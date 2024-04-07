Экскурсии к замку Нессельбек

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Нессельбек» в Зеленоградске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
«Стилизованный под эпоху Средневековья Нессельбек — рыцарский замок в точности воспроизведенный по старинным чертежам»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
«Нессельбек Нетривиальный и очень крутой способ познакомиться с историей»
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Зеленоградска
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: средневековье, сыры и шоколад
Погрузитесь в атмосферу средневековья, узнайте о жизни рыцарей и насладитесь дегустацией сыра и вина
Начало: Я заберу вас по любому адресу
«После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аниканова
    7 апреля 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны
  • Б
    Беспалова
    23 марта 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в
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    индивидуальном сопровождении гида Маргариты, знатока местных достопримечательностей и исторических событий. Она также показала останки кирхи построенной в 12 веке и рассказала исторические события связанные с ней. Посетили также здание современной постройки в форме замка с внутренним убранством в духе ушедшей эпохи в котором можно вкусно перекусить, выпить пиво собственного изготовления и посмотреть театрализованные рыцарские бои.

  • О
    Олеся
    31 января 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Очень интересно и позновательно, гида рекомендуем. Были семьёй с детьми, все остались довольны не смотря на дождливую погоду. Спасибо!
  • Е
    Елена
    24 июля 2023
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Зеленоградска
    Гид Инна забрала нашу семью от подьезда дома, по дороге рассказала историю местных земель от пруссов до советских переселенцев. Интересно
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    было услышать об особенностях прусской краснокирпичной готики в архитектуре. Посетили замок Шаакен-в нем отдельная эксрурсия с местным гидом. Побывали в сыроварне Шаакендорф, насладились сыром и шоколадом на дегустации. Заехали в разрушенную кирху неподалеку. Потом отправились в Нессельбек-несмотря на новизну, замок супер! Детальная реконструкция убранства!

  • Г
    Герман
    4 августа 2022
    Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Зеленоградска
    Огромное спасибо Ирине за эту поездку! Профессионализм в хорошем смысле - без штампов, попсы и "заманух". Красивые и памятные места - ехать стоило, помогло составить себе более детальные планы на будущие поездки.
  • Р
    Румянцев
    10 октября 2021
    Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
    Все очень замечательно,очень интересно и впечатляюще!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Замок Нессельбек»

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  2. Самое главное
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  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Замок Нессельбек" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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