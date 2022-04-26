Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о
Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, ведьмах и средневековых пытках.
Попробуем различные виды сыра с вином и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек.
Попробуем различные виды сыра с вином и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек.
Что вас ожидает 🤩
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакен
- Замок Нессельбек
Инна — ваш гид в Зеленоградске
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Что вас ждет
Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках.
На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра с вином и отведать изделия шоколадной фабрики. Тут же вы сможете купить вкусные сувениры себе и своим близким.
После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- экскурсия в замок Шаакен 350 руб. /чел.,
- дегустация в сыроварне 350 руб. /чел.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Экскурсия в замок Шаакен 350 руб. /чел.
- Дегустация в сыроварне 350 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я заберу вас по любому адресуЗавершение: Я доставлю Вас по любому адресу
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно, время по договоренностиЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, время по договоренности
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