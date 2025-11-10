Мои заказы

Джилы-Су: «тёплая вода» и Приэльбрусье (индивидуальная экскурсия)

Индивидуальное путешествие по Приэльбрусью, где вы заглянете в урочище Джилы-Су; вам покажут то самое место, где снимали сцену из «Аватара», поситим 4 ущелья и 4-5 водопадов, а в конце поездки вы сможете искупаться в целебной минеральной воде.
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Мы посетим 4 ущелья, Северный склон Эльбруса. Увидим Каменный, или Калинов мост, 5 самых больших водопада в Европе, Урочище Джилы-Су. А ещё вас отведут в секретное место (да-да, именно то место, где был снят кусочек фильма «Аватар»!). Вы искупаетесь в бассейне с минеральной водой, которая лечит от 300 заболеваний. Важная информация:
С собой взять: фотоаппарат, куртку (ветровку), купальник, полотенце, дождевик, если будет дождь.

Ежедневно в 06:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 5 водопадов
  • 4 ущелья
  • Северный склон Эльбруса
  • Купание в термальном источнике
  • Скалы «Аватара»
  • Каменный мост (Калинов мост)
  • 4 самых больших водопадов в Европе
  • Урочище Джилы-Су
  • Место, где был снят кусочек фильма «Аватар»
  • Бассейн с минеральной водой
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед (за доп. плату)
  • Туристический сбор (за доп. плату)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • С собой взять: фотоаппарат
  • Куртку (ветровку)
  • Купальник
  • Полотенце
  • Дождевик
  • Если будет дождь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

