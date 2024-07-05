Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску

Увидеть Танцующий лес и дюны с Высоты Эфа, а затем прогуляться по уютному курорту
Куршскую косу можно исследовать долго! Но если выбирать, что посмотреть в первую очередь, то мы советуем два знаковых места — экотропу до Высоты Эфа, с которой открывается вид на дюны
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и залив, и Танцующий лес, название которого говорит само за себя. Мы расскажем вам много интересного о природе косы, о дюнах, а вы насладитесь видами. После чего отправимся в бывший Кранц — курортный Зеленоградск.

Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экомаршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойный лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами. Вы узнаете о причинах такой деформации.

Экомаршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается всё многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики посёлка Морское. Мы расскажем вам, в честь кого названо место, как укрепляли дюны и зачем.

Город-курорт Зеленоградск — знаменитый королевский Кранц. Вы увидите хорошо сохранившийся с германских времён архитектурный облик города. Пройдётесь по главной пешеходной улице — Курортному проспекту. Среди кафе, сувенирных и торговых магазинов перед вами предстанут: здание почтамта, старая аптека, доходный дом сестёр Шутц, гостиница «Курхаус Кранц», забавный сквер котофея, скульптура «Курортница» и др.

Организационные детали

  • Зеленоградские туристы присоединяются к группе, выезжающей из Калининграда, — автобус проходит транзитом
  • На точках маршрута будет возможность купить перекус
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник и пятницу в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 900 ₽
Льготный1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина 10
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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