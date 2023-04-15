Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)

Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Центр Кисловодска с нарядной курортной архитектурой — лишь часть того, что здесь можно успеть увидеть за один день.

После пешеходной прогулки по городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горную местность неподалёку: к горе Кольцо и Медовым водопадам, на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и в Долину Нарзанов. День будет насыщенным!
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Ближайшие даты:
15
апр
18
апр
19
апр
20
апр
21
апр
22
апр
23
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Если вкратце, то на этой экскурсии вы:

1️⃣ увидите скульптурный образ Христа Воскресшего и церкви всех конфессий,
2️⃣ прогуляетесь по исторической части города,
3️⃣ продегустируете разные виды нарзана,
4️⃣ познакомитесь с культурой и традициями местных горцев,
5️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,
6️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,
7️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.

А вот детальный маршрут:

Пешеходная часть по центру Кисловодска

Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:

  • Кисловодская крепость, с которой началась история города
  • Нижний парк и Стеклянная струя
  • Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
  • Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
  • Колоннада
  • Старейшая кофейня города — деревянное здание в стиле модерн
  • Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
  • Центральная галерея, где вы попробуете разные нарзаны
  • Курортный бульвар и поющий фонтан
  • Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе

Природа в окрестностях

Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.

Горная Кабардино-Балкария

Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.

Организационные детали

  • Заберу вас с любой точки Железноводска и по окончании отвезу обратно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7. С радостью возьму на борт юных путешественников (есть все детские кресла).
  • С нами всегда травяной чай и домашнее сухое вино. Вам же нужно взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь.

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 200 руб.
  • Питание в кафе
  • По желанию возможно включить в программу активные виды отдыха. Заезд в каждое место оплачивается отдельно — 500 руб:
    — Самый длинный в России зиплайн — 1500-2000 руб. /чел.
    — Конная прогулка — 300 руб. /чел.
    — Посещение фермы с альпаками — 500 руб. /чел.
    — Сертифицированная тюбинговая трасса (круглый год) и детский троллей — 500 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Парки
Медовые водопады
Популярные места
Гора Кольцо
Долина Нарзанов
Горы

Похожие туры из Железноводска

Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Открыть чарующие виды Кавминвод, посетить возрожденную обитель и узнать о феномене южной мерзлоты
15 апр
16 апр
17 апр
18 апр
4 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра
15 апр
16 апр
17 апр
13 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
по договоренности
16 апр
17 апр
18 апр
20 апр
от 14 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Железноводске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ