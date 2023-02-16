Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м и насладимся горными пейзажами. 5 2 отзыва

Виктор Ваш гид в Железноводске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 12 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Однодневная экскурсия к горным вершинам Домбая По пути нас ждут живописные пейзажи, заповедные места, бурные горные реки, озера. Мы посетим древние христианские храмы — Шоанинский и Сентинский. Увидим одну из самых чистых рек в Европе — Уллу-Муруджу. Поднимемся на канатной дороге на высоту 3000 м. и насладимся горными пейзажами. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления! Программа: Выезжаем из Кисловодска от Вашей гостиницы утром в удобное для Вас время (с 6:00 до 7:00). Остановимся на перевале Гумбаши, высота которого 2144 м. над уровнем моря, откуда нам откроется великолепный вид на главный Кавказский хребет и Эльбрус. Спустимся по серпантину в долину реки Мара и осмотрим пещеру «Сквозняк» (Сырные пещеры). Посетим древний христианский храм на горе Шоана — Шоанинский храм с колокольней. Посетим древний христианский Сентинский храм. Остановимся у реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек в Европе. В Домбае на канатной дороге поднимемся на высоту 3000м над уровнем моря и насладимся горными пейзажами. По Вашему желанию можно посетить Тебердинский заповедник, также можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами.

Ежедневно с 7.00 до 8.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Перевал Гумбаши

Шоанинский храм

Сентинский храм

Озеро Кара-Кёль

Река Уллу-Муруджу

Канатная дорога в Домбае Что включено Транспортные услуги

Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты

Канатная дорога 1600 руб

Еда и напитки, обед в кафе Место начала и завершения? Кисловодск Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.