Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска

Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
В Северной Осетии гармонично переплетаются невероятно живописная природа и богатое историческое наследие.

В Кармадонском ущелье вы почувствуете масштаб трагедии, произошедшей при сходе ледника Колка, и узнаете о ходе поисковых операций. Даргавский
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некрополь откроет перед вами тайны Города мёртвых и древние легенды. Современные арт-объекты, такие как "Колесо Балсага" и "Зеркальный барс", добавят ярких впечатлений.

В Аланском мужском монастыре, самой высокогорной обители России, вы познакомитесь с местными святынями. Башни Курта и Тага расскажут об истоках родовых поселений осетин.

Дзивгисская наскальная крепость и Кадаргаванский каньон дополнят ваше путешествие уникальными природными и историческими памятниками.

Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне или внедорожнике, что обеспечит удобство и безопасность. Забирают из удобного места в Железноводске и возвращают обратно. Не забудьте взять с собой паспорт

4.5
2 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Невероятные пейзажи Северной Осетии
  2. 🏛 Историческое наследие и древние легенды
  3. 🎨 Современные арт-объекты
  4. 🏰 Средневековые постройки и крепости
  5. ⛪ Посещение высокогорного монастыря
  6. 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  7. 🚐 Комфортное путешествие с гидом-водителем

Что можно увидеть

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавский некрополь
  • Арт-объекты
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье
  • Аланский мужской монастырь
  • Башни Курта и Тага
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Кадаргаванский каньон
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошёл сход ледника Колка, вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.
  • Даргавский некрополь. На территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдёт не только о ценности археологического памятника, но и о загадках Города мёртвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами.
  • Арт-объекты. В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.
  • Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.
  • Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
  • Дзивгисская наскальная крепость 13–16 вв. Впереди у нас культовый фортификационный памятник Средних веков с историями и преданиями о самой неприступной цитадели Осетии.
  • Кадаргаванский каньон. В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю ещё одно природное чудо.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Железноводск и по окончании отвезут обратно.
  • Выезд в 6–7 утра, возвращение в Железноводск приблизительно в 21:00. Дорога в одну сторону до первой остановки займёт около 3 часов.
  • Питание оплачивается отдельно — 300–500 руб. /средний чек.

ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 695 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
24 апр 2024
Сегодня побывали на экскурсии в Северной Осетии и хочу сказать, что мы остались в полном восторге 😍😍😍 Экскурсовод Евгений сделал эту экскурсию очень захватывающей, интересной, в общем незабываемой!!! Спасибо огромное Евгению за такую увлекательнейшуу поездку!!! Мечта сбылась 🥰🥹☺️
Елена
8 апр 2024
В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.
Завезли на обед в ресторан Панорама, очень атмосферное место и вкусная еда. Локации подобраны оптимальны.
Впечатления только положительные.
В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину.

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