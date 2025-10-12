В Зеленоградске царит особый ритм и всё пропитано историей. Мы поздороваемся с Балтикой на променаде, пройдём по Курортному проспекту и заглянем в старые скверы, найдём водонапорную башню и кирху Святого Адальберта. Я покажу, как выглядел Кранц на старинных фотографиях, а вы сделаете собственные снимки на фоне вековых деревьев и моря.

за 1–6 человек или 800 ₽ за человека, если вас больше

от 5000 ₽ за 1–6 человек или 800 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Архитектура, улочки, шум променадов и запах кофе складываются в тонкий, почти ностальгический образ Зеленоградска. После нашей прогулки вы увидите в каждом доме и аллее не просто курорт, а живую историю, которая продолжается — несмотря на все ветра перемен.

Как всё пройдёт:

Мы начнём прогулку у Балтики, где ветер пахнет солью и сосной

Пройдём по главной улице города с отелями и виллами конца 19, начала 20 века

Заглянем в скверы и парки, рассмотрим скульптуры

Найдём самые высокие здания города — водонапорную башню и кирху Святого Адальберта

Сравним город прошлого на старых фото с современностью

Закончим маршрут в парке «Плантаже»

Вы узнаете:

Как появилось поселение Крантакруг и почему Кранц называли королевским курортом

Кто жил на этих землях и куда исчезли пруссы

Какой след в истории Самбии оставили викинги и Тевтонский орден

Как маленькое рыбацкое поселение превратилось в модный курорт

Какие традиции, обычаи и вкусы наполняли улицы старого Кранца

Организационные детали

Вам понадобится удобная обувь и одежда по сезону (на побережье прохладно и ветрено).