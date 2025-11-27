Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы увидите трагическую красоту Кармадонского ущелья, посетите Даргавс с его застывшим в камне «Городом мёртвых», с Какадурского перевала откроются захватывающие читать дальше дух панорамы гор, а древние башни Курта и Тага, словно каменные стражи, поведают о силе и гордости осетинского народа.



Архонский перевал проведет нас сквозь облака к памятнику Уастырджи, а Фиагдон встретит радушием и ароматом национальной кухни.



Наконец, «зеркальный барс» – символ мудрости и грации, станет завершающим аккордом нашего путешествия, отражением красоты и величия Северной Осетии в ваших сердцах. Наша экскурсия погрузит вас в душу Кавказа, в сердце древних тайн.

Александр Ваш гид в Железноводске Групповая экскурсия Длитель­ность 11 часов Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно в 06:00 4500 ₽ за человека

Описание экскурсии Северная Осетия: симфония гор и легенд Наша экскурсия — это возможность прикоснуться к древним тайнам, увидеть величественную красоту природы и ощутить дух свободы. Вы посетите Кармадонское ущелье, навсегда оставшееся в памяти как место трагической гибели съемочной группы Сергея Бодрова. Далее путь лежит в мистическое Даргавское ущелье, где вас встретит древний некрополь «Город мертвых», окутанный множеством легенд и преданий. Следующей точкой маршрута станет Какадурский перевал, откуда открываются захватывающие дух панорамы и головокружительные виды на величественные горные хребты. При благоприятных погодных условиях вас ждет встреча с могущественными Мидаграбинскими водопадами, чьи потоки, срывающиеся с огромной высоты, представляют собой одно из самых впечатляющих зрелищ в республике. Завершится путешествие знакомством с древними оборонительными сооружениями — башнями Курта и Тага, которые являются немыми свидетелями многовековой и славной истории осетинского народа.

