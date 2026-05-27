В этой поездке вы увидите сразу несколько великолепных замков. Познакомитесь с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена. Узнаете о том, как строились первые замки и кирхи, услышите легенды и сказания ушедших эпох. А ещё побываете на сыроварне — и по желанию попробуете сыр и шоколад.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Замок Вальдау. С 16 века был резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена, связан с событиями наполеоновских войн и с именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа.

Кирха Хайлигенвальде — построена в 1344 году, но современный вид приобрела в 17 веке. Некогда здесь находились уникальные средневековые резные скульптуры.

Замок Шаакен — орденский замок, чьи стены помнят «Великое посольство» и Петра Первого с Екатериной Великой, Василия Суворова и детские голоса приюта для сирот.

Сыроварня «Шаакен Дорф». Через объёмные витринные окна вы увидите производство сыра, йогурта и масла. По желанию — попробуете 6 видов сыра и шоколада с бокалом вина.

Замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества. Здесь вы сможете заглянуть в Музей инквизиции и посетить пивоварню.

Организационные детали

Едем на комфортабельном туристическом автобусе

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Дегустация: 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ — за ребёнка