Описание

В этот день мы посетим:Баксанское ущелье Живописное Баксанское ущелье, которое нас и приведёт к подножию Эльбруса. Путь по ущелью это уже сама по себе — достопримечательность. Дорога вьётся среди завораживающих горных пейзажей, под аккомпанемент шума бурных речных потоков и головокружительных видов. В некоторых примыкающих к Баксанскому ущелью теснинах расположены поляны нарзанов с целебной водой, кристально чистые озера и искрящиеся водопады. Одно из таких озёр мы посетим по пути. Озеро Гижгит Одно из самых живописных высокогорных озёр России с изумительным бирюзовым цветом воды. Удивительный водоём находится в окружении каменных стен горного массива Алмалыкая и имеет внушительные размеры. Глубина озера составляет 30 метров, а его длина доходит до километра. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток. Поляна Азау Конечная точка Баксанского ущелья и точка начала подъёма к вершинам Эльбруса. Поляна расположилась на высоте 2350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа. Отсюда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге мы поднимемся вверх к Эльбрусу, откуда перед вами раскинется незабываемый вид на горные вершины. Подъём происходит в три этапа: Станция «Кругозор» 3000 метров, Станция «Мир» 3500 метров, Станция «Гара-баши» 3847 метров. На каждой станции можно сделать красивые фотографии, посидеть в кафе с согревающим чаем или глинтвейном с видом на Эльбрус, а также попробовать местную кухню. Станция «Гара-баши» Это пик нашего путешествия. Здесь, почти у самой вершины Эльбруса, на высоте около 4000 метров вы окажетесь один на один с этим великаном кавказских гор. А какая панорама открывается взору! Таких пейзажей не найти ни в одном курортном месте России. И это непередаваемое чувство свободы, которое можно ощутить только на такой высоте. На этой станции и выше круглогодично царит зима: снег тут не тает даже самым жарким летом. Это не передаваемые ощущения, и поэтому их трудно выразить словами. А высоты около 4 км. вполне достаточно, чтобы почувствовать себя настоящим альпинистом. Гора Эльбрус Высочайшая вершина России и всей Европы. Со стороны напоминает двугорбого верблюда, поскольку имеет сразу две вершины. Западная достигает высоты 5642 метра, а восточная, чуть ниже — 5621 метр. Издалека создаётся впечатление, что они расположены совсем рядом друг с другом, хотя это совсем не так. Эльбрус это ещё и стратовулкан. В ходе геологических исследований было установлено, что последнее его извержение было в 50-х годах нашей эры. Склоны «великана» покрывают 23 ледника, площадью больше 130 квадратных километров, которые в процессе таяния питают самые крупные реки Северного Кавказа. Эльбрус входит в мировой список «Семи вершин», где в перечне указаны самые высокие точки частей света. Гора Чегет «Сосед» седовласого Эльбруса. Следующую остановку (при желании и наличии времени) мы сделаем на поляне Чегет у подножья горы. При помощи кресельной канатной дороги сможем подняться повыше к вершине до высоты 3100 метров. Здесь нам представится возможность полюбоваться невероятным видом на Баксанское ущелье и ледник «Семерка». Эта гора является лучшей панорамной площадкой с видом на Эльбрус. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега, а также это прекрасное место для фотосессий! Поляна Нарзанов Ещё одна достопримечательность Приэльбрусья, которую мы непременно посетим. Тут всюду из под земли бьют мощные нарзанные источники с обильно выделяющимся углекислым газом. Здесь же мы увидим настоящую нарзанную речку, дно которой имеет необычный красно-оранжевый цвет. Дегустировать нарзан и набрать его с собой в бутылки можно сколько душе угодно, в неограниченном количестве и бесплатно. Рядом расположен небольшой рынок с сувенирами.