряд, где сломан регулятор вентиляции и нет регулятора громкости. Гид отправляет к водителю. То есть проблемы не известно с кем решать. Водитель занят управлением. Как итог экскурсовода не слышали. Можно также и на рейсовом автобусе посетить.
