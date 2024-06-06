1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
67005 695₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе на минивэне или внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780₽ за человека
скидка
18%
Групповая
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Фольксваген Каравелла","Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс","Мерседес-Бенц Спринтер")»
Расписание: По средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и к озеру Гижгит из Железноводска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ «Патриот», «Митсубиси Паджеро», «Тойота Секвойя», «Рено Дастер») и минивэны («Фольксваген Каравелла», «Хёндэ Гранд Старекс», «Хёндэ Старекс», «Мерседес-Бенц Спринтер»)»
Расписание: См. рпсписание
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 16 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо
- ИИрина30 мая 2024В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
- ООльга12 мая 2024Прекрасная поездка: познавательная экскурсия, величественнейший Эльбрус, очень вкусная кухня в кафе "Лидия", комфортный автомобиль, замечательный гид Далхат, любящий свою родину-все
- ННаталия30 апреля 2024Ездили на экскурсию с Игорем. Очень понравилось. Грамотная речь, приятный в общении. Много рассказывал по теме экскурсии, не отвлекаясь на разные байки. Не торопил, но соблюдал временной регламент. Рекомендую.
- ЕЕлена24 апреля 2024Сегодня побывали на экскурсии в Северной Осетии и хочу сказать, что мы остались в полном восторге 😍😍😍 Экскурсовод Евгений сделал эту экскурсию очень захватывающей, интересной, в общем незабываемой!!! Спасибо огромное Евгению за такую увлекательнейшуу поездку!!! Мечта сбылась 🥰🥹☺️
- ТТамара21 апреля 2024Благодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл для нас другой Кавказ, за
- MMaslennikova18 апреля 2024"18 апреля 2024 года съездили на экскурсию Эльбрус и озеро Гижгит. 🎉 Яркие впечатления, шикарная природа, замечательная погода🌞 экскурсовод Михаил - Молорик😁👏 автомобиль
- ЕЕлена8 апреля 2024В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину. Завезли на обед в ресторан Панорама, очень атмосферное место и вкусная еда. Локации подобраны оптимальны. Впечатления только положительные.
- ННаталья20 марта 2024Спасибооо Огромное нашему гиду Владимиру! Нам все очень понравилось, Владимир показал нам всю красоту, рассказы были очень интересными, сделал прекрасные
- ООльга5 февраля 2024Экскурсия долгая, поэтому прекрасно, что проходит она на удобной, комфортабельной и чистой машине! Заезжают за вами по месту проживания, накануне
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «На микроавтобусе»
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