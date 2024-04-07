А Аниканова Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны

Б Беспалова Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек читать дальше индивидуальном сопровождении гида Маргариты, знатока местных достопримечательностей и исторических событий. Она также показала останки кирхи построенной в 12 веке и рассказала исторические события связанные с ней. Посетили также здание современной постройки в форме замка с внутренним убранством в духе ушедшей эпохи в котором можно вкусно перекусить, выпить пиво собственного изготовления и посмотреть театрализованные рыцарские бои. Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в

О Олеся Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Очень интересно и позновательно, гида рекомендуем. Были семьёй с детьми, все остались довольны не смотря на дождливую погоду. Спасибо!

Е Елена Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Зеленоградска читать дальше было услышать об особенностях прусской краснокирпичной готики в архитектуре. Посетили замок Шаакен-в нем отдельная эксрурсия с местным гидом. Побывали в сыроварне Шаакендорф, насладились сыром и шоколадом на дегустации. Заехали в разрушенную кирху неподалеку. Потом отправились в Нессельбек-несмотря на новизну, замок супер! Детальная реконструкция убранства! Гид Инна забрала нашу семью от подьезда дома, по дороге рассказала историю местных земель от пруссов до советских переселенцев. Интересно

Г Герман Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Зеленоградска Огромное спасибо Ирине за эту поездку! Профессионализм в хорошем смысле - без штампов, попсы и "заманух". Красивые и памятные места - ехать стоило, помогло составить себе более детальные планы на будущие поездки.