Красота песчаных дюн и морского курорта В ходе пешеходной экскурсии по Зеленоградску «полистаем» истории довоенных зданий курорта, осмотрим многочисленные фигурки котов, да и самих пушистых символов, которые вальяжно разгуливают и свысока посматривают на туристов. Вы знаете, кто такой котошеф? Непременно расскажу! Далее нас ждет живописное и познавательное путешествие по Куршской косе. Узкая полоска песка, в которую столетиями по каплям собирались звон рыцарских мечей, солёные узлы рыбацкой удачи, где лёгкие песчинки, превращаясь в дюны, медленно, но неотвратимо несли запустение рыбацким деревням. Мы узнаем, на чём коптили рыбу местные жители, и где глаза у новорождённой камбалы. А также все про кольцевания птиц и маркирование бабочек! Присоединяйтесь — будет интересно! Наш маршрут:

Знакомство с Зеленоградском;

Визит-центр Куршской косы;

Орнитологическая станция кольцевания птиц;

Танцующий лес;

Высота Эфа;

озеро Лебедь;

• пляж Куршской косы. Важная информация:

Орнитологическая станция кольцевания птиц работает с апреля по октябрь.