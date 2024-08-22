Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить три знаковых места Калининградской области. Зеленоградск очарует немецкой архитектурой и музеем кошек. Светлогорск порадует фуникулером и музеем моря. Филинская бухта удивит живописными видами на Балтийское море. Идеально для тех, кто ценит историю и природу.
Без лишних затрат на дополнительные услуги, вы сможете насладиться атмосферой этих удивительных мест
Без лишних затрат на дополнительные услуги, вы сможете насладиться атмосферой этих удивительных мест
5 причин купить эту экскурсию
- 🐾 Город котов и немецкой архитектуры
- 🚠 Фуникулер и променад в Светлогорске
- 🌊 Вид на Балтийское море
- 🎨 Арт-коллекция в Домике Ангелов
- 🏞️ Природные пейзажи Филинской бухты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и наслаждения природой. В октябре и ноябре можно насладиться тишиной и уединением, хотя погода может быть более прохладной. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также доступна, но стоит учитывать погодные условия и подготовиться к возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Курортный проспект
- Музей кошек
- Домик Ангелов
- Музей моря
- Филинская бухта
Описание экскурсии
Природа, архитектура, идиллические панорамы
Вы погрузитесь в немецкое прошлое Калининградской области и насладитесь ее удивительными пейзажами. В программе:
- Зеленоградск — город котов и нетронутой войной немецкой архитектуры. Мы прогуляемся по знаменитому Курортному проспекту, посетим музей кошек и «Домик Ангелов»: частную арт-коллекцию, где собрано более тысячи изображений ангелов. Пройдем по променаду и заглянем на пирс, чтобы увидеть всё побережье. По пути я расскажу историю Зеленоградска и его знаменитых жителей.
- Светлогорск — курорт, где отдыхали короли. Мы осмотрим необычную коллекцию музея моря, исследуем живописные старинные улицы и прокатимся на фуникулере к современному променаду. Вы погрузитесь в сказочную атмосферу города и поймете, почему он всегда пользовался огромной популярностью у путешественников.
- Филинская бухта — одно из самых живописных мест Калининградской области. Мы поднимемся на скалистые уступы и полюбуемся Балтийским морем.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: музей кошек — 280 р. взрослые, 230 р. дети, музей моря — 250 р.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Савва — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2051 туриста
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Идеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва очень интересно рассказывает материал экскурсии, подстраивается под желания и предлагает места для посещения по ходу.
Вам был полезен этот отзыв?
Приехали на пару ночей, поэтому решили успеть посмотреть по-максимуму и взяли экскурсию 3 в 1 у Саввы. Прогуляли 6 часов, гид не торопил, спокойно меняли точки по-необходимости, по пути рассказывал
Вам был полезен этот отзыв?
Отличный познавательный маршрут с Саввой, что даже юный слушатель вызвался оставить отзыв:
''Рекомендуем вам экскурсовода Савву👍 Очень интересно рассказывает👍 Работает с удовольствием👍 Кругозор отличный, может рассказать обо всём👍''
''Рекомендуем вам экскурсовода Савву👍 Очень интересно рассказывает👍 Работает с удовольствием👍 Кругозор отличный, может рассказать обо всём👍''
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательно и познавательно провели время! Савва пунктуален, удобная, чистая машина. Интересный рассказчик, обаятельный человек. Время пролетело незаметно. Рассказал намного больше, чем охватывала экскурсия, дал советы по местным ресторанчикам и интересным
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Это была вторая экскурсия вместе с Саввой, и перед началом он предложил нам ряд корректировок, которые нам понравились. Также он предложил отказаться от посещения бухты, так как прошли дожди, и
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия! Савва знает много мест, которые и не снились стандартным путеводителям. И в этом вся прелесть. Мы по дороге получили массу полезных знаний, увидели прекрасные места, даже больше того, на что рассчитывали!
Дети в восторге: прогулка, обогащенная знаниями, - что может быть лучше?
Будет интересно всем неравнодушным и любознательным ценителям прекрасных видов и старинной архитектуры!
Дети в восторге: прогулка, обогащенная знаниями, - что может быть лучше?
Будет интересно всем неравнодушным и любознательным ценителям прекрасных видов и старинной архитектуры!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта»
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
11 авг в 08:45
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
По приморским городам - из Зеленоградска
Крепость в Балтийске, комбинат в Янтарном и курортное прошлое в Светлогорске
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
3800 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 12 000 ₽ за экскурсию