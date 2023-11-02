Побывать на самой высокой горе Европы и зарядиться красотой Кавказа
Вас ждёт однодневное путешествие до Эльбруса и обратно. В небольшой группе до вы с комфортом проедете через самые красивые места Кабардино-Балкарии.
Увидите знаменитое лазурное озеро Гижгит, встретитесь с настоящим городом-призраком, пообедаете на высокогорной поляне и наконец, подниметесь на высоту 3800 метров — на склон Эльбруса великолепного!
Увидите знаменитое лазурное озеро Гижгит, встретитесь с настоящим городом-призраком, пообедаете на высокогорной поляне и наконец, подниметесь на высоту 3800 метров — на склон Эльбруса великолепного!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Озеро Гижгит. Заехав в Кабардино-Балкарию, первое, что мы увидим, — былымское озеро Гижгит. Оно находится на высоте 2300 метров над уровнем моря и окружено горами и скальными массивами. Вода здесь отличается ярким лазурным цветом — не забудьте подготовить фотоаппараты.
- Тырныауз. Следующая точка — самый высокогорный город России. Ещё его называют городом-призраком. В пути я расскажу о причине его быстрого развития, а затем — внезапного опустошения.
- Баксанское ущелье. Самое популярное в Кабардино-Балкарии и одно из самых живописных на Кавказе. И конечно, самое высокогорное.
- Подъемник Адыр-Су. Вот мы и приблизились к Эльбрусу; 60-метровый горный подъемник служит для подачи автомобилей в альплагерь, а слева от него грохочет каскадами река Адыр-Су. Такое нечасто увидишь.
- Поляна Азау и Эльбрус. Сытые и довольные, добираемся до изюминки нашего путешествия. На поляне Азау начнётся наш подъем на канатной дороге на высоту 3800 метров над уровнем моря. Вот мы и на склоне Эльбруса!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных адаптированных автомобилях (Toyota, УАЗ Патриот, Hyundai Starex).
- Обед оплачивается отдельно (средний чек — 600 руб.).
- Билеты на подъемник — 1600 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 914 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Всё началось с тех времен, когда я сам был туристом — ещё тогда я понял значение фразы «любимое дело». А если сильно любишь то, чем занимаешься, то это обязательно удаётся. Наши поездки наполнены теплотой, позитивом, дружеской атмосферой. Даже если вы путешествуете в одиночку, стеснение быстро отойдёт на второй план — потому что гости у нас всегда как на подбор, и я уж точно не дам вам заскучать:)
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