Гижгит – экскурсии в Железноводске

Найдено 21 экскурсия в категории «Гижгит» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
«По пути вы заедете на живописное озеро Гижгит и познакомитесь с историей города-призрака»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900 за человека
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по трем ущельям Кабардино-Балкарии из Железноводска
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
«Через легендарное Баксанское ущелье поднимемся к высокогорному озеру Гижгит»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
«За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов из Железноводска
Поднимитесь к облакам на Эльбрусе, исследуйте озеро Гижгит и насладитесь красотами Поляны нарзанов и горы Чегет
Начало: По вашему адресу в Железноводске
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Завтра в 06:45
10 июня в 06:40
52504 200 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
«Заехав в Кабардино-Балкарию, первое, что мы увидим, — былымское озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:30
18 июня в 07:30
19 июня в 07:30
42003 780 за человека
Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Путешествие на Эльбрус и к озеру Гижгит: незабываемые впечатления
Откройте для себя величие Эльбруса и загадочную красоту озера Гижгит в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Место вашего проживания
«Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
16 000 за всё до 4 чел.
Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Экскурсия «Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит» из Железноводска
Путешествие к подножию Эльбруса с посещением живописного озера Гижгит - эксклюзивный маршрут для ценителей гор
Начало: По договоренности с путешественником
«Вы увидите горное озеро Гижгит и поляну Азау, подниметесь на смотровую площадку Горабаши и пообедаете в месте с незабываемым видом на горные вершины»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Железноводска - индивидуальный тур
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Железноводска - эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Эльбруса и кристальным водам озера Гижгит. Насладитесь красотой Кавказа в индивидуальном туре
Начало: По договоренности
«После спуска к подножью нас ждет путь к горному озеру Гижгит»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Великий Эльбрус и Озеро Гижгит из Железноводска
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Озеро Гижгит — озеро, овеянное легендами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 000 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с озера Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
4 300 за человека
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«И в завершении программы посетим Озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
10 часов
9 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
«озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит»
Расписание: По средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Озеро Гижгит, лежащее в окружении живописных вершин, поражает своим невероятным бирюзовым цветом, а белоснежные берега усиливают и дополняют этот оттенок»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Начало: У вашего места проживания
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и к озеру Гижгит из Железноводска
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и к озеру Гижгит из Железноводска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Железноводска
«Озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит»
Расписание: См. рпсписание
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 16 700 за всё до 4 чел.
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Железноводск
«Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье»»
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Железноводске
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелёными холмами, каменистыми утёсами и водой изумрудного цвета»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке сразу сложилось как надо
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    - комфортный автомобиль, аккуратный водитель, наш гид Аслан - знаток своего дела, с отличной подготовкой, познавательно, местами весело, рассказывал массу интереснейших фактов из истории края, по дороге посетили интересные и очень красивые места. Красавец Эльбрус позволил полюбоваться на себя без облаков!

    Сделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездкеСделала себе замечательный подарок - путешествие на Эльбрус! Эмоции переполняют! Пейзажи зааораживают! Все в этой поездке
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить
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    это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Незабывамое путешествие: Эльбрус и озеро Гижгит в мини-группе
    Получили много положительных эмоций, водитель и экскурсовод Александр показал свой профессионализм, надежность и безопасность
  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    Прекрасная поездка: познавательная экскурсия, величественнейший Эльбрус, очень вкусная кухня в кафе "Лидия", комфортный автомобиль, замечательный гид Далхат, любящий свою родину-все
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    очень понравилось. Даже погода не испортила настроение. Есть только одно небольшое замечание: не всегда было хорошо слышно, иногда приходилось напрягать слух. Хорошо бы микрофон… Спасибо всем, кто организовал и провел эту экскурсию.

  • К
    Кира
    9 мая 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид, и с классным чувством
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    юмора) рассказывает интересные факты, местные легенды, помимо основной информации. Благодаря таким гидам, поездки всегда проходят отлично 😊 большое спасибо за позитив и новые знания!

    Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Это была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор и конечно же Эльбруса! Мы
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    побывали на озере Гиджгит, насладились прекрасным нарзаном😊 Несмотря на то, что мы не попали на сам Эльбрус, по причинам закрытия канатных дорог, мы смогли насладиться его красотами с горы Ченген, за это Геннадию отдельное спасибо😊 Так же мы побывали в прекраснейшем месте под названием Развал Адыр-Су, хоть это и не входило в программу экскурсии ☺️ Еще раз огромное при огромное спасибо Геннадию за эту поездку☺️

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  • о
    ольга
    21 апреля 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    Поездка была насыщенной и интересной, большое спасибо Давиду за отличную экскурсию и внимание к каждому участнику поездки!
  • Н
    Наталия
    20 апреля 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Железноводска в мини-группе
    Сегодня ездила на экскурсию на Эльбрус. Отлично все организовано. Забрали от места жительства ровно во сколько договорились. Замечательный гид Турпал много нового рассказал о своей родине Кавказе! Хороший чистый автомобиль. Замечательная компания попутчиков! Спасибо за чудесный день!
    Сегодня ездила на экскурсию на Эльбрус. Отлично все организовано. Забрали от места жительства ровно во сколькоСегодня ездила на экскурсию на Эльбрус. Отлично все организовано. Забрали от места жительства ровно во сколько

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Гижгит»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  2. Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
  3. Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
  4. «Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
  5. Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Гижгит" можно забронировать 21 экскурсию от 3 700 до 16 700 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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