А Ангелина Экскурсия классная 1000% У нас был экскурсовод Сергей,отличный человек,много интересных примеров и историй Рекомендую к посещению,вы не пожалеете

М Марина Море позитивных впечатлений, насыщенная программа. Эдуард прекрасный гид рассказал много интересного и познавательного. Времени хватило на всё и погулять, и пофотографироваться, и совершить покупки. Спасибо Вам огромное за приятно проведённое время!

Е Евгения Понравилась экскурсия, все было интересно. Самое основное что хотелось бы сказать это надо четко указывать время, к которому надо прийти к машине, а то 3 человека услышали одно, а другие другое, и потом получили наваляй от гида.

Д Дарина Экскурсия оставила только положительные впечатления! Гид Сергей очень разносторонне и увлекательно рассказывал о городе, о точках по маршруту, давал рекомендации. А еще я хочу отметить, что у человека хорошо поставлен голос, поэтому его было приятно слушать! Маршрут составлен грамотно, на все хватило времени, не успели даже устать за 9 часов Очень рекомендую, с этой экскурсией вы не прогадаете!

Л Лариса Моим друзьям очень понравилась экскурсия. И гид, и машина, а главное маршрут и очень интересный рассказ. Спасибо.

Д Дарья Нас возил Эдуард. Все прошло отлично, интересно, ничего лишнего. Эдуард очень интересно рассказывал. Очень хорошо,что все это проходило в маленькой группе,а не огромным автобусом.

М Мария Крутая и очень насыщенная экскурсия. Автомобиль хороший, чистый, комфортабельный. Благодаря опыту Юрия миновали все пробки и очереди. Материал интересный. Успели искупаться в Балтийском море) Рекомендую, всё супер!

Д Дмитрий Увидели именно то, что хотели! Отдельное спасибо нашему гиду Сергею! Очень позитивный человек, всегда подстраивался под наши желания и показал и рассказал даже больше чем запланированно в экскурсии. Человек любит и знает свой край, Отдельное спасибо за подачу информации и тот позитив который дарил нам во время поездки!

О Ольга читать дальше раньше больших туристических групп- поэтому всё прошло ровно. Прошлись без сильных толп туристов и по Куршской косе… и хорошо погуляли по Зеленоградску. Очень хорошая подача материала и дружественное общение! Сергей, спасибо! Всем доброго дня. 15 июля мини группой ездили на Куршскую косу. 90% успеха любой экскурсии- это гид. Могу сказать, что нам повезло. Мы ездили с Сергеем. Был ранний выезд, чуть

С Светлана, Экскурсия прошла замечательно. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Николаеву Андрею Владимировичу, очень интересно всё рассказал, читал стихи. Остались довольны, спасибо

Е Елена Хороший экскурсовод, интересная программа, удобная машина. Формат мини-группы очень понравился.

Т Татьяна Замечательная экскурсия, очень живой и интересный рассказ, увидели даже больше, чем заявлено в программе. Очень вкусная еда (по рекомендации гида). Вся экскурсия с приставкой очень-очень. Спасибо большое за интересное и познавательное путешествие.

М Марина Шикарная экскурсия, хороший гид Эдуард все рассказал показал и ответил на наши вопросы.

Т Татьяна Прекрасно организована экскурсия. Были раньше всех на всех локациях. (За что отдельная благодарность Кириллу!) Очень интересно рассказывал, с шутками прибаутками и огромной любовью к своему краю! Очень рекомендую!