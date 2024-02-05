Незабывамое путешествие
Заснеженную верхушку самой высокой горной вершины России мечтал увидеть чуть ли не каждый.
С нами у вас есть такая возможность! Из Железноводска мы отправимся прямо к подножию Эльбруса, а на пути встретим изумрудное озеро Гижгит и остановимся у поляны Нарзанов.
С нами у вас есть такая возможность! Из Железноводска мы отправимся прямо к подножию Эльбруса, а на пути встретим изумрудное озеро Гижгит и остановимся у поляны Нарзанов.
Ближайшие даты:
5
фев
фев
6
фев
фев
7
фев
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8
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9
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10
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11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит (Былымское)
- Пос. Азау
- Ст. Мир/ст. Гарабаши
- Гора Эльбрус
- Поляна Нарзанов
Описание
Что вас ждет Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м. над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан. Пронесемся через живописный облик высокогорного города Тырныауз, знаменитого своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями. По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамленной белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. Водоём абсолютно чист и безопасен, в нем плавает форель — рыба-чистюля. У подножия Эльбруса мы повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом покрыта ковром из луговых цветов. От Азау на Эльбрус поднимемся по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами. На обратном пути мы заедем в Поляну Нарзанов, чтобы взбодриться продегустировать несколько видов минеральной воды
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до места проживания на комфортном внедорожнике (туда и обратно)
- Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- По желанию:
- Питание в кафе с кавказской кухней (около 600 руб. /чел.), рекомендуем взять с собой питьевую воду
- Билет на канатную дорогу (1100 р старая канатка, вагончик и кресельная, 1600 р гондольная канатка до станции Гара-Баши при покупке на сайте, 1800 р при покупке в кассе).
- Стаканчики/бутылки для дегустации нарзана
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)Завершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Ближе к 20:00 отправим информацию о точном времени выезда и номер водителя-гида на вотсап накануне поездки, будем ждать вас по вашему адресу. Бронируем места по предоплате!
- Программа может быть изменена в связи с погодными условиями!
- Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах (до 6/7 пассажиров).
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов).
- Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону.
- Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, воду, дождевик.
- Канатная дорога оплачивается отдельно.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении менеджеру), а также в индивидуальной форме
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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