Джилы-Су — курортная местность в Кабардино-Балкарии на северной стороне Эльбруса. Она знаменита термальными источниками и водопадами. А ведёт к ней дорога необычайной красоты. Весь день вас будут сопровождать головокружительные виды. Вы посетите смотровые площадки, увидите скалы Аватары. И конечно, исследуете урочище, где вас будут ждать суслики и Гора счастья.

Описание экскурсии

Плато Шатджатмаз. Наша первая остановка будет на высоте около 2 тысяч метров. С плато вы полюбуетесь живописными склонами Кавказского хребта, увидите вдалеке Эльбрус. И сможете сфотографироваться на фоне всего этого великолепия на скамейке «Счастье не за горами».

Смотровые площадки по дороге. Одним плато не ограничимся — впереди ещё несколько панорамных точек, ведь мы едем по одной из самых живописных дорог Кавказа! Остановимся для созерцания и эффектных снимков.

Скалы Аватары. В ущелье реки Харбас есть место, откуда отлично виден островок с каменными столбами и густыми зарослями. Когда опускается туман, кажется, что скалы движутся в воздухе. Совсем как в фильме Кэмерона.

Урочище Джилы-Су: край сказочных водопадов и нарзанов. Вот мы и на месте. Вы увидите три величественных водопада — Каракая-Су, Султан-Су и Кызыл-Су. Прогуляетесь к необычным каменным изваяниям — «Зубам дракона». Насладитесь обществом сусликов — полноправных хозяев здешних мест. Ах, да! Ещё полюбуетесь великаном Эльбрусом с нового ракурса — он будет совсем близко.

Организационные детали