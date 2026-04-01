Приглашаем отправиться в мир песчаных дюн, древних сосен и тайн Балтики.
Вы прогуляетесь по побережью, увидите загадочный Танцующий лес и подниметесь на самую высокую точку Куршской косы, чтобы полюбоваться подвижными песками и пейзажами, каких нет больше нигде в России.
Описание экскурсии
Танцующий лес (40 мин) — одно из самых загадочных мест России. Сосны здесь изгибаются в спирали, кольца и причудливые формы, будто танцуя на ветру. Учёные не могут до конца объяснить этот феномен, а легенды рассказывают о древних духах рощи.
Высота Эфа (40 мин) — самая высокая дюна Куршской косы (до 50 м). Вы подниметесь по песчаному склону и словно попадёте в миниатюрную пустыню. С вершины открывается вид на Балтийское море и бескрайние леса.
На пути к морю вы увидите редкие растения и услышите истории о том, как здесь боролись с движущимися песками, переселяли деревни и сохраняли этот хрупкий уголок природы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе туристического класса с багажным отделением
- Дополнительно оплачивается туристический сбор 400 ₽ за взрослого, дети до 18 и пенсионеры — бесплатно
- Программа не включает полноценный обед, но у вас будет около часа свободного времени на перекус
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
в понедельник в 11:45 и 13:45, во вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 13:45, в пятницу в 09:45 и 13:45, в субботу в 09:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 18 лет
|1400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:45 и 13:45, во вторник, среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 13:45, в пятницу в 09:45 и 13:45, в субботу в 09:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 979 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывах
Дата посещения: 1 апр 2026
Очень понравился гид - интересно рассказывает! Экскурсия прошла великолепно, ничего лишнего, только достопримечательности, автобус комфортабельный.
Экскурсия очень понравилась. Замечательный экскурсовод Татьяна Алексеевна. Куршская коса увлекает своей природой, историей, жаль, время пролетело очень быстро. На обратном пути прогулялись по Зеленоградску. Всё понравилось, рекомендуем ♥️
Отличная экскурсия, все подобрано по таймингам, места интересные, стоит увидеть. Отдельная благодарность экскурсоводу, было интересно слушать и много занимательных фактов.
Экскурсия — восторг! На Куршской косе дух захватывает: дюны, сосны, море. Увидели Танцующий лес, Высоту Эфа и погуляли по Зеленоградску. Время пролетело незаметно. Спасибо гиду Миле за атмосферу и интересные истории!
Мне очень понравилась обзорная экскурсия. Как раз то, что нужно, если впервые приезжаешь на косу. Конечно, с маленьким ребенком тяжеловато, но именно формат автобусной экскурсии с короткими остановками позволяет распределить ресурс на всю экскурсию и насладиться видами.
Наш экскурсовод очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы, очень красивая речь, внимательность к участникам, доброжелательность.
Это одна из самых не удачных экскурсий. Очень много народу, не собрано, не удалось услышать все что говорит экскурсовод, и локации не оправдали ожидания.
Мадина
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь.
При бронировании экскурсии указано количество участников, и группа была сформирована в рамках заявленного формата. Вместе с тем
все хорошо
спасибо за экскурсию!
всем советую!
отличная экскурсия. А экскурсовод - бомба!!! замечательна женщина, рассказывает интересно, позитивная энергетика, зарядила нас надолго!!! благодарность за экскурсию до космоса!
Интересная экскурсия.
25.02.26 ездили на экскурсию из Зеленоградска на Куршскую косу - очень интересно и познавательно! Маршрут продуман, по длительности - 4,5 часа занял (мне было важно время, т. к. вечером уже улетали домой). Мадина очень приветливая, интересно и увлекательно рассказывала историю Куршской косы и исторические факты на протяжении всей поездки.
