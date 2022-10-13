Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие в сердце Северного Приэльбрусья, где вы сможете насладиться великолепием урочища Джилы-Су.Вашему взору предстанут живописные панорамы плато Шаджатмаз, горные реки и водопады, такие как Каракая-су, Эмир

и Султан. Помимо этого, вы испытаете целебное действие радоновых ванн и попробуете уникальные нарзаны, богатые минералами. Мы расскажем вам о богатой истории и культуре Кабардино-Балкарии, а также о традициях местных народов. Экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике, а по желанию вы сможете отведать блюда местной кухни в уютном кафе. В стоимость не включены экосбор и вход в долину Нарзанов, а также возможна организация индивидуальной экскурсии для вашей компании. Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое оставит незабываемые воспоминания и позволит глубже познакомиться с природой и культурой этого уникального региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения урочища Джилы-Су - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра природных достопримечательностей. В мае и сентябре также можно насладиться красотами региона, но стоит учитывать возможные перепады температуры и осадки. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.