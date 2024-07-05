Куршскую косу можно исследовать долго! Но если выбирать, что посмотреть в первую очередь, то мы советуем два знаковых места — экотропу до Высоты Эфа, с которой открывается вид на дюны

и залив, и Танцующий лес, название которого говорит само за себя. Мы расскажем вам много интересного о природе косы, о дюнах, а вы насладитесь видами. После чего отправимся в бывший Кранц — курортный Зеленоградск.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экомаршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойный лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами. Вы узнаете о причинах такой деформации.

Экомаршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается всё многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики посёлка Морское. Мы расскажем вам, в честь кого названо место, как укрепляли дюны и зачем.

Город-курорт Зеленоградск — знаменитый королевский Кранц. Вы увидите хорошо сохранившийся с германских времён архитектурный облик города. Пройдётесь по главной пешеходной улице — Курортному проспекту. Среди кафе, сувенирных и торговых магазинов перед вами предстанут: здание почтамта, старая аптека, доходный дом сестёр Шутц, гостиница «Курхаус Кранц», забавный сквер котофея, скульптура «Курортница» и др.

Организационные детали