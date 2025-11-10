Индивидуальное путешествие по Приэльбрусью, где вы заглянете в урочище Джилы-Су; вам покажут то самое место, где снимали сцену из «Аватара», поситим 4 ущелья и 4-5 водопадов, а в конце поездки вы сможете искупаться в целебной минеральной воде.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мы посетим 4 ущелья, Северный склон Эльбруса. Увидим Каменный, или Калинов мост, 5 самых больших водопада в Европе, Урочище Джилы-Су. А ещё вас отведут в секретное место (да-да, именно то место, где был снят кусочек фильма «Аватар»!). Вы искупаетесь в бассейне с минеральной водой, которая лечит от 300 заболеваний. Важная информация:
С собой взять: фотоаппарат, куртку (ветровку), купальник, полотенце, дождевик, если будет дождь.
Ежедневно в 06:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед (за доп. плату)
- Туристический сбор (за доп. плату)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
