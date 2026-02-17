Этот маршрут объединяет вкус, историю и красоту — три стихии, из которых соткана душа Калининградской области.
Он позволяет не просто увидеть регион, а почувствовать его — с его ароматом свежего сыра, шорохом лиственниц и звоном старинных колоколов. И словно побывать в трёх эпохах: от Средневековья до современности.
Описание экскурсии
- Замок Шаакен — встреча с эпохой рыцарей, орденов и древних легенд. История здесь оживает: можно спуститься в подземелье, прикоснуться к камням, за которыми — шесть веков событий.
- Сыроварня «Шаакен Дорф» — царство тепла и вкуса. Вы увидите, как рождается сыр, попробуете свежие сорта и узнаете секреты старинных ремёсел. Настоящий праздник для гурманов!
- Светлогорск — финальный аккорд путешествия. Город встретит вас романтикой Балтики: ветром с моря, звоном колоколов, старинной архитектурой и ощущением лёгкости, с которым не захочется прощаться.
После экскурсионной программы в каждой локации у вас будет примерно по 30 минут свободного времени — чтобы сделать фото, выпить кофе или просто насладиться моментом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением.
- Дополнительно оплачивается: посещение замка Шаакен — 450 ₽ за чел., дегустация в сыроварне «Шаакен Дорф» — 500 ₽ за чел.
- Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
- С вами поедет один из гидов нашей команды
во вторник в 10:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети 8-18 лет
|600 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 238 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Входит в следующие категории Зеленоградска
