🏞️ Увлекательные истории о местных традициях и обычаях
🚙 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
🍲 Возможность попробовать блюда национальной кухни
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения урочища Джилы-Су - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра природных достопримечательностей. В мае и сентябре также можно насладиться красотами региона, но стоит учитывать возможные перепады температуры и осадки. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и более спокойную атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Плато Шаджатмаз
Ущелья Хасаут и Харбас
Водопады Каракая-су, Эмир и Султан
Термальные источники Джилы-Су
Описание экскурсии
Сокровища Джилы-Су
Вы посетите расположенное на высоте 2100 метров плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Харбас и впечатлитесь силой и красотой горных водопадов Каракая-су, Эмир и Султан. А еще Джилы-Су известен своими термальными источниками! Вы примете целебные радоновое ванны и отведаете более 17 видов нарзана, насыщенного минеральными и органическими веществами.
Кабардино-Балкария изнутри
Кабардино-Балкария — загадочный и самобытный регион, с которым связанно множество мифов и легенд. Вы услышите о жизни местных народов и раскроете историю появления на этой земле водопадов и древних захоронений. Кроме того, я расскажу интересные факты об Эльбрусе и о том, как он был впервые покорен. А также поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда национальной кухни попробовать.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
В стоимость не включены: экосбор в Джилы-Су — 200 ₽/чел. + вход 100 ₽/чел.,
Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1082 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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Оксана
Ездила с Владимиром. Он оказался очень комфортным гидом, не торопил, все рассказывал, при этом не старался перегрузить информацией, только по делу. Урочище Джилы-Су сказочное, осенние пейзажи ему очень идут. Дорога живописная, неутомительная, с остановками полюбоваться и перекусить. Хычины и шашлык зачетные. И с погодой повезло.
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Е
Екатерина
отличные
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О
Ольга
Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия! Организация, общение, безопасность обеспечены! Про саму природу даже и писать нет смысла, это надо просто увидеть! Спасибо большое организаторам и нашему гиду, первое знакомство с горами Кавказа прошло отлично! В следующий раз поедем еще и будем советовать всем знакомым!
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Наталья
Очень приятная и заряжающая положительными эмоциями экскурсия!! Наш гид Арарат тактичен, остроумен, пунктуален. Душевно провел экскурсию ненавязчиво и информативно. Само место - одно из самых красивых, которых доводилось видеть. Однозначно, рекомендую.
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Е
Евгения
На экскурсии были в декабре, несмотря на туман, который был только высоко в горах, было очень интересно, природа завораживает. Горы, водопады,источники неописуемая красота. Отдельное спасибо организатору, много рассказал из истории.
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С
Сергей
Всё очень круто.
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