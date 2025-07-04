Сергей — ваш гид в Зеленоградске

Провёл экскурсии для 713 туристов

читать дальше экскурсиях и понимаю, что полезно посмотреть и услышать людям в путешествиях. Обладаю чувством юмора, историческими знаниями и врождённым обаянием:) Умею рассказывать просто о сложных вещах. Покажу вам интересные места в наших прекрасных городах, необычные тенистые брусчатые улочки, а также захватывающие виды Балтийского побережья! Вам будет интересно и комфортно!

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я гид по Калининградской области. Всю жизнь живу здесь и знаю интересные места. Объездил 21 страну и посетил 49 крупных городов. Сам много раз бывал на