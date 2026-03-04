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День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Железноводска в мини-группе

Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов.
4.8
23 отзыва
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Железноводска в мини-группе
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Железноводска в мини-группе
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Железноводска в мини-группе

Описание экскурсии

  • Дорога к великану. Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края.
  • Подъём к облакам. По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином.
  • Озеро Гижгит. Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече.
  • Поляна нарзанов. Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
  • Ущелье Адыр-Су. Ещё одно красивейшее место Приэльбрусья, которое в переводе с балкарского означает «Дикая вода». На территории ущелья первозданная природа, случайных посетителей и туристов мало — вы сможете вдоволь насладиться прогулкой по живописному месту.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду.
  • Подъём по канатной дороге оплачивается дополнительно — 3200 ₽ с чел.
  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 26 000 ₽ за 1-6 человек
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям

Важно: со 1 по 20 сентября новая канатная дорога будет закрыта на работы. В это время будет доступен подъём на кресельной канатной дороге на Чегете.

ежедневно в 06:30 и 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7446 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ф
Дата посещения: 4 мар 2026
Очень замечательная получилась экскурсия. Красивые места, познавательная, но не напрягающая информация от гида Алексея. Огромное спасибо!
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К
Поездка очень понравилась. Все организовано на высшем уровне! Отличный автомобиль, замечательный водитель-гид Алексей. Много интересного узнали из рассказов Алексея во время трафика до Эльбруса. Молодцы! Так держать! Всем рекомендую.
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А
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже
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легенд их происхождения, познакомили нас с местной национальной кухней, от которой просто пальчики оближешь и по очень привлекательной цене. Беспокоились о нашем комфорте и безопасности каждую секунду. Очень общительные мужчины и с замечательным юмором к тому же. Спасибо огромное Сергею и Владимиру, и, конечно же, организатору Анастасии. Обязательно еще вернемся именно к Вам в следующий наш отпуск по этим красивейшим местам. Ребята вкладываются на все 100 из 10 и видно, что они в этом заинтересованы и им нравится их работа. От себя, как комплимент, завезли еще в несколько интересных и красивых мест, которые не были указаны в маршруте. Спасибо Вам огромное за массу положительных впечатлений. 🏞️💓

На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто+2
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто
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Александра
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали от дома, привезли позавтракать хычинами (очень вкусные), потом на озеро Гижгит. Приехали к берегу,
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другие смотровые закрыты, но можно подняться по небольшой тропинке повыше. Шикарные виды по дороге.
Потом у нас было 3 часа на Эльбрус. Нас привезли максимально близко к канатным дорогам. Оптимальный вариант - купить заранее билеты на сайте по 1600 и распечатать, так вы не будете тратить время на кассе. И обязательно берите солнцезащитные очки хорошие и сильный крем от загара, мы забыли и обгорели.
Нам повезло с погодой, было солнечно и тепло. Но в горах погода непредсказуемая, так что нужно готовиться к разным погодным условиям. Подниматься лучше постепенно, с остановками на каждой станции, особенно если вы редко бываете на большой высоте.
На верхней станции есть самый высокогорный почтовый ящик. Открытки продаются внизу, а вот марки нужно купить заранее на почте.
После Эльбруса нас привезли на поляну нарзанов, там мы обедали, а пока заказы готовили, мы гуляли и пробовали воду из 4 нарзанных источников. Кормят вкусно, по-домашнему, достаточно бюджетно. Курзе, пельмени, плов 300 р, супы и уха 300-400, есть другие национальные блюда, чаи и местные сладости. Берите наличные деньги на еду.
И в завершении нас отвезли в еще одно красивое место - ущелье Адыр-Су.
На Чегет не заезжали, так как световой день еще короткий и канатки закрываются рано.
Вся экскурсия прошла в спокойном темпе, никого не подгоняли, было достаточно времени для всего. Абрек отличный водитель и гид, отзывчивый, рассказал много интересного из истории и традиций, шутил, ехать с ним было приятно и безопасно.
С удовольствием поеду снова)

Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали+2
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали
Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали
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Е
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида Рассула. Повезло с погодой. Солнце вышло на посещении озера Гижгит, приятным бонусом было кофе
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от гида, поседели всей мини группой за шикарным столом с вкусняшками и кофе с чудеснейшим видом на далину. Посетили Эльбрус, поляну нарзанов, берег реки Асау. Мероприятие подойдет всем,кто реально хочет отдохнуть душой, насладится великолепием и ландшафтом окружающим вас на всем протяжение экскурсии! Посоветовала б брать наличные деньги, т. к. я забыла, а в кафе где безусловно вкусно и щедро кормят в основном наличный расчет.

Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида+2
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида
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Ирина
Добрый день.
Мы не в первый раз отдыхаем на Кавказе, много где были, но именно на Эльбрус не поднимались. Решили, что поедем в мини группе и попали на этот сайт. Организатор
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быстро отвечал, приветливо общался и оперативно принял заявку. Организовал нам экскурсию на следующий же день. Вечером пришло организационное сообщение с описанием машины, списком нужных вещей и контактами гида. Все наше путешествие было по плану: начиная от взноса аванса и до самого окончания экскурсии. Гид профессиональный, аккуратный и не навязчивый. Мы были с ребенком 8 лет и все прошло отлично. Посетили все назначенные места, вкусно поели и, кончено, насладились прекрасными видами. Забрали нас от дома в 8 утра, в 20 уже привезли обратно. Это наше первое путешествие в мини группе и оно, однозначно, удалось. Приехали домой и, не смотря на сильную, но приятную усталость, мы тут заказали вторую экскурсию. Мы однозначно рекомендуем воспользоваться этим сайтом. А пока мы в предвкушении второй поездки. Спасибо большое за вашу организацию и теплую атмосферу. До встречи снова на Кавказе.

Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.+2
Добрый день.
Добрый день.
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