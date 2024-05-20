Экскурсии Джилы-су из Железноводска – путешествуй по горам, водопадам и урочищам!

Найдено 14 экскурсий в категории «Джилы-су» в Железноводске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
«В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
Погрузитесь в мир загадок и красоты урочища Джилы-су. Экскурсия из Железноводска откроет вам двери в мистический мир
Начало: По договоренности с туристом
«В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Природа Северного Приэльбрусья: Живописная экскурсия из Железноводска
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Джилы-Су. Вас ждут водопады, минеральные источники и незабываемые виды
Начало: В Железноводске
«Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
53754 300 за человека
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
«Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников»
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
«А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
«Мы отправимся к урочищу Джилы-Су — месту невероятной красоты, окруженному мифами, словно водяной пылью от своих водопадов»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наше путешествие на Джилы-Су затронет много интересных мест»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Начало: Железноводск
«Место назначения — Джилы-Су«Тёплая вода» — так переводится название урочища»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: водопады, нарзанные ванны и каменные грибы
Начало: Ваше место пребывания в Железноводске
«В урочище Джилы-Су желающие смогут искупаться в теплой нарзанной «ванне» и продегустировать несколько различных видов нарзанов, свойства и вкус которых значительно отличаются»
Расписание: По договоренности
3 сен в 06:30
10 сен в 06:30
4 000 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Железноводска. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и величие Эльбруса
Исследуйте красоты Приэльбрусья и вдохновляющие виды Эльбруса в индивидуальной поездке из Железноводска
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение в Железноводске
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
«В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Железноводска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Железноводска
Начало: Место вашего места проживания
«Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900 за всё до 7 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Железноводска
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр,Марина
    20 мая 2024
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
    Всё прекрасно
  • Н
    Надежда
    17 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
    Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид, прекрасный человек, внимательный, вежливый, интересный, харизматичный. Зарядил своей энергией, и показал прекрасные места. Огромное спасибо за ванну с минеральным источником)))) Очень классный водитель, безупречная езда по горам, надёжно, спокойно.
  • Н
    Надежда
    24 апреля 2024
    Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
    Экскурсия понравилась. Машина подъехала, как и договаривались. По пути гид Валерий рассказывал - что проезжаем, легенды, истории разные. По горным
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    дорогам ехал аккуратно. На всех видовых площадках останавливались. В Нарзанной долине гуляли пока ноги не устали, время нам не ограничивал. К водопадам ходил с нами, показывал интересности и виды. Рекомендую, не пожалели о времени и деньгах.

  • Т
    Тамара
    21 апреля 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
    Благодарим за удивительные водопады, веселых сусликов, дух захватывающие ущелья и впечатляющую дорогу. Гид-водитель Абрек открыл для нас другой Кавказ, за
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    что ему огромное спасибо. Даже временный дождь не испортил путеществие. Данная экскурсия обязательна для новых познаний о природе Кавказа, только не забывайте о теплых вещах и дождевиках, которым найдется место в машине Абрека, погода в горах переменчива. Мы забыли и еще раз благодарим Абрека, который позабтился о нас.

  • Л
    Лариса
    9 апреля 2024
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
    Давно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсию (на которую сейчас думаю
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    может тоже поехать). Но дорогу открыли и мы поехали на Джилы-Су. Экскурсия очень понравилась, спасибо Денису. Хочу отметить, водитель он опытный. Виды по дороге на Джилы-Су потрясающие, Денис знает красивые места и заезжает. Я насладилась звуками природы и тишиной… это бесподобно, мне не хватало лежака)))). Такое, к сожалению, в городе не почувствуешь… Мы не только увидели, но и покормили морковкой (заранее помыла и порезала) знаменитых сусликов))) Как ценитель кофе, я насладилась сваренным Денисом в турке кофе в самом центре гор! Ездила я одна, чувствовала себя комфортно. Даже понравилось без толпы. Советую всем! Мы часто экономим не на том… Люди спокойно тратят деньги на спиртное и еду. . Вот это жизнь, наши внутренние ощущения, эмоции, чувства! Когда душа поет! Когда усталость приятная. Все остальное - просто земная суета… Зная, что жизнь одна, мы ее не ценим… Всем желаю счастья! И главное, будьте добрее и помните, мы получаем то, что излучаем сами! (очень сложно было выбрать только 10 фотографий, много фотографий с красивыми видами в наличии)

    Давно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсиюДавно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсиюДавно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсиюДавно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсиюДавно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсиюДавно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсиюДавно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсиюДавно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсиюДавно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсиюДавно уже слышу про Джилы-Су, решила поехать. Если бы не открыли дорогу, мне предложили другую экскурсию
  • С
    Светлана
    4 января 2024
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
    Одна из красивейших экскурсий, на которых мы побывали. Потрясающие по красоте виды гор, озеро Гижгит, перевал Актопрак и ущелья, и
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    горы, и реки, и небо, и облака, цепляющиеся за вершины. Денис интересный рассказчик с юмором и миллионом историй из жизни! Все отлично организовал с учетом погоды, выпавшего снега и того, что с нами были дети. Благодарны Денису за организацию и проведеный вместе день! Совсем не утомительно! Всем советуем! Порекомендуем друзьям!

  • Н
    Наталья
    6 ноября 2023
    Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
    Очень приятная и заряжающая положительными эмоциями экскурсия!! Наш гид Арарат тактичен, остроумен, пунктуален. Душевно провел экскурсию ненавязчиво и информативно. Само место - одно из самых красивых, которых доводилось видеть. Однозначно, рекомендую.
  • h
    hi+79296
    31 июля 2023
    Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
    Понравилось, очень красиво!
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
    Нашим гидом был Андрей на УАЗ-Патриот, нас было 4 человека, в машине было достаточно комфортно, но мы не садились на
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    второй ряд, поскольку мы - девушки небольших габаритов. Андрей много знает о своем крае, по ходу движения делал остановки в красивых местах, удивил знанием труднопроизносимых названий гор, ущелий, рек, эмоционально рассказывал интересные истории, обедали очень вкусным хычином и люля-кебабом. Это развлекательный тур, не претендует на профессиональный исторический экскурс. Нам показалось, что обе стороны были в хорошем настроении и остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Джилы-су»

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  1. Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
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  3. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Железноводска)
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Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Джилы-су" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 4 000 до 31 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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