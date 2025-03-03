Эльбрус прославился своей красотой не только в России, но и во всём мире — недаром его включили в список «Семь вершин», где представлены высшие точки всех континентов. Кроме того, сюда едут туристы, альпинисты и спортсмены со всех уголков страны.
Описание экскурсииБлагодаря хорошо развитой инфраструктуре и невероятным видам время в дороге пролетит незаметно. Вы полюбуетесь видами на ущелье реки Адыр-Су. Эльбрус откроется вам с разных ракурсов на смотровой площадке у подножия и со станций канатной дороги. Озеро Гижгит (Былым) Высокогорное озеро Гижгит, или Былымское. Вы полюбуетесь фактурными очертаниями его берегов и завораживающим цветом водоёма. А мы расскажем, почему на такую красоту можно смотреть только со стороны. Тырныауз По дороге к поляне Азау мы будем проезжать через Тырныауз — самый высокогорный город России. Он расположен на реке Баксан в окружении гор. Вид невероятный! О печальной истории Тырныауза вам подробно и в красках расскажет гид. Поляна Азау Поляна Азау находится между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря — это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположен маленький посёлок, состоящий из отелей, турбаз, кафе и станций канатных дорог. Вы поднимитесь до Гара-Баши (3847 метров над уровнем моря), насладитесь заснеженными вершинами и горными перевалами. А также сможете подкрепиться блюдами кавказской кухни. Поляна Нарзанов Так называют небольшую долину протяжённостью около трёх километров. Она лежит в окружении зеленых склонов гор, пересекая устье реки Баксан. Гид проводит вас по тропинке к минеральным источникам, где вы сможете отдохнуть и попробовать освежающие воды. Важная информация:
- Тур проходит на внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах.
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.
Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Адыр-Су
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Трансфер (внедорожник или минивэн)
Что не входит в цену
- Питание (средний чек - 1000руб. /чел.), по желанию
- Билет на канатную дорогу - «Азау - Гарабаши» 2700руб. /взрослый 1500руб. /детский (6-13лет включительно).
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (Железноводск, Пятигорск,Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
3 мар 2025
