Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить три знаковых места Калининградской области. Зеленоградск очарует немецкой архитектурой и музеем кошек. Светлогорск порадует фуникулером и музеем моря. Филинская бухта удивит живописными видами на Балтийское море. Идеально для тех, кто ценит историю и природу.



Без лишних затрат на дополнительные услуги, вы сможете насладиться атмосферой этих удивительных мест

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и наслаждения природой. В октябре и ноябре можно насладиться тишиной и уединением, хотя погода может быть более прохладной. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также доступна, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.