-
15%
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПрирода Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
1 авг в 06:45
4500 ₽
5294 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
Погрузитесь в мир загадок и красоты урочища Джилы-су. Экскурсия из Железноводска откроет вам двери в мистический мир
Начало: По договоренности с туристом
«Таинственный мир Северного Приэльбрусья»
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
«Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
16 625 ₽
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4200 ₽
5250 ₽ за человека
-
35%
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
«В национальном парке «Приэльбрусье», полюбуетесь живописными горными панорамами»
Расписание: ежедневно в 07:00
2 авг в 07:00
3 авг в 07:00
4030 ₽
6200 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками
Отправляйтесь в путешествие по Северному Приэльбрусью, где вас ждут плато Бермамыт, аул Хасаут и целебные нарзаны Джилы-Су. Уникальные виды и история
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
28 000 ₽
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическое Джилы-Су и тайна Третьего рейха
Откройте для себя тайны Джилы-Су у подножия Эльбруса. Пейзажи, легенды и целебные источники ждут на этой захватывающей экскурсии
«въезд в заповедник «Северное Приэльбрусье» — 200 ₽ с чел»
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Вдохновляющее путешествие в Приэльбрусье: Эльбрус и Чегет. Ощутите дух гор, свежесть воздуха и уникальные виды. Это приключение вы не забудете
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
«Приэльбрусье в объятиях гор Дорога из Железноводска идёт вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан, ведёт к подножию Эльбруса»
Расписание: Ср, Сб, Вс в 06:00
6 авг в 06:00
9 авг в 06:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборДжилы-Су: «тёплая вода» и Приэльбрусье
Путешествие в мини-группе по Приэльбрусью: Поляна Нарзанов, водопады и целебные источники ждут вас. Уникальная возможность увидеть место съёмок «Аватара»
Начало: Г. Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск
«Путешествие в мини-группе по Приэльбрусью, где вы побываете у огромных водопадов»
Расписание: Ежедневно в 06:00.
1 авг в 06:00
2 авг в 06:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Погрузитесь в удивительное путешествие по Кавказу, где величественный Эльбрус и небесное озеро Гижгит подарят незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
1 авг в 06:30
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Путешествие в Джилы-Су подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и альпийские луга. Исследуйте природные чудеса Кавказа в компании единомышленников
Начало: Железноводск
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Путешествие по Кабардино-Балкарии: водопады, минеральные источники и виды на Эльбрус. Уникальная возможность насладиться природой и историей региона
Начало: Железноводск, ул. Калинина, 4. Памятник Ленина
Расписание: Ежедневно
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Северному Приэльбрусью. Откройте для себя величие Кавказа и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Путешествие в Приэльбрусье обещает незабываемые впечатления. Посетите Поляну Нарзанов и полюбуйтесь видами с высоты облаков
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Приэльбрусье — знаменитый на весь мир центр туризма, альпинизма и горнолыжного отдыха у подножия самой высокой горы Европы»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Железноводска
Путешествие к Эльбрусу без суеты: дикие ущелья, величественные водопады и уникальные природные объекты ждут вас в этом туре
«Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь»
4 авг в 06:00
12 авг в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур в Приэльбрусье
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Приэльбрусью! Вас ждут величественные горы, озеро Гижгит и канатная дорога на Эльбрус
Начало: В Железноводске
«Приэльбрусье запомнится вам фантастической природой, кристально чистым воздухом и ошеломляющими видами»
Завтра в 06:00
2 авг в 06:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: «тёплая вода» и Приэльбрусье (индивидуальная экскурсия)
Начало: Г. Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск
«Индивидуальное путешествие по Приэльбрусью, где вы заглянете в урочище Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно в 06:00.
1 авг в 06:00
2 авг в 06:00
15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00.
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу
Приготовьтесь к насыщенному дню: горные хребты, водопады и захватывающие виды на Эльбрус. Ваше сердце останется в горах
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
37 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТурист27 июля 2025Понравился маршрут экскурсии
- ВВалентина24 июля 2025Добрый день, поездка была великолепна, после такой насыщенной и разнообразной программы больше никуда и не поехали. Впечатлили горы,водопады,шикарные виды и купель с целительной водой! Спасибо Александру за комфортную и содержательную поездку! Рекомендую!!
- ННина22 июля 2025Отличная экскурсия, шикарные виды гор и урочища Джилы Су навсегда останутся в моей памяти! Отдельная благодарность Виталию - отличному гиду
- ЕЕлена14 июля 202513 июля побывали на замечательной экскурсии. Было невероятно красиво, комфортно и безопасно. Водитель (он же и рассказчик) Роман оставил самое приятное впечатление. Спасибо огромное всем организаторам этой поездки
- ННаталья12 июля 2025Ездили с Владимиром. Экскурсия понравилась Время пролетело незаметно. Очень красивые виды. У меня были переживания по поводу как дочь(9лет) перенесёт
- ЛЛюбовь10 июля 2025Спасибо огромное экскурсоводу Полине. Все прошло замечательно.
- ЕЕлена9 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Несмотря на шторм на Эльбрусе, впечатлений море! Спасибо организаторам! Все,кто едет на Кавказ, просто должны побывать на величественной горе!!!! Рекомендую и организаторов и экскурсовода!
- ЛЛариса7 июля 2025Александр — прекрасный водитель и во время дороги рассказывает много интересного, а также помогаеь сделать хорошие фотографии. Сама поездка на
- ЛЛукьянова6 июля 2025Очень красиво, советую!
- ВВасилина6 июля 2025Спасибо огромное Александру за шикарную экскурсию!!! Очень интересный рассказ о всех достопримечательности, кучу фотографий осталось на память, за что отдельное спасибо, весело, с юмором! Если буду ещё брать экскурсии, обязательно ещё поеду с вами! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Приэльбрусье»
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- Урочище Джилы-Су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
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