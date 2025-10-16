Л Любовь

Добрый день, все очень понравилось, хотя была не в первый раз. Особое спасибо гиду- водителю Борису! Мне ни разу не везло с гидами- все ехали молча, и гидом назвать сложно. А тут молодой парень, а очень много знает и рассказывал всю дорогу. Спасибо!