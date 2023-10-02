Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»

Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса

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Приглашаю в насыщенное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит.

Рассмотрите с разных ракурсов заснеженный Эльбрус и продегустируете несколько видов минеральной воды.
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи: горы и озеро

Вы прикоснетесь к величественной кавказской природе. В программе экскурсии:

  • Озеро Былым — вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой озера со смотровой площадки, услышите историю его образования и узнаете, как оно выглядит в разные сезоны.
  • Поляна Азау — поднявшись на «эльбрусской канатке» до горы Баши на высоте 3780 метров, вы вдохновитесь панорамой седовласого великана. А я расскажу, почему балкарцы и карачаевцы называют Эльбрус Тейри-тау.
  • Гора Чегет — еще одна возможность насладиться Эльбрусом, но уже с другого ракурса. Я раскрою, какой художественный фильм снимали в этих местах.
  • Водопад Азау — мы оценим красавец-водопад высотой 30 метров и прогуляемся к живописному ущелью.
  • Поляна Нарзанов — вы увидите пять минеральных источников, рассредоточенных по поляне, и взбодритесь после покорения вершин лечебными нарзанами.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 1500 руб. взрослые, 1000 руб. дети, канатная дорога Чегет — 1000 руб. взрослые, 800 руб. дети
  • Экскурсию можно начать и закончить в других локациях КМВ с доплатой: Ессентуки +1000 руб., Кисловодск +2000 руб., Минеральные Воды +2000 руб., аэропорт Минеральные Воды +2000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Гижгит
Джиппинг
Канатная дорога

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