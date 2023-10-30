Групповой экскурсионный джип-тур из Железноводска к легендарному высокогорному посёлку
А если хотите совместить её с изучением памятников природы и цивилизации, обращайтесь к нам! Путешествуя из Железноводска в мини-группе, вы не успеете устать от долгого пути — и не устанете восхищаться живописными видами!
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Описание
Что вас ожидает
К вершине мира
Представьте дорогу по извилистому горному серпантину, вокруг вас — хвойно-лиственный лес. За каждым поворотом открывается что-то новое: шумная горная река, ущелье или даже ледник… Это Домбай — регион, который неслучайно сравнивают с Альпами. У них много общего: ландшафт, климат, растительный и животный мир. Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!
Ближе, чем кажется
Путь из Железноводска в верховья реки Теберды через горные перевалы займёт несколько часов. Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек. За комфорт и безопасность будут отвечать опытные гиды-водители из нашей команды. А Кавказ порадует самыми захватывающими видами:
- Перевал Гум-Баши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра;
- Сырные скалы — локация запомнится необычными формами, которые принимают местные пещеры, и одной из самых чистых и прозрачных рек Европы, Уллу-Муруджу;
- Высокогорный посёлок Домбай — тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины и ущелья, ледники, озёра и горные реки;
- Шоанинский храм — построенный на вершине горы Шоана во второй половине 10 века, этот храм остается одним из самых живописных древних архитектурных памятников Карачаево-Черкессии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Подъем на канатной дороге — 1800 руб. /чел.
- Карты принимают не везде, лучше взять с собой наличные
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.