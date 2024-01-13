Вы готовы отправиться по одному из красивейших и самому высокогорному экскурсионному маршруту? А увидеть исполина Кавказа, полюбоваться невероятным горным озером Гижгит, зарядиться энергией гор и сделать тысячу головокружительных фотографий? Тогда едем в Приэльбрусье! Величественный седой Эльбрус, яркое солнце, лазурное небо, голубые озёра, белый снег и чистейший горный воздух не могут оставить равнодушным ни одного человека.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озеро «Гижгит»
- Поляна «Азау»
- Гора «Чегет»
- Гора «Эльбрус»
- Канатная дорога к Эльбрусу
- Станция «Кругозор»
- Станция «Мир»
- Станция «Гара-баши»
- Поляна нарзанов
Описание
В этот день мы посетим:Баксанское ущелье Живописное Баксанское ущелье, которое нас и приведёт к подножию Эльбруса. Путь по ущелью это уже сама по себе — достопримечательность. Дорога вьётся среди завораживающих горных пейзажей, под аккомпанемент шума бурных речных потоков и головокружительных видов. В некоторых примыкающих к Баксанскому ущелью теснинах расположены поляны нарзанов с целебной водой, кристально чистые озера и искрящиеся водопады. Одно из таких озёр мы посетим по пути. Озеро Гижгит Одно из самых живописных высокогорных озёр России с изумительным бирюзовым цветом воды. Удивительный водоём находится в окружении каменных стен горного массива Алмалыкая и имеет внушительные размеры. Глубина озера составляет 30 метров, а его длина доходит до километра. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток. Поляна Азау Конечная точка Баксанского ущелья и точка начала подъёма к вершинам Эльбруса. Поляна расположилась на высоте 2350 метров над уровнем моря и является популярным горнолыжным курортом Северного Кавказа. Отсюда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге мы поднимемся вверх к Эльбрусу, откуда перед вами раскинется незабываемый вид на горные вершины. Подъём происходит в три этапа: Станция «Кругозор» 3000 метров, Станция «Мир» 3500 метров, Станция «Гара-баши» 3847 метров. На каждой станции можно сделать красивые фотографии, посидеть в кафе с согревающим чаем или глинтвейном с видом на Эльбрус, а также попробовать местную кухню. Станция «Гара-баши» Это пик нашего путешествия. Здесь, почти у самой вершины Эльбруса, на высоте около 4000 метров вы окажетесь один на один с этим великаном кавказских гор. А какая панорама открывается взору! Таких пейзажей не найти ни в одном курортном месте России. И это непередаваемое чувство свободы, которое можно ощутить только на такой высоте. На этой станции и выше круглогодично царит зима: снег тут не тает даже самым жарким летом. Это не передаваемые ощущения, и поэтому их трудно выразить словами. А высоты около 4 км. вполне достаточно, чтобы почувствовать себя настоящим альпинистом. Гора Эльбрус Высочайшая вершина России и всей Европы. Со стороны напоминает двугорбого верблюда, поскольку имеет сразу две вершины. Западная достигает высоты 5642 метра, а восточная, чуть ниже — 5621 метр. Издалека создаётся впечатление, что они расположены совсем рядом друг с другом, хотя это совсем не так. Эльбрус это ещё и стратовулкан. В ходе геологических исследований было установлено, что последнее его извержение было в 50-х годах нашей эры. Склоны «великана» покрывают 23 ледника, площадью больше 130 квадратных километров, которые в процессе таяния питают самые крупные реки Северного Кавказа. Эльбрус входит в мировой список «Семи вершин», где в перечне указаны самые высокие точки частей света. Гора Чегет «Сосед» седовласого Эльбруса. Следующую остановку (при желании и наличии времени) мы сделаем на поляне Чегет у подножья горы. При помощи кресельной канатной дороги сможем подняться повыше к вершине до высоты 3100 метров. Здесь нам представится возможность полюбоваться невероятным видом на Баксанское ущелье и ледник «Семерка». Эта гора является лучшей панорамной площадкой с видом на Эльбрус. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди сверкающего снега, а также это прекрасное место для фотосессий! Поляна Нарзанов Ещё одна достопримечательность Приэльбрусья, которую мы непременно посетим. Тут всюду из под земли бьют мощные нарзанные источники с обильно выделяющимся углекислым газом. Здесь же мы увидим настоящую нарзанную речку, дно которой имеет необычный красно-оранжевый цвет. Дегустировать нарзан и набрать его с собой в бутылки можно сколько душе угодно, в неограниченном количестве и бесплатно. Рядом расположен небольшой рынок с сувенирами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Проезд на канатной дороге
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией!
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и тёплую одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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