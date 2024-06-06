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фото, мы просто влюбились в этот прекрасный край!!! Если раньше сомневались, то теперь снова сюда вернемся, теперь в мае, чтобы увидеть природу в цветах!!! И еще хочу сказать спасибо Владимиру - рекомендую этого прекрасного мальчика, благодарю за его заботу о нас напротяжении всего путешествия!!!🙏🥰🥰 Отдельное спасибо Владимиру за присланные фото и видео!!!