Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня

Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о

Индивидуальная
Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, ведьмах и средневековых пытках.

Попробуем различные виды сыра с вином и изделия шоколадной фабрики и отправимся на фотосессию к замку Нессельбек.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакен
  • Замок Нессельбек

Что вас ждет

Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках.
На сыроварне Шаакендорф вы сможете продегустировать различные виды сыра с вином и отведать изделия шоколадной фабрики. Тут же вы сможете купить вкусные сувениры себе и своим близким.
После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • экскурсия в замок Шаакен 350 руб. /чел.,
  • дегустация в сыроварне 350 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия в замок Шаакен 350 руб. /чел.
  • Дегустация в сыроварне 350 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Завершение: Я доставлю Вас по любому адресу
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, время по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, время по договоренности

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