Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
После пешеходной прогулки по городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горную местность неподалёку: к горе Кольцо и Медовым водопадам, на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и в Долину Нарзанов. День будет насыщенным!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Если вкратце, то на этой экскурсии вы:
1️⃣ увидите скульптурный образ Христа Воскресшего и церкви всех конфессий,
2️⃣ прогуляетесь по исторической части города,
3️⃣ продегустируете разные виды нарзана,
4️⃣ познакомитесь с культурой и традициями местных горцев,
5️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,
6️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,
7️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.
А вот детальный маршрут:
Пешеходная часть по центру Кисловодска
Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:
- Кисловодская крепость, с которой началась история города
- Нижний парк и Стеклянная струя
- Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
- Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
- Колоннада
- Старейшая кофейня города — деревянное здание в стиле модерн
- Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
- Центральная галерея, где вы попробуете разные нарзаны
- Курортный бульвар и поющий фонтан
- Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе
Природа в окрестностях
Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.
Горная Кабардино-Балкария
Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина Нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.
Организационные детали
- Заберу вас с любой точки Железноводска и по окончании отвезу обратно
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7. С радостью возьму на борт юных путешественников (есть все детские кресла).
- С нами всегда травяной чай и домашнее сухое вино. Вам же нужно взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь.
Дополнительные расходы
- Экосбор — 200 руб.
- Питание в кафе
- По желанию возможно включить в программу активные виды отдыха. Заезд в каждое место оплачивается отдельно — 500 руб:
— Самый длинный в России зиплайн — 1500-2000 руб. /чел.
— Конная прогулка — 300 руб. /чел.
— Посещение фермы с альпаками — 500 руб. /чел.
— Сертифицированная тюбинговая трасса (круглый год) и детский троллей — 500 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.