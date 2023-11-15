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Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»

Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
Приглашаю в насыщенное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит.

Рассмотрите с разных ракурсов заснеженный Эльбрус и продегустируете несколько видов минеральной воды.
5
3 отзыва
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»

Описание экскурсии

Фантастические пейзажи: горы и озеро

Вы прикоснетесь к величественной кавказской природе. В программе экскурсии:

  • Озеро Былым — вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой озера со смотровой площадки, услышите историю его образования и узнаете, как оно выглядит в разные сезоны.
  • Поляна Азау — поднявшись на «эльбрусской канатке» до горы Баши на высоте 3780 метров, вы вдохновитесь панорамой седовласого великана. А я расскажу, почему балкарцы и карачаевцы называют Эльбрус Тейри-тау.
  • Гора Чегет — еще одна возможность насладиться Эльбрусом, но уже с другого ракурса. Я раскрою, какой художественный фильм снимали в этих местах.
  • Водопад Азау — мы оценим красавец-водопад высотой 30 метров и прогуляемся к живописному ущелью.
  • Поляна Нарзанов — вы увидите пять минеральных источников, рассредоточенных по поляне, и взбодритесь после покорения вершин лечебными нарзанами.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 1500 ₽ взрослые, 1000 руб. дети, канатная дорога Чегет — 1000 ₽/взрослые, 800 ₽/дети
  • Экскурсию можно начать и закончить в других локациях КМВ с доплатой: Ессентуки +1500 ₽, Кисловодск +2500 ₽, Минеральные Воды +2500 руб., аэропорт Минеральные Воды +2500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1147 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
А
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в сказку, большая благодарность Кириллу, за его любовь к краю, видно,
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что человек работает по призванию, очень грамотно был спланирован маршрут и отведенное время на локации, мы успели все и даже больше. Кирилл очень хорошо знает историю, рассказал про все достопримечательности, которые посетили и которые проезжали, и в целом очень много информации новой узнали в интересной нескучной подаче.

Ездили вдвоем с дочерью, т к в поездках мы очень сильно устаем от шума, лишней суеты и дороги, было решено ехать индивидуально, поездка прошла очень насыщенно и при этом легко, машина комфортабельная, двигались в нашем ритме, Кирилл прислушивался к нашим пожеланиям.

Выехали в 6.30 утра, встретили красивый рассвет по дороге, приехали к подъемнику в начале 10, на Эльбрус нам дали 2 часа, сначала поднялись на 3000 погуляли, затем поехали на 3500, после 30 минут нахождения на 3500 началось головокружение, решили не ехать на 3800, спустились, как раз уложились в 2 часа.

Эти 30 минут провели очень весело и непринужденно, полюбовались красотами со всех сторон, впечатлились видами, пофотографировались со снежным человеком (500 руб), я исполнила свою мечту и покаталась на качеле (500 руб) над обрывом в горах, страшно первые 5 секунд, потом кайф, чувство полета несравнимое ни с чем, незабываемые ощущения.

Далее посетили по плану вторую гору Чегет, там уже открытый кресельный подъемник, где-то в начале подъема сидит в кустах фотограф, не забудьте улыбнуться и помахать ему рукой, на спуске обратно вас будет ждать магнитик за 200 рублей/1 шт, магнита делают 2, качество не очень, но взяли на память.

С Чегета открывается уже другой вид на Эльбрус, видно всю его мощь, внизу красивый распадок, справа ледник Семерка. Мы доехали только до первого уровня, был сильный пронизывающий ветер и на второй уровень подниматься подъемник уже одиночный, дочь побоялась ехать, спустились вниз, сам подъем и спуск на открытом подъемнике отдельное маленькое приключение, виды очень захватывающие, ветер дует в лицо, солнце светит)

Далее я уже честно сбилась с памяти куда мы поехали, заезжали на поляну Нарзанов, потом в красивое ущелье, был еще водопад, ну и в завершение вишенка на торте, озеро Гижгит.

Маленькая предыстория, когда я записывалась на экскурсию, спросила у Кирилла, есть ли локация где можно провести фотосессию в красивом платье со шлейфом (я не проф фотограф, для себя), Кирилл предложил на озере Гижгит и очень ответственно подошел к моей просьбе,в течение дня переживал, чтобы мы успели, помогал сладить с платьем, так как его постоянно норовил унести ветер, фотографировал. В итоге на память у меня очень красивые фотографии и воспоминания. Озеро поразило своим ландшафтом и цветом воды.

За один день мы увидели столько красоты, заснеженные горы, ущелья, водопады, озеро, если бы лично не присутствовала там, не поверила бы, что так можно было)

Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для+2
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на
Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на
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А
Все было просто замечательно! Прекрасная природа! Получились отличные фотографии! Созданная душевная атмосфера в процессе экскурсии оставила особенные впечатления! Были учтены все наши пожелания! Очень вкусный обед! Мы остались очень довольны экскурсией и профессионализмом гида! Обязательно будем рекомендовать гида своим знакомым
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