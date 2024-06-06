Экскурсии на микроавтобусе в Железноводске с гидом по низким ценам

Найдено 11 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
«Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900 за человека
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт из Железноводска в мини-группе: узнайте легенды края и насладитесь видами Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне»
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
67005 695 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300 за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра: путешествие из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией из Железноводска. Живописные пейзажи, древние башни и купание в термальных источниках ждут вас
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе на минивэне или внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
50004 500 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах»
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
10 часов
9 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ "Патриот","Митсубиси Паджеро","Тойота Секвойя","Рено Дастер") и минивэны ("Фольксваген Каравелла","Хёндэ Гранд Старекс","Хёндэ Старекс","Мерседес-Бенц Спринтер")»
Расписание: По средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706 за человека
Горная Ингушетия - из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
«Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и к озеру Гижгит из Железноводска
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и к озеру Гижгит из Железноводска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Комфортный маленький транспорт: внедорожники (УАЗ «Патриот», «Митсубиси Паджеро», «Тойота Секвойя», «Рено Дастер») и минивэны («Фольксваген Каравелла», «Хёндэ Гранд Старекс», «Хёндэ Старекс», «Мерседес-Бенц Спринтер»)»
Расписание: См. рпсписание
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 16 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо
    читать дальше

    - комфортный автомобиль, аккуратный водитель, наш гид Аслан - знаток своего дела, с отличной подготовкой, познавательно, местами весело, рассказывал массу интереснейших фактов из истории края, по дороге посетили интересные и очень красивые места. Красавец Эльбрус позволил полюбоваться на себя без облаков!

    Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездкеСделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    Прекрасная поездка: познавательная экскурсия, величественнейший Эльбрус, очень вкусная кухня в кафе "Лидия", комфортный автомобиль, замечательный гид Далхат, любящий свою родину-все
    читать дальше

    очень понравилось. Даже погода не испортила настроение. Есть только одно небольшое замечание: не всегда было хорошо слышно, иногда приходилось напрягать слух. Хорошо бы микрофон… Спасибо всем, кто организовал и провел эту экскурсию.

  • Н
    Наталия
    30 апреля 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
    Ездили на экскурсию с Игорем. Очень понравилось. Грамотная речь, приятный в общении. Много рассказывал по теме экскурсии, не отвлекаясь на разные байки. Не торопил, но соблюдал временной регламент. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
    Сегодня побывали на экскурсии в Северной Осетии и хочу сказать, что мы остались в полном восторге 😍😍😍 Экскурсовод Евгений сделал эту экскурсию очень захватывающей, интересной, в общем незабываемой!!! Спасибо огромное Евгению за такую увлекательнейшуу поездку!!! Мечта сбылась 🥰🥹☺️
  • Т
    Тамара
    21 апреля 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
    Благодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл для нас другой Кавказ, за
    читать дальше

    что ему огромное спасибо. Даже временный дождь не испортил путеществие. Данная экскурсия обязательна для новых познаний о природе Кавказа, только не забывайте о теплых вещах и дождевиках, которым найдется место в машине Абрека, погода в горах переменчива. Мы забыли и еще раз благодарим Абрека, который позабтился о нас.

  • M
    Maslennikova
    18 апреля 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
    "18 апреля 2024 года съездили на экскурсию Эльбрус и озеро Гижгит. 🎉 Яркие впечатления, шикарная природа, замечательная погода🌞 экскурсовод Михаил - Молорик😁👏 автомобиль
    читать дальше

    - комфортный (и это тоже важно, ибо путь не близкий)👍 Приятные воспоминания, чудесные фотографии на память. Хочется вернуться и побывать ещё в иных интересных местах👍👍👍 Компании""Спутник 8"" - Успехов💫"

  • Е
    Елена
    8 апреля 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
    В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину. Завезли на обед в ресторан Панорама, очень атмосферное место и вкусная еда. Локации подобраны оптимальны. Впечатления только положительные.
    В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужинуВ воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужинуВ воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужинуВ воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужинуВ воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужинуВ воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужинуВ воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужинуВ воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину
  • Н
    Наталья
    20 марта 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
    Спасибооо Огромное нашему гиду Владимиру! Нам все очень понравилось, Владимир показал нам всю красоту, рассказы были очень интересными, сделал прекрасные
    читать дальше

    фото, мы просто влюбились в этот прекрасный край!!! Если раньше сомневались, то теперь снова сюда вернемся, теперь в мае, чтобы увидеть природу в цветах!!! И еще хочу сказать спасибо Владимиру - рекомендую этого прекрасного мальчика, благодарю за его заботу о нас напротяжении всего путешествия!!!🙏🥰🥰 Отдельное спасибо Владимиру за присланные фото и видео!!!

  • О
    Ольга
    5 февраля 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
    Экскурсия долгая, поэтому прекрасно, что проходит она на удобной, комфортабельной и чистой машине! Заезжают за вами по месту проживания, накануне
    читать дальше

    согласовывают время. Гид интересно рассказывает, чувствуется заинтересованность и готовность к диалогам. Достаточно времени давалось на фотографии, погулять, купить сувениры. Ну и выше всех похвал сама природа Кавказа, горы и озера! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
  2. На плато Бермамыт из Железноводска - в мини-группе
  3. Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
  4. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
  5. Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 700 до 16 700 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Железноводске с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Железноводска и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам