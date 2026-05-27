Мои заказы

Променад у моря - Аудиоэкскурсия по набережной Зеленоградска

Мы окунемся в атмосферу старинного прусского Кранца и современного Зеленоградска. Узнаем как небольшая рыбацкая деревня превратилась в известный королевский курорт. Услышим подробности об урагане 1863 года.

Узнаем, где был старый причал, как далеко видит Глаз Балтики, что означают координаты в центре Розы ветров, почему копчёная камбала считалась кулинарным брендом города и кто такой фишмейстер.
Променад у моря - Аудиоэкскурсия по набережной Зеленоградска
Променад у моря - Аудиоэкскурсия по набережной Зеленоградска
Променад у моря - Аудиоэкскурсия по набережной Зеленоградска

Описание аудиогида

Море — неисчерпаемый источник вдохновения. Смотришь на него — и настроение улучшается. О нём слагали песни, а писатели, художники и режиссёры запечатлели его в своих произведениях. Море всегда манило людей величественными пейзажами, красотой и ощущением свободы. С любовью расскажем вам о Балтийском море, нелёгком труде рыбаков, стихии, таящей в волнах опасность, а также о шикарных отелях и архитектуре Кранца. Уже более века сюда приезжают курортники поправлять здоровье и поднимать настроение. Хотите стать участниками и зрителями аудиоспектакля на набережной, где история, море и архитектура сливаются воедино? Интересный звуковой дизайн, потрясающие мелодии и голоса профессиональных актёров дополнят картину. Приходите на «Променад у Моря» в Зеленоградске. Медленно пройдём по красивой набережной, насладимся моментом, увидим, как волнорезы гасят волны, вдохновимся и зарядимся хорошим настроением. 🎧 В специальных наушниках вас ждут морские истории:
  • Прогулка по берегу Балтийского моря — от времен Кранца с его 300 жителями до современного Зеленоградска.
  • Знакомство с рыбным промыслом региона: представьте себя частью рыбацкой семьи.
  • Памятник Тюленю и его история.
  • Викинги на дракарах и храбрость пруссов в противостоянии пришлым воинам.
  • Прогулка по пирсу, уходящему в море.
  • Глаз Балтики (высота) и площадь «Розы ветров» (ширина).
  • Старинный Кранц и современный Зеленоградск.
  • Набережная под шум волн и крики чаек.
  • Легенды Самбии, тайны Балтийского моря и рассказы о янтаре.
  • Чудесные снимки морских видов.
  • Путешествие по волнам историй в начало XX века.
  • Послание в бутылке, вдохновение и удовольствие от архитектуры.

• Истории курорта, рыбаков и знаменитых путешественников. Вся набережная Зеленоградска — сцена аудиоспектакля. Важная информация:

  • Пешеходная аудиоэкскурсия рассчитана на семьи с детьми от 7 лет.
  • На детский билет (возраст ребенка до 14 лет) скидка 20%.
  • Для групп от 10 человек (любого возраста) самостоятельных туристов действует скидка 20%.
  • На групповые туры для турагентств, гидов, экскурсоводов предусмотрена скидка 20%.
  • Для детских групп школьников – скидка 20%.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. ПЕРВЫЕ ШАГИ | о происхождении названия «Кранц» и о превращение рыбацкого поселения в королевский курорт, история развития курортной инфраструктуры
  • 2. ИСТОРИИ РЫБАКОВ | о труде, быте рыбаков: ловле и копчении камбалы, правилах промысла и трагической гибели в шторм
  • 3. ПЯМЯТНИК ТЮЛЕНЮ | история о появлении в 2012 году на пляже Зеленоградска тюленя по имени Рюрик, который стал местной легендой. В честь него установили скульптуру. Также рассказывается о балтийских серых тюленях: их повадках, образе жизни, причинах сокращения популяции и охране
  • 4. САМБИЯ | исторический экскурс о древнейшем периоде региона: от набегов викингов и основания торгового центра Кауп до расселения прусских племён, их противостояниях с Тевтонским орденом, ассимиляции и последующего развития Земланда. Легенды и археология
  • 5. НОВЫЙ ПИРС | истории старого причала и современного пирса, о разрушении берега и строительстве волнорезов (бун) с XIX века до наших дней
  • 6. КАМБАЛА | о кулинарном символе курорта: копчении на сосновых шишках, почему она стала брендом и оказалась в меню королевской кухни, как ловили и где торговали. Интересные факты о рыбе, исторические легенды
  • 7. ДЕРЕВЯННЫЙ ПРОМЕНАД | о его истории от деревянной набережной XIX века до современной прогулочной зоны, о курортной атмосфере, моде прошлых лет, знаменитых гостях, архитектуре прибрежных отелей, а также о том, как променад был и остаётся главным местом отдыха, прогулок и встреч у моря
  • 8. ГЛАЗ БАЛТИКИ | о колесе обозрения в Зеленоградске: его современном устройстве, панорамных видах на город, море и Куршскую косу, о романтической атмосфере, закатах и ощущении связи между историей и современностью
  • 9. ПЛОЩАДЬ «РОЗА ВЕТРОВ» | о истории места: рыбном рынке и леднике для хранения рыбы, о значении гранитной композиции с координатами и о современной площади, как главного общественного пространства на променаде
  • 10. О, МОРЕ! | о Балтийском море и его природных особенностях, обитателях и богатствах, а также об истории судоходства, пароходных маршрутах, регатах и значении моря для жизни и отдыха в регионе
  • 11. ИНТЕРАКТИВ | часть аудио экскурсии, в которой участникам предлагается написать свои впечатления и пожелания, сложить их в бутылку и отправить в море
  • 12. ЭПИЛОГ | Финал аудиоспектакля: размышления о море, как источнике вдохновения, красоте Балтики, связи прошлого и будущего курорта Зеленоградск
Что включено
  • Аренда беспроводных наушников
  • Сопровождающий специалист
  • Образовательный и развлекательный контент, голосами профессиональных актеров и оригинальный звук
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы до Зеленоградска
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева 1 Б (возле SPAR)
Завершение: Зеленоградск, площадь «Роза ветров»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пешеходная аудиоэкскурсия рассчитана на семьи с детьми от 7 лет
  • На детский билет (возраст ребенка до 14 лет) скидка 20%
  • Для групп от 10 человек (любого возраста) самостоятельных туристов действует скидка 20%
  • На групповые туры для турагентств, гидов, экскурсоводов предусмотрена скидка 20%
  • Для детских групп школьников - скидка 20%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии на «Променад у моря - Аудиоэкскурсия по набережной Зеленоградска»

Ветер перемен: история Зеленоградска
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
Ветер перемен: история Зеленоградска
Прогуляться по улицам курортного Кранца и почувствовать дыхание Балтики
Начало: Тургенево 1Б
29 мая в 10:00
30 мая в 10:30
от 5500 ₽ за человека
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком
Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Начало: В вашем отеле или апартаментов в Зеленоградске
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
15 999 ₽ за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
На машине
6 часов
98 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
Сегодня в 10:00
30 мая в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тёплая фотовстреча с Зеленоградском
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Тёплая фотовстреча с Зеленоградском
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, где каждая улочка расскажет свою историю. Профессиональная фотосессия и прогулка вдоль Балтики оставят яркие воспоминания
Сегодня в 12:00
29 мая в 11:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
1200 ₽ за человека