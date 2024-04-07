1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
«Стилизованный под эпоху Средневековья Нессельбек — рыцарский замок в точности воспроизведенный по старинным чертежам»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
«Нессельбек Нетривиальный и очень крутой способ познакомиться с историей»
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: средневековье, сыры и шоколад
Погрузитесь в атмосферу средневековья, узнайте о жизни рыцарей и насладитесь дегустацией сыра и вина
Начало: Я заберу вас по любому адресу
«После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААниканова7 апреля 2024Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны
- ББеспалова23 марта 2024Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в
- ООлеся31 января 2024Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Очень интересно и позновательно, гида рекомендуем. Были семьёй с детьми, все остались довольны не смотря на дождливую погоду. Спасибо!
- ЕЕлена24 июля 2023Гид Инна забрала нашу семью от подьезда дома, по дороге рассказала историю местных земель от пруссов до советских переселенцев. Интересно
- ГГерман4 августа 2022Огромное спасибо Ирине за эту поездку! Профессионализм в хорошем смысле - без штампов, попсы и "заманух". Красивые и памятные места - ехать стоило, помогло составить себе более детальные планы на будущие поездки.
- РРумянцев10 октября 2021Все очень замечательно,очень интересно и впечатляюще!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Замок Нессельбек»
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