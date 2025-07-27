Добрый день, поездка была великолепна, после такой насыщенной и разнообразной программы больше никуда и не поехали. Впечатлили горы,водопады,шикарные виды и купель с целительной водой! Спасибо Александру за комфортную и содержательную поездку! Рекомендую!!

и опытному водителю, он хорошо ориентируется на маршруте, фотографировал нашу компанию на самых шикарных видах, завозил в места с отличной кухней! В следующий раз только с вами!!!!

13 июля побывали на замечательной экскурсии. Было невероятно красиво, комфортно и безопасно. Водитель (он же и рассказчик) Роман оставил самое приятное впечатление. Спасибо огромное всем организаторам этой поездки

Ездили с Владимиром. Экскурсия понравилась Время пролетело незаметно. Очень красивые виды. У меня были переживания по поводу как дочь(9лет) перенесёт

серпантин, но всё прошло хорошо. Машина Land Cruiser Prado, ехать в ней одно удовольствие. Владимир сварил нам очень вкусный кофе. Понравилось всё.

Очень интересная и познавательная экскурсия. Несмотря на шторм на Эльбрусе, впечатлений море! Спасибо организаторам! Все,кто едет на Кавказ, просто должны побывать на величественной горе!!!! Рекомендую и организаторов и экскурсовода!

Александр — прекрасный водитель и во время дороги рассказывает много интересного, а также помогаеь сделать хорошие фотографии. Сама поездка на

Джилы—Су достаточно комфортная и очень красивая: высокогорные плато, ущелья, водопады и даже долина сусликов стоят того. Единственное, нам не повезло и Эльбрус был скрыт в облаках, в остальном поездка была прекрасная. Большое спасибо Александру за неё!

В Василина

Спасибо огромное Александру за шикарную экскурсию!!! Очень интересный рассказ о всех достопримечательности, кучу фотографий осталось на память, за что отдельное спасибо, весело, с юмором! Если буду ещё брать экскурсии, обязательно ещё поеду с вами! Очень рекомендую!