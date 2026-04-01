Мои заказы

Загадки и чудеса Куршской косы

Из Зеленоградска - к Танцующему лесу, на высоту Эфа и по берегу моря
Приглашаем отправиться в мир песчаных дюн, древних сосен и тайн Балтики.

Вы прогуляетесь по побережью, увидите загадочный Танцующий лес и подниметесь на самую высокую точку Куршской косы, чтобы полюбоваться подвижными песками и пейзажами, каких нет больше нигде в России.
4.8
10 отзывов
Загадки и чудеса Куршской косы
Загадки и чудеса Куршской косы
Загадки и чудеса Куршской косы

Описание экскурсии

Танцующий лес (40 мин) — одно из самых загадочных мест России. Сосны здесь изгибаются в спирали, кольца и причудливые формы, будто танцуя на ветру. Учёные не могут до конца объяснить этот феномен, а легенды рассказывают о древних духах рощи.

Высота Эфа (40 мин) — самая высокая дюна Куршской косы (до 50 м). Вы подниметесь по песчаному склону и словно попадёте в миниатюрную пустыню. С вершины открывается вид на Балтийское море и бескрайние леса.

На пути к морю вы увидите редкие растения и услышите истории о том, как здесь боролись с движущимися песками, переселяли деревни и сохраняли этот хрупкий уголок природы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе туристического класса с багажным отделением
  • Дополнительно оплачивается туристический сбор 400 ₽ за взрослого, дети до 18 и пенсионеры — бесплатно
  • Программа не включает полноценный обед, но у вас будет около часа свободного времени на перекус
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

в понедельник в 11:45 и 13:45, во вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 13:45, в пятницу в 09:45 и 13:45, в субботу в 09:45

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1400 ₽
Дети до 18 лет1400 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:45 и 13:45, во вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 13:45, в пятницу в 09:45 и 13:45, в субботу в 09:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 979 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальшеуменьшить

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
Д
Дата посещения: 1 апр 2026
Очень понравился гид - интересно рассказывает! Экскурсия прошла великолепно, ничего лишнего, только достопримечательности, автобус комфортабельный.
Л
Экскурсия очень понравилась. Замечательный экскурсовод Татьяна Алексеевна. Куршская коса увлекает своей природой, историей, жаль, время пролетело очень быстро. На обратном пути прогулялись по Зеленоградску. Всё понравилось, рекомендуем ♥️
А
Отличная экскурсия, все подобрано по таймингам, места интересные, стоит увидеть. Отдельная благодарность экскурсоводу, было интересно слушать и много занимательных фактов.
А
Экскурсия — восторг! На Куршской косе дух захватывает: дюны, сосны, море. Увидели Танцующий лес, Высоту Эфа и погуляли по Зеленоградску. Время пролетело незаметно. Спасибо гиду Миле за атмосферу и интересные истории!
Экскурсия — восторг! На Куршской косе дух захватывает: дюны, сосны, море. Увидели Танцующий лес, Высоту ЭфаЭкскурсия — восторг! На Куршской косе дух захватывает: дюны, сосны, море. Увидели Танцующий лес, Высоту ЭфаЭкскурсия — восторг! На Куршской косе дух захватывает: дюны, сосны, море. Увидели Танцующий лес, Высоту Эфа
Ирина
Мне очень понравилась обзорная экскурсия. Как раз то, что нужно, если впервые приезжаешь на косу. Конечно, с маленьким ребенком тяжеловато, но именно формат автобусной экскурсии с короткими остановками позволяет распределить ресурс на всю экскурсию и насладиться видами.

Наш экскурсовод очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы, очень красивая речь, внимательность к участникам, доброжелательность.
Э
Это одна из самых не удачных экскурсий. Очень много народу, не собрано, не удалось услышать все что говорит экскурсовод, и локации не оправдали ожидания.
Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь.

При бронировании экскурсии указано количество участников, и группа была сформирована в рамках заявленного формата. Вместе с тем
читать дальшеуменьшить

понимаем, что при таком количестве гостей особенно важны чёткая координация и хорошая слышимость экскурсовода.

Сожалеем, что эти моменты повлияли на ваше впечатление, а локации не оправдали ожиданий. Замечания переданы в работу — усилим организацию групп и контроль за подачей информации.

Спасибо, что поделились мнением.

А
все хорошо
валерия
спасибо за экскурсию!
всем советую!
А
отличная экскурсия. А экскурсовод - бомба!!! замечательна женщина, рассказывает интересно, позитивная энергетика, зарядила нас надолго!!! благодарность за экскурсию до космоса!
T
Интересная экскурсия.
Г
25.02.26 ездили на экскурсию из Зеленоградска на Куршскую косу - очень интересно и познавательно! Маршрут продуман, по длительности - 4,5 часа занял (мне было важно время, т. к. вечером уже улетали домой). Мадина очень приветливая, интересно и увлекательно рассказывала историю Куршской косы и исторические факты на протяжении всей поездки.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии на «Загадки и чудеса Куршской косы»

Душевное путешествие на Куршскую косу (из Зеленоградска)
На машине
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу (из Зеленоградска)
Балтийское море, дюны и танцующие деревья на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 10:00
21 мая в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
На автобусе
7.5 часов
3 отзыва
Групповая
В тренде
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Увлекательное путешествие по уникальным природным и историческим местам, где откроются удивительные виды и интересные факты о регионе
Начало: На ул. Ленина 10
Расписание: в воскресенье в 09:30
24 мая в 09:30
31 мая в 09:30
1750 ₽ за человека
Куршская коса из Зеленоградска: куда уходят дюны
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса из Зеленоградска: куда уходят дюны
Путешествие по Куршской косе: дюны, танцующие деревья и орнитологическая станция. Уникальная природа и незабываемые виды ждут вас
3 авг в 08:30
4 авг в 08:30
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Утренняя Куршская коса и Танцующий лес из Зеленоградска
На автобусе
6 часов
-
10%
1193 отзыва
Групповая
Утренняя Куршская коса и Танцующий лес из Зеленоградска
Начните день с посещения Куршской косы и Танцующего леса. Насладитесь тишиной и красотой природы, пока другие только собираются
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, 3
Расписание: Ежедневно
1890 ₽2100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
1400 ₽ за человека