В Северной Осетии гармонично переплетаются невероятно живописная природа и богатое историческое наследие.
В Кармадонском ущелье вы почувствуете масштаб трагедии, произошедшей при сходе ледника Колка, и узнаете о ходе поисковых операций. Даргавский
В Кармадонском ущелье вы почувствуете масштаб трагедии, произошедшей при сходе ледника Колка, и узнаете о ходе поисковых операций. Даргавский
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные пейзажи Северной Осетии
- 🏛 Историческое наследие и древние легенды
- 🎨 Современные арт-объекты
- 🏰 Средневековые постройки и крепости
- ⛪ Посещение высокогорного монастыря
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🚐 Комфортное путешествие с гидом-водителем
Что можно увидеть
- Кармадонское ущелье
- Даргавский некрополь
- Арт-объекты
- Качели с видом на Фиагдонское ущелье
- Аланский мужской монастырь
- Башни Курта и Тага
- Дзивгисская наскальная крепость
- Кадаргаванский каньон
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошёл сход ледника Колка, вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.
- Даргавский некрополь. На территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдёт не только о ценности археологического памятника, но и о загадках Города мёртвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами.
- Арт-объекты. В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.
- Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.
- Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.
- Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
- Дзивгисская наскальная крепость 13–16 вв. Впереди у нас культовый фортификационный памятник Средних веков с историями и преданиями о самой неприступной цитадели Осетии.
- Кадаргаванский каньон. В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю ещё одно природное чудо.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Железноводск и по окончании отвезут обратно.
- Выезд в 6–7 утра, возвращение в Железноводск приблизительно в 21:00. Дорога в одну сторону до первой остановки займёт около 3 часов.
- Питание оплачивается отдельно — 300–500 руб. /средний чек.
ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 695 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Железноводске
Провела экскурсии для 1213 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
24 апр 2024
Сегодня побывали на экскурсии в Северной Осетии и хочу сказать, что мы остались в полном восторге 😍😍😍 Экскурсовод Евгений сделал эту экскурсию очень захватывающей, интересной, в общем незабываемой!!! Спасибо огромное Евгению за такую увлекательнейшуу поездку!!! Мечта сбылась 🥰🥹☺️
Елена
8 апр 2024
В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.
Завезли на обед в ресторан Панорама, очень атмосферное место и вкусная еда. Локации подобраны оптимальны.
Впечатления только положительные.
Завезли на обед в ресторан Панорама, очень атмосферное место и вкусная еда. Локации подобраны оптимальны.
Впечатления только положительные.
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