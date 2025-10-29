Откройте для себя тайны Джилы-Су у подножия Эльбруса. Пейзажи, легенды и целебные источники ждут на этой захватывающей экскурсии
Путешествие в Джилы-Су - это возможность увидеть величие гор Кавказа и прикоснуться к загадкам прошлого. Легенды о Шамбале и экспедициях Третьего рейха оживают на фоне захватывающих видов Эльбруса.
Экскурсия начинается в Кисловодске и проходит через плато Шаджатмаз, скалы «Аватары» и ущелье реки Малка.
Участники смогут насладиться балкарской кухней и целебными источниками, а также обсудить мистические истории и традиции Северного Кавказа
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Величие Эльбруса и Кавказа
🧭 Тайны Третьего рейха
💧 Целебные источники
📸 Захватывающие фотолокации
🍽 Балкарская кухня
Что можно увидеть
Плато Шаджатмаз
Смотровая площадка на Эльбрус
Скалы «Аватары»
Ущелье реки Малка
Урочище Джилы-Су
Описание экскурсии
Выезд из Кисловодска. Начало экскурсии — в утренние часы. Гид познакомит вас с маршрутом и историей города-курорта.
Плато Шаджатмаз. Через 1,5 часа пути — обзорная точка с видами на Эльбрус и Восточный Кавказ. Время на остановке — 15–20 мин.
Смотровая площадка на Эльбрус. Через 40 мин. пути — идеальное место для фото (15–20 мин.).
Скалы «Аватары» и кафе с балкарской кухней. Через 40 мин. пути — смотровая на ущелье реки Харбаз и перекус в кафе с хычинами (30–45 мин.).
Фотолокация с дорогой и видом на Эльбрус. Через 30 мин. пути — знаковое место для фото (10–15 мин.).
Ущелье реки Малка и треккинг к водопаду Каракая-Су. Через 30 мин. пути — прогулка к водопаду без набора высоты (1–1,5 часа).
Урочище Джилы-Су. Через 30 мин. пути — водопады Султан и Эмир, целебный нарзан (1 часа).
Кафе «Вдали от жён». Через 1 час пути от Джилы-Су — национальная кухня, обед и отдых (около 1 часа).
Возвращение в Кисловодск. Дорога займёт около 2 часов.
Темы, которые мы обсудим:
мистические легенды Джилы-Су и Эльбруса
зачем Третий рейх искал вход в Шамбалу
жизнь и традиции республик Северного Кавказа
история Кавказских Минеральных Вод
природные феномены и сила мест
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном Toyota Land Cruiser
Уровень физической подготовки — средний (можно убрать треккинг из программы)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
въезд в заповедник «Северное Приэльбрусье» — 200 ₽ с чел.
въезд на территорию урочища Джилы-Су — 100 ₽ с чел.
смотровая площадка «Аватары» — 50 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 873 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
29 окт 2025
Были на экскурсии с ребенком 5 лет и мамой 70 лет, все супер комфортно, удобно, красиво. Мы в восторге. Большое спасибо.
Н
Нина
22 июл 2025
Отличная экскурсия, шикарные виды гор и урочища Джилы Су навсегда останутся в моей памяти! Отдельная благодарность Виталию - отличному гиду и опытному водителю, он хорошо ориентируется на маршруте, фотографировал нашу компанию на самых шикарных видах, завозил в места с отличной кухней! В следующий раз только с вами!!!!