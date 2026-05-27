В тени рыцарских замков - поездка из Зеленоградска
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
В этой поездке вы увидите сразу несколько великолепных замков. Познакомитесь с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена. Узнаете о том, как строились первые замки и кирхи, услышите легенды и сказания ушедших эпох. А ещё побываете на сыроварне — и по желанию попробуете сыр и шоколад.
Описание экскурсии
Замок Вальдау. С 16 века был резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена, связан с событиями наполеоновских войн и с именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа.
Кирха Хайлигенвальде — построена в 1344 году, но современный вид приобрела в 17 веке. Некогда здесь находились уникальные средневековые резные скульптуры.
Замок Шаакен — орденский замок, чьи стены помнят «Великое посольство» и Петра Первого с Екатериной Великой, Василия Суворова и детские голоса приюта для сирот.
Сыроварня «Шаакен Дорф». Через объёмные витринные окна вы увидите производство сыра, йогурта и масла. По желанию — попробуете 6 видов сыра и шоколада с бокалом вина.
Замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества. Здесь вы сможете заглянуть в Музей инквизиции и посетить пивоварню.
Организационные детали
Едем на комфортабельном туристическом автобусе
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы Дегустация: 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ — за ребёнка
в среду в 09:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2200 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
2100 ₽
Школьники
2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «В тени рыцарских замков - поездка из Зеленоградска»