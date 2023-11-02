Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:40, 07:00, 07:15 и 07:30, в воскресенье в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30

Экскурсия длится около 11 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала