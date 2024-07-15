Джилы-Су: к подножию Эльбруса - из Железноводска

Отправиться в путешествие мини-группой - по одному из самых зрелищных маршрутов на Кавказе
Джилы-Су — курортная местность в Кабардино-Балкарии на северной стороне Эльбруса. Она знаменита термальными источниками и водопадами. А ведёт к ней дорога необычайной красоты. Весь день вас будут сопровождать головокружительные виды. Вы посетите смотровые площадки, увидите скалы Аватары. И конечно, исследуете урочище, где вас будут ждать суслики и Гора счастья.
Джилы-Су: к подножию Эльбруса - из Железноводска
Джилы-Су: к подножию Эльбруса - из Железноводска
Джилы-Су: к подножию Эльбруса - из Железноводска
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Плато Шатджатмаз. Наша первая остановка будет на высоте около 2 тысяч метров. С плато вы полюбуетесь живописными склонами Кавказского хребта, увидите вдалеке Эльбрус. И сможете сфотографироваться на фоне всего этого великолепия на скамейке «Счастье не за горами».

Смотровые площадки по дороге. Одним плато не ограничимся — впереди ещё несколько панорамных точек, ведь мы едем по одной из самых живописных дорог Кавказа! Остановимся для созерцания и эффектных снимков.

Скалы Аватары. В ущелье реки Харбас есть место, откуда отлично виден островок с каменными столбами и густыми зарослями. Когда опускается туман, кажется, что скалы движутся в воздухе. Совсем как в фильме Кэмерона.

Урочище Джилы-Су: край сказочных водопадов и нарзанов. Вот мы и на месте. Вы увидите три величественных водопада — Каракая-Су, Султан-Су и Кызыл-Су. Прогуляетесь к необычным каменным изваяниям — «Зубам дракона». Насладитесь обществом сусликов — полноправных хозяев здешних мест. Ах, да! Ещё полюбуетесь великаном Эльбрусом с нового ракурса — он будет совсем близко.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Sequoia, Land Cruiser Prado, Land Cruiser или УАЗ Патриот
  • Дополнительные расходы: обед (500 — 700 руб. за человека), экосбор (150 руб. за человека), посещение смотровой площадки (50 руб.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 735 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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