Приглашаю в насыщенное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит.
Рассмотрите с разных ракурсов заснеженный Эльбрус и продегустируете несколько видов минеральной воды.
Рассмотрите с разных ракурсов заснеженный Эльбрус и продегустируете несколько видов минеральной воды.
Описание экскурсии
Фантастические пейзажи: горы и озеро
Вы прикоснетесь к величественной кавказской природе. В программе экскурсии:
- Озеро Былым — вы полюбуетесь ярко-бирюзовой водой озера со смотровой площадки, услышите историю его образования и узнаете, как оно выглядит в разные сезоны.
- Поляна Азау — поднявшись на «эльбрусской канатке» до горы Баши на высоте 3780 метров, вы вдохновитесь панорамой седовласого великана. А я расскажу, почему балкарцы и карачаевцы называют Эльбрус Тейри-тау.
- Гора Чегет — еще одна возможность насладиться Эльбрусом, но уже с другого ракурса. Я раскрою, какой художественный фильм снимали в этих местах.
- Водопад Азау — мы оценим красавец-водопад высотой 30 метров и прогуляемся к живописному ущелью.
- Поляна Нарзанов — вы увидите пять минеральных источников, рассредоточенных по поляне, и взбодритесь после покорения вершин лечебными нарзанами.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 1500 ₽ взрослые, 1000 руб. дети, канатная дорога Чегет — 1000 ₽/взрослые, 800 ₽/дети
- Экскурсию можно начать и закончить в других локациях КМВ с доплатой: Ессентуки +1500 ₽, Кисловодск +2500 ₽, Минеральные Воды +2500 руб., аэропорт Минеральные Воды +2500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1147 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в сказку, большая благодарность Кириллу, за его любовь к краю, видно,
+2
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Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
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А
Все было просто замечательно! Прекрасная природа! Получились отличные фотографии! Созданная душевная атмосфера в процессе экскурсии оставила особенные впечатления! Были учтены все наши пожелания! Очень вкусный обед! Мы остались очень довольны экскурсией и профессионализмом гида! Обязательно будем рекомендовать гида своим знакомым
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