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может тоже поехать). Но дорогу открыли и мы поехали на Джилы-Су. Экскурсия очень понравилась, спасибо Денису. Хочу отметить, водитель он опытный. Виды по дороге на Джилы-Су потрясающие, Денис знает красивые места и заезжает. Я насладилась звуками природы и тишиной… это бесподобно, мне не хватало лежака)))). Такое, к сожалению, в городе не почувствуешь… Мы не только увидели, но и покормили морковкой (заранее помыла и порезала) знаменитых сусликов))) Как ценитель кофе, я насладилась сваренным Денисом в турке кофе в самом центре гор! Ездила я одна, чувствовала себя комфортно. Даже понравилось без толпы. Советую всем! Мы часто экономим не на том… Люди спокойно тратят деньги на спиртное и еду. . Вот это жизнь, наши внутренние ощущения, эмоции, чувства! Когда душа поет! Когда усталость приятная. Все остальное - просто земная суета… Зная, что жизнь одна, мы ее не ценим… Всем желаю счастья! И главное, будьте добрее и помните, мы получаем то, что излучаем сами! (очень сложно было выбрать только 10 фотографий, много фотографий с красивыми видами в наличии)