Давайте познакомимся с историей природы Восточной Пруссии! На экскурсии мы отправимся на Куршскую косу, где пройдем по реликтовому лесу, поднимемся на дюну и восхитимся Танцующим лесом.
Вы познакомитесь с Балтикой и Куршским заливом, а также сможете в компании гида прогуляться по старинному курорту Кранц.
Описание экскурсииВо время этой поездки Вы сможете увидеть все интересные локации на Куршской косе и в Зеленоградске и услышать их богатую историю. Прогуляемся по Королевскому бору и Танцующему лесу. Поднимемся на дюну Ореховую, чтобы посмотреть на знаменитые панорамные виды. Посетим поселки Лесной и Рыбачий. Выйдем на берег Балтийского моря и на Куршский залив. Пройдем по Курортному проспекту Зеленоградска и его променаду. Важная информация: Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек. Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования, если оно вам необходимо.
Ежедневно с 8.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский Бор
- Поселок Лесной
- Балтийское море
- Поселок Рыбачий
- Куршский залив
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Озеро Лебедь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор при въезде на территорию национального парка «Куршская коса» - 500 руб. /взрослый 100 руб. /дети, пенсионеры и другие льготные категории
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Окружная, 15 (у входа в супермаркет Евроспар)
Завершение: Центр Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8.30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек
- Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования, если оно вам необходимо
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ангелина
22 сен 2025
Экскурсия классная 1000% У нас был экскурсовод Сергей,отличный человек,много интересных примеров и историй Рекомендую к посещению,вы не пожалеете
М
Марина
12 сен 2025
Море позитивных впечатлений, насыщенная программа. Эдуард прекрасный гид рассказал много интересного и познавательного. Времени хватило на всё и погулять, и пофотографироваться, и совершить покупки. Спасибо Вам огромное за приятно проведённое время!
Е
Евгения
8 сен 2025
Понравилась экскурсия, все было интересно. Самое основное что хотелось бы сказать это надо четко указывать время, к которому надо прийти к машине, а то 3 человека услышали одно, а другие другое, и потом получили наваляй от гида.
Д
Дарина
5 сен 2025
Экскурсия оставила только положительные впечатления! Гид Сергей очень разносторонне и увлекательно рассказывал о городе, о точках по маршруту, давал рекомендации. А еще я хочу отметить, что у человека хорошо поставлен голос, поэтому его было приятно слушать! Маршрут составлен грамотно, на все хватило времени, не успели даже устать за 9 часов Очень рекомендую, с этой экскурсией вы не прогадаете!
Л
Лариса
8 авг 2025
Моим друзьям очень понравилась экскурсия. И гид, и машина, а главное маршрут и очень интересный рассказ. Спасибо.
Д
Дарья
31 июл 2025
Нас возил Эдуард. Все прошло отлично, интересно, ничего лишнего. Эдуард очень интересно рассказывал. Очень хорошо,что все это проходило в маленькой группе,а не огромным автобусом.
М
Мария
26 июл 2025
Крутая и очень насыщенная экскурсия. Автомобиль хороший, чистый, комфортабельный. Благодаря опыту Юрия миновали все пробки и очереди. Материал интересный. Успели искупаться в Балтийском море) Рекомендую, всё супер!
Д
Дмитрий
23 июл 2025
Увидели именно то, что хотели! Отдельное спасибо нашему гиду Сергею! Очень позитивный человек, всегда подстраивался под наши желания и показал и рассказал даже больше чем запланированно в экскурсии. Человек любит и знает свой край, Отдельное спасибо за подачу информации и тот позитив который дарил нам во время поездки!
О
Ольга
17 июл 2025
Всем доброго дня. 15 июля мини группой ездили на Куршскую косу. 90% успеха любой экскурсии- это гид. Могу сказать, что нам повезло. Мы ездили с Сергеем. Был ранний выезд, чуть
С
Светлана,
11 июл 2025
Экскурсия прошла замечательно. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Николаеву Андрею Владимировичу, очень интересно всё рассказал, читал стихи. Остались довольны, спасибо
Е
Елена
11 июл 2025
Хороший экскурсовод, интересная программа, удобная машина. Формат мини-группы очень понравился.
Т
Татьяна
4 июл 2025
Замечательная экскурсия, очень живой и интересный рассказ, увидели даже больше, чем заявлено в программе. Очень вкусная еда (по рекомендации гида). Вся экскурсия с приставкой очень-очень. Спасибо большое за интересное и познавательное путешествие.
М
Марина
20 июн 2025
Шикарная экскурсия, хороший гид Эдуард все рассказал показал и ответил на наши вопросы.
Т
Татьяна
16 июн 2025
Прекрасно организована экскурсия. Были раньше всех на всех локациях. (За что отдельная благодарность Кириллу!) Очень интересно рассказывал, с шутками прибаутками и огромной любовью к своему краю! Очень рекомендую!
Ю
Юлия
13 июн 2025
Увидели все что было запланировано, гид Эдуард немного торопился, но нам это не испортило впечатления. Увидели все прелести погоды, от ливня утром до солнца к вечеру
