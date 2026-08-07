После пешеходной прогулки по городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горную местность неподалёку: к горе Кольцо и Медовым водопадам, на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и в Долину нарзанов. День будет насыщенным!
Описание экскурсии
Если вкратце, то на этой экскурсии вы:
1️⃣ прогуляетесь по исторической части города,
2️⃣ продегустируете разные виды нарзана,
3️⃣ познакомитесь с культурой и традициями горцев,
4️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,
5️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,
6️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.
А вот детальный маршрут:
Пешеходная часть по центру Кисловодска (1,5 часа)
Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:
- Кисловодская крепость, с которой началась история города
- Нижний парк и Стеклянная струя
- Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
- Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
- Колоннада
- Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
- Курортный бульвар и поющий фонтан
- Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе
Природа в окрестностях (3 часа)
Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.
Горная Кабардино-Балкария (3,5 часа)
Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.
По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: самый длинный в России зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками, сертифицированную тюбинговую трассу и детский троллей.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Железноводске и по окончании привезём обратно
- Очередность посещения достопримечательностей согласовывается с гостями
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- С нами всегда травяной чай. Вам же нужно взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь.
Дополнительные расходы
- Экосбор — 700 ₽
- Питание в кафе
- По желанию:
— Самый длинный в России зиплайн — 2500-3000 ₽/чел.
— Конная прогулка — 500 ₽/чел.
— Посещение фермы с альпаками — 1000 ₽/чел.
— Сертифицированная тюбинговая трасса (круглый год) и детский троллей — 500 ₽/чел.