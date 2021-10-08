Что вас ожидает
Природа, архитектура идиллические панорамы
Вы погрузитесь в немецкое прошлое Калининградской области и насладитесь ее удивительными пейзажами. В программе:
- Зеленоградск — город котов и нетронутой войной немецкой архитектуры. Мы прогуляемся по знаменитому Курортному проспекту, посетим музей Кошек и «Домик Ангелов»: частную арт-коллекцию, где собрано более тысячи изображений ангелов. Пройдем по променаду и заглянем на пирс, чтобы увидеть всё побережье. По пути я расскажу историю Зеленоградска и его знаменитых жителей.
- Светлогорск — курорт, где отдыхали короли. Мы осмотрим необычную коллекцию музея Моря, исследуем живописные старинные улицы и прокатимся на фуникулере к современному променаду. Вы погрузитесь в сказочную атмосферу города и поймете, почему он всегда пользовался огромной популярностью у путешественников.
- Филинская бухта — одно из самых живописных мест Калининградской области. Мы поднимемся на скалистые уступы и полюбуемся Балтийским морем.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: музей Кошек — 280 р. взрослые, 230 р. дети, музей Моря — 250 р.