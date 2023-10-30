Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска

Групповой экскурсионный джип-тур из Железноводска к легендарному высокогорному посёлку

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Есть на Кавказе уголок, напоминающий Швейцарию. Запланируйте поездку на Домбай, чтобы посмотреть хребты, реки и луга, похожие на альпийские.

А если хотите совместить её с изучением памятников природы и цивилизации, обращайтесь к нам! Путешествуя из Железноводска в мини-группе, вы не успеете устать от долгого пути — и не устанете восхищаться живописными видами!
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

К вершине мира

Представьте дорогу по извилистому горному серпантину, вокруг вас — хвойно-лиственный лес. За каждым поворотом открывается что-то новое: шумная горная река, ущелье или даже ледник… Это Домбай — регион, который неслучайно сравнивают с Альпами. У них много общего: ландшафт, климат, растительный и животный мир. Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!

Ближе, чем кажется

Путь из Железноводска в верховья реки Теберды через горные перевалы займёт несколько часов. Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек. За комфорт и безопасность будут отвечать опытные гиды-водители из нашей команды. А Кавказ порадует самыми захватывающими видами:

  • Перевал Гум-Баши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра;
  • Сырные скалы — локация запомнится необычными формами, которые принимают местные пещеры, и одной из самых чистых и прозрачных рек Европы, Уллу-Муруджу;
  • Высокогорный посёлок Домбай — тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины и ущелья, ледники, озёра и горные реки;
  • Шоанинский храм — построенный на вершине горы Шоана во второй половине 10 века, этот храм остается одним из самых живописных древних архитектурных памятников Карачаево-Черкессии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Подъем на канатной дороге — 1800 руб. /чел.
  • Карты принимают не везде, лучше взять с собой наличные

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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