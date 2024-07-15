Отправиться в путешествие мини-группой - по одному из самых зрелищных маршрутов на Кавказе
Джилы-Су — курортная местность в Кабардино-Балкарии на северной стороне Эльбруса. Она знаменита термальными источниками и водопадами. А ведёт к ней дорога необычайной красоты. Весь день вас будут сопровождать головокружительные виды. Вы посетите смотровые площадки, увидите скалы Аватары. И конечно, исследуете урочище, где вас будут ждать суслики и Гора счастья.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Плато Шатджатмаз. Наша первая остановка будет на высоте около 2 тысяч метров. С плато вы полюбуетесь живописными склонами Кавказского хребта, увидите вдалеке Эльбрус. И сможете сфотографироваться на фоне всего этого великолепия на скамейке «Счастье не за горами».
Смотровые площадки по дороге. Одним плато не ограничимся — впереди ещё несколько панорамных точек, ведь мы едем по одной из самых живописных дорог Кавказа! Остановимся для созерцания и эффектных снимков.
Скалы Аватары. В ущелье реки Харбас есть место, откуда отлично виден островок с каменными столбами и густыми зарослями. Когда опускается туман, кажется, что скалы движутся в воздухе. Совсем как в фильме Кэмерона.
Урочище Джилы-Су: край сказочных водопадов и нарзанов. Вот мы и на месте. Вы увидите три величественных водопада — Каракая-Су, Султан-Су и Кызыл-Су. Прогуляетесь к необычным каменным изваяниям — «Зубам дракона». Насладитесь обществом сусликов — полноправных хозяев здешних мест. Ах, да! Ещё полюбуетесь великаном Эльбрусом с нового ракурса — он будет совсем близко.
Организационные детали
Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Sequoia, Land Cruiser Prado, Land Cruiser или УАЗ Патриот
Дополнительные расходы: обед (500 — 700 руб. за человека), экосбор (150 руб. за человека), посещение смотровой площадки (50 руб.)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Железноводске
С 2019 года мы предлагаем эксклюзивные путешествия, сгруппированные по тематикам: экстрим, семейный отдых, исторические и гастрономические туры по Кавказу. Жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий нон-стоп. Вместе мы разведываем новые места, составляем программы, чтобы затем организовать полноценный отдых для вас. Наш главный принцип — гость на первом месте! Каждому путешественнику мы гарантируем полную информационную поддержку по маршруту и программе.