Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов.
Описание экскурсии
- Дорога к великану. Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края.
- Подъём к облакам. По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином.
- Озеро Гижгит. Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече.
- Поляна нарзанов. Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
- Ущелье Адыр-Су. Ещё одно красивейшее место Приэльбрусья, которое в переводе с балкарского означает «Дикая вода». На территории ущелья первозданная природа, случайных посетителей и туристов мало — вы сможете вдоволь насладиться прогулкой по живописному месту.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортных внедорожниках. Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе на поляне Азау вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой можно взять перекус и воду.
- Подъём по канатной дороге оплачивается дополнительно — 3200 ₽ с чел.
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 26 000 ₽ за 1-6 человек
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
Важно: со 1 по 20 сентября новая канатная дорога будет закрыта на работы. В это время будет доступен подъём на кресельной канатной дороге на Чегете.
ежедневно в 06:30 и 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7446 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Дата посещения: 4 мар 2026
Очень замечательная получилась экскурсия. Красивые места, познавательная, но не напрягающая информация от гида Алексея. Огромное спасибо!
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К
Поездка очень понравилась. Все организовано на высшем уровне! Отличный автомобиль, замечательный водитель-гид Алексей. Много интересного узнали из рассказов Алексея во время трафика до Эльбруса. Молодцы! Так держать! Всем рекомендую.
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А
На экскурсии были с семьей. Экскурсоводы Сергей и Владимир прекрасные и замечательные люди, без которых просто невозможно было бы представить это маленькое путешествие. Помимо подробных описаний мест, историй и даже
+2
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Шикарный день в отличной компании! Хочу поблагодарить Анастасию и Абрека за прекрасную экскурсию. Нас вовремя забрали от дома, привезли позавтракать хычинами (очень вкусные), потом на озеро Гижгит. Приехали к берегу,
+2
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Е
Посетила данную экскурсию 19.02.24. Ребята эта была бомба! Весь маршрут сопровождала бесконечная забота и доброта гида Рассула. Повезло с погодой. Солнце вышло на посещении озера Гижгит, приятным бонусом было кофе
+2
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Добрый день.
Мы не в первый раз отдыхаем на Кавказе, много где были, но именно на Эльбрус не поднимались. Решили, что поедем в мини группе и попали на этот сайт. Организатор
Мы не в первый раз отдыхаем на Кавказе, много где были, но именно на Эльбрус не поднимались. Решили, что поедем в мини группе и попали на этот сайт. Организатор
+2
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