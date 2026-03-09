Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, ведьмах и средневековых пытках.
Попробуем различные виды сыра и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек.
Попробуем различные виды сыра и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек.
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках. На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра и отведать изделия шоколадной фабрики. Тут же вы сможете купить вкусные сувениры cебе и своим близким. После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии. Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.
Ежедневно, время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакен
- Замок Нессельбек
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия в замок Шаакен - 350 руб. /чел.
- Дегустация в сыроварне - 350 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Завершение: Я доставлю Вас по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Ограничений по возрасту детей нет
- Но учтите
- Что на нашем пути будут встречаться лестницы
- Подъемы и спуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Благодарны Инне, которая проводила экскурсии. Много знает, легко общаться, было интересно!
Замок Шаакен интересен тем, что можно сделать для восстановления объектов культурного наследия руками волонтеров. И очень интересно ведут экскурсии.
Второй замок - гимн богатому человеку, который построил замок-гостиницу. Теперь там можно смотреть на рыцарские бои, вкусно кушать и принимать горячие пивные ванны, попивая холодное пивко.
Замок Шаакен интересен тем, что можно сделать для восстановления объектов культурного наследия руками волонтеров. И очень интересно ведут экскурсии.
Второй замок - гимн богатому человеку, который построил замок-гостиницу. Теперь там можно смотреть на рыцарские бои, вкусно кушать и принимать горячие пивные ванны, попивая холодное пивко.
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Е
Хочу выразить огромную благодарность Инне за чудесно проведенное время! Экскурсии прошла с легкой, интересной подачей. Особый комфорт - возможность посетить места экскурсии на автомобиле. Мы с дочерью прекрасно провели время! Рекомендую!
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Е
Гид Инна забрала нашу семью от подьезда дома, по дороге рассказала историю местных земель от пруссов до советских переселенцев. Интересно было услышать об особенностях прусской краснокирпичной готики в архитектуре. Посетили
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Е
Экскурсия понравилась, была с тремя подростками, ребятам также было интересно очень, узнали много интересных фактов. Инна отличный Экскурсовод! Владеет информацией на 100 баллов, позитивная, открытая, с чувством юмора. Дальнейшего Вам процветания и много новых туристов! 🤗💓
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И
Посетили экскурсию с Инной замки Шаакен и Нессельбек. Очень информативно и интересно. Инна расскажет, что именно вам интересно, очень эрудированная и исторически подкованная девушка. С нами были двое детей и их захватила рыцарская тема. А какие атмосферные фото!
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G
Огромное спасибо Ирине за эту поездку!
Профессионализм в хорошем смысле - без штампов, попсы и "заманух".
Красивые и памятные места - ехать стоило, помогло составить себе более детальные планы на будущие поездки.
Профессионализм в хорошем смысле - без штампов, попсы и "заманух".
Красивые и памятные места - ехать стоило, помогло составить себе более детальные планы на будущие поездки.
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