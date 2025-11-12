В ходе нашей пешеходной экскурсии по Зеленоградску мы «полистаем» истории довоенных зданий курорта, осмотрим многочисленные фигурки котов, да и самих пушистых символов, которые вальяжно разгуливают и свысока посматривают на туристов.
Описание экскурсии
Красота песчаных дюн и морского курорта В ходе пешеходной экскурсии по Зеленоградску «полистаем» истории довоенных зданий курорта, осмотрим многочисленные фигурки котов, да и самих пушистых символов, которые вальяжно разгуливают и свысока посматривают на туристов. Вы знаете, кто такой котошеф? Непременно расскажу! Далее нас ждет живописное и познавательное путешествие по Куршской косе. Узкая полоска песка, в которую столетиями по каплям собирались звон рыцарских мечей, солёные узлы рыбацкой удачи, где лёгкие песчинки, превращаясь в дюны, медленно, но неотвратимо несли запустение рыбацким деревням. Мы узнаем, на чём коптили рыбу местные жители, и где глаза у новорождённой камбалы. А также все про кольцевания птиц и маркирование бабочек! Присоединяйтесь — будет интересно! Наш маршрут:
- Знакомство с Зеленоградском;
- Визит-центр Куршской косы;
- Орнитологическая станция кольцевания птиц;
- Танцующий лес;
- Высота Эфа;
- озеро Лебедь;
• пляж Куршской косы. Важная информация:
Орнитологическая станция кольцевания птиц работает с апреля по октябрь.
Начало экскурсии с 8:00 до 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зеленоградск:
- Обзорная автомобильная по городу
- Музей кошек Мурариум
- Курортный проспект
- Набережная
- Колесо обозрения
- Куршская коса:
- Визит-центр (Музей природы и истории косы)
- Орнитологическая станция кольцевания птиц (с апреля по октябрь)
- «Танцующий» лес
- Высота Эфа (песчаная дюна Ореховая)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы 10, главный вход в ТЦ Кловер
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии с 8:00 до 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
