3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта

Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами

5
1 отзыв
Зеленоградск и Светлогорск — места с многовековой историей, очаровательной немецкой архитектурой и волшебным колоритом.

Вы оцените великолепные набережные и уютные улицы, прокатитесь на фуникулере, побываете в музеях Моря и Кошек.

А еще заедете в Филинскую бухту, откуда открывается вид на горы, леса и бескрайнюю водную гладь.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта

Что вас ожидает

Природа, архитектура идиллические панорамы

Вы погрузитесь в немецкое прошлое Калининградской области и насладитесь ее удивительными пейзажами. В программе:

  • Зеленоградск — город котов и нетронутой войной немецкой архитектуры. Мы прогуляемся по знаменитому Курортному проспекту, посетим музей Кошек и «Домик Ангелов»: частную арт-коллекцию, где собрано более тысячи изображений ангелов. Пройдем по променаду и заглянем на пирс, чтобы увидеть всё побережье. По пути я расскажу историю Зеленоградска и его знаменитых жителей.
  • Светлогорск — курорт, где отдыхали короли. Мы осмотрим необычную коллекцию музея Моря, исследуем живописные старинные улицы и прокатимся на фуникулере к современному променаду. Вы погрузитесь в сказочную атмосферу города и поймете, почему он всегда пользовался огромной популярностью у путешественников.
  • Филинская бухта — одно из самых живописных мест Калининградской области. Мы поднимемся на скалистые уступы и полюбуемся Балтийским морем.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: музей Кошек — 280 р. взрослые, 230 р. дети, музей Моря — 250 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Савва
Савва
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!
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1 реальный отзыв

М
8 окт 2021
Экскурсия понравилась! Савва знающий и позитивный гид.

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