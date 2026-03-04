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другие смотровые закрыты, но можно подняться по небольшой тропинке повыше. Шикарные виды по дороге.

Потом у нас было 3 часа на Эльбрус. Нас привезли максимально близко к канатным дорогам. Оптимальный вариант - купить заранее билеты на сайте по 1600 и распечатать, так вы не будете тратить время на кассе. И обязательно берите солнцезащитные очки хорошие и сильный крем от загара, мы забыли и обгорели.

Нам повезло с погодой, было солнечно и тепло. Но в горах погода непредсказуемая, так что нужно готовиться к разным погодным условиям. Подниматься лучше постепенно, с остановками на каждой станции, особенно если вы редко бываете на большой высоте.

На верхней станции есть самый высокогорный почтовый ящик. Открытки продаются внизу, а вот марки нужно купить заранее на почте.

После Эльбруса нас привезли на поляну нарзанов, там мы обедали, а пока заказы готовили, мы гуляли и пробовали воду из 4 нарзанных источников. Кормят вкусно, по-домашнему, достаточно бюджетно. Курзе, пельмени, плов 300 р, супы и уха 300-400, есть другие национальные блюда, чаи и местные сладости. Берите наличные деньги на еду.

И в завершении нас отвезли в еще одно красивое место - ущелье Адыр-Су.

На Чегет не заезжали, так как световой день еще короткий и канатки закрываются рано.

Вся экскурсия прошла в спокойном темпе, никого не подгоняли, было достаточно времени для всего. Абрек отличный водитель и гид, отзывчивый, рассказал много интересного из истории и традиций, шутил, ехать с ним было приятно и безопасно.

С удовольствием поеду снова)