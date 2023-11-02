Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска

Побывать на самой высокой горе Европы и зарядиться красотой Кавказа

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Вас ждёт однодневное путешествие до Эльбруса и обратно. В небольшой группе до вы с комфортом проедете через самые красивые места Кабардино-Балкарии.

Увидите знаменитое лазурное озеро Гижгит, встретитесь с настоящим городом-призраком, пообедаете на высокогорной поляне и наконец, подниметесь на высоту 3800 метров — на склон Эльбруса великолепного!
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Озеро Гижгит. Заехав в Кабардино-Балкарию, первое, что мы увидим, — былымское озеро Гижгит. Оно находится на высоте 2300 метров над уровнем моря и окружено горами и скальными массивами. Вода здесь отличается ярким лазурным цветом — не забудьте подготовить фотоаппараты.
  • Тырныауз. Следующая точка — самый высокогорный город России. Ещё его называют городом-призраком. В пути я расскажу о причине его быстрого развития, а затем — внезапного опустошения.
  • Баксанское ущелье. Самое популярное в Кабардино-Балкарии и одно из самых живописных на Кавказе. И конечно, самое высокогорное.
  • Подъемник Адыр-Су. Вот мы и приблизились к Эльбрусу; 60-метровый горный подъемник служит для подачи автомобилей в альплагерь, а слева от него грохочет каскадами река Адыр-Су. Такое нечасто увидишь.
  • Поляна Азау и Эльбрус. Сытые и довольные, добираемся до изюминки нашего путешествия. На поляне Азау начнётся наш подъем на канатной дороге на высоту 3800 метров над уровнем моря. Вот мы и на склоне Эльбруса!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных адаптированных автомобилях (Toyota, УАЗ Патриот, Hyundai Starex).
  • Обед оплачивается отдельно (средний чек — 600 руб.).
  • Билеты на подъемник — 1600 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Для пенсионеров
Летние
Природа и пейзажи
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Выездные
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