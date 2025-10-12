В Зеленоградске царит особый ритм и всё пропитано историей.
Мы поздороваемся с Балтикой на променаде, пройдём по Курортному проспекту и заглянем в старые скверы, найдём водонапорную башню и кирху Святого Адальберта.
Я покажу, как выглядел Кранц на старинных фотографиях, а вы сделаете собственные снимки на фоне вековых деревьев и моря.
Описание экскурсии
Архитектура, улочки, шум променадов и запах кофе складываются в тонкий, почти ностальгический образ Зеленоградска. После нашей прогулки вы увидите в каждом доме и аллее не просто курорт, а живую историю, которая продолжается — несмотря на все ветра перемен.
Как всё пройдёт:
- Мы начнём прогулку у Балтики, где ветер пахнет солью и сосной
- Пройдём по главной улице города с отелями и виллами конца 19, начала 20 века
- Заглянем в скверы и парки, рассмотрим скульптуры
- Найдём самые высокие здания города — водонапорную башню и кирху Святого Адальберта
- Сравним город прошлого на старых фото с современностью
- Закончим маршрут в парке «Плантаже»
Вы узнаете:
- Как появилось поселение Крантакруг и почему Кранц называли королевским курортом
- Кто жил на этих землях и куда исчезли пруссы
- Какой след в истории Самбии оставили викинги и Тевтонский орден
- Как маленькое рыбацкое поселение превратилось в модный курорт
- Какие традиции, обычаи и вкусы наполняли улицы старого Кранца
Организационные детали
Вам понадобится удобная обувь и одежда по сезону (на побережье прохладно и ветрено).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 81 туриста
Я аттестованный гид, живу и работаю в Калининградской области. Влюблена в русскую Балтику — её природу, архитектуру и самобытную культуру. Это место с необыкновенной историей, и я с радостью расскажу вам о ней. Буду рада знакомству и приятному общению!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
12 окт 2025
Замечательная экскурсия с приветливым гидом. Тематика экскурсии подразумевает немного истории, к этому нужно быть готовыми. Детям будет не интересно. Но Александра чувствует настроение и подстраивается под интересы путешествннников. По ходу прогулки дала рекомендации, которыми мы с удовольствием воспользовались.
Марина
15 сен 2025
Мы с мужем были в Зеленоградске впервые и конечно же нужна была вводная информация об этом замечательном местечке. Выбрали на трипстер гида Александру с программой Ветер перемен: история Зеленоградска. Гид
С
Светлана
1 сен 2025
Все прошло отлично. Рассказ был подробный и интересный. Отлично прогулялись.
А
Александр
25 авг 2025
Самые интересные локации. Ни чего лишнего. Наглядный материал.
Г
Голубева
23 авг 2025
Прекрасный экскурсовод Александра и очень интересная экскурсия. Материал интересный, подаётся понятно, в дополнение к историческим фактам были рассказаны и истории и легенды, что тоже делает рассказ более живым.
Т
Татьяна
22 авг 2025
Экскурсия прошла замечательно, все остались в полном восторге. Александра очень легко преподнасила информацию, на протяжении всего времени мы были в диалоге, не было чувства скучного моналога экскурсовода. Да и сама
Л
Людмила
13 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию, узнали очень много исторических фактов о городе, прошлись по центру, любовались старинными зданиями, слушали истории про бывших и настоящих жителях Зеленоградска (Кранца)
Варвара
13 авг 2025
Благодарим Александру за прекрасный вечер, интересную и познавательную красивую экскурсию, прогулку!
А
Андрей
11 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Александра. Она очень приятный человек и собеседник, Александра интересно и подробно рассказывала про историю Зеленоградска и архитектурные особенности зданий, их современное состояние, показывала нам старые фотографии, отвечала на все наши вопросы. Слушать было интересно и детям, и взрослым. Мы получили большое удовольствие от экскурсии, и время пролетело незаметно.
Александра
20 июл 2025
Прогулялись по улочкам Зеленоградска, узнали и главное запомнили достаточно много фактов и историй об этом городке, так как материал Александра рассказывает интересно и с запоминающимися моментами. Отдельное спасибо за распечатанные фотографии старых времен- всегда интересно смотреть на «было»-«стало».
И
Инна
11 июл 2025
Экскурсия очень интересна и информативна. Александра смогла передать свою любовь к Зеленоградску нам за время экскурсии. Спасибо!
