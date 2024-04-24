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некрополь откроет перед вами тайны Города мёртвых и древние легенды. Современные арт-объекты, такие как "Колесо Балсага" и "Зеркальный барс", добавят ярких впечатлений.



В Аланском мужском монастыре, самой высокогорной обители России, вы познакомитесь с местными святынями. Башни Курта и Тага расскажут об истоках родовых поселений осетин.



Дзивгисская наскальная крепость и Кадаргаванский каньон дополнят ваше путешествие уникальными природными и историческими памятниками.



Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне или внедорожнике, что обеспечит удобство и безопасность. Забирают из удобного места в Железноводске и возвращают обратно. Не забудьте взять с собой паспорт