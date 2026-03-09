Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, ведьмах и средневековых пытках.



Попробуем различные виды сыра и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек. 5 13 отзывов

Инна Ваш гид в Зеленоградске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 700 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 13 отзывов 4 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках. На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра и отведать изделия шоколадной фабрики. Тут же вы сможете купить вкусные сувениры cебе и своим близким. После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии. Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.

Ежедневно, время по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Замок Шаакен

Сыроварня Шаакен

Замок Нессельбек Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Экскурсия в замок Шаакен - 350 руб. /чел.

Дегустация в сыроварне - 350 руб. /чел. Где начинаем и завершаем? Начало: Я заберу вас по любому адресу Завершение: Я доставлю Вас по любому адресу Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, время по договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Ограничений по возрасту детей нет

Но учтите

Что на нашем пути будут встречаться лестницы

Подъемы и спуски Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.