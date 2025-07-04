Красивая архитектура, чистейшее побережье с длинным променадом и котики — это всё Зеленоградск, старинный курорт на берегу Балтийского моря. Я покажу вам интересные здания и расскажу их историю. Учту все ваши пожелания!
Описание экскурсии
Открываем Зеленоградск
Знакомство с городом начнём с прогулки вдоль променада, затем выйдем на самую популярную улицу города — Курортный проспект. Также я покажу вам известные здания: кирху святого епископа Адальберта, Водонапорную башню, здания двух старинных банков Кранца и другие. Почему город связывают с королевой Луизой, где останавливался Пётр Столыпин? Расскажу простыми словами сложную историю Восточной Пруссии.
Организационные детали
- По желанию мы можем посетить колесо обозрения, музеи «Музей кошек», «Домик Ангелов» и «Музей курортной моды». Входные билеты оплачиваются отдельно.
- Если вы проголодаетесь, перекусим в кафе
- Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
ежедневно в 09:00 и 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 713 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я гид по Калининградской области. Всю жизнь живу здесь и знаю интересные места. Объездил 21 страну и посетил 49 крупных городов. Сам много раз бывал наЗадать вопрос
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