Вам ждёт интересное и увлекательное путешествие, богатая история и культурные особенности региона.
Вы сможете не только увидеть главные достопримечательности, но и проникнуться духом Чеченской Республики, ощутить её гостеприимство и теплоту.
Описание экскурсииПриглашаем вас в путешествие по жемчужинам Чеченской Республики, которое обещает стать незабываемым событием вашей жизни. В насыщенной экскурсионной программе вы сможете прикоснуться к культурному и историческому наследию этого уникального региона. Грозный — столица Чеченской Республики • Соборная мечеть «Сердце Чечни». Великолепное сооружение, одно из самых больших и красивых в России, которое поражает своим архитектурным величием и изысканностью.
- Комплекс высотных зданий «Грозный Сити». Современный символ возрожденного Грозного.
- Православный храм Михаила Архангела. Одно из свидетельств многоконфессиональной гармонии в регионе, храм удивит вас своей историей и архитектурой.
- Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова. Посвящён памяти героев Чечни, здесь вы сможете ознакомиться с историческими экспозициями и отдать дань уважения великим людям.
- Прогулка по центру города. Вас ждёт знакомство с современной частью Грозного, его уютными улицами, парками и скверами. Аргун — город, известный своими архитектурными инновациями • Мечеть «Сердце матери». Уникальная мечеть, построенная в современном стиле, сочетает в себе традиции и новаторство. Её необычная архитектура и интерьеры оставят неизгладимое впечатление. Шали — город с самой большой мечетью в Европе • Мечеть «Гордость мусульман»: открытая в 2019 году, эта мечеть является самой большой в Европе. Её величественные купола и изысканные мозаики впечатляют своим масштабом и красотой.
Ежедневно в 06:00 и в 06:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Грозный - Coбopная мeчеть "Сepдце Чечни", комплeкc выcoтных здaний "Гpозный Cити", правoславный xpам Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, центр города
- Город Аргун - мечеть «Сердце матери»
- Город Шали - мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экологические сборы
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00 и в 06:30.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
22 сен 2025
Это было незабываеиое путешествие! Несмотря на плохую погоду и сильный дождь, впечатление теплой семейной поездки, Рамазан окружил нас заботой, вкусно накормил, интересно рассказал, отвечал на все вопросы. Очень рекомендую!
