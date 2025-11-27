Наша экскурсия погрузит вас в душу Кавказа, в сердце древних тайн.
Описание экскурсииСеверная Осетия: симфония гор и легенд Наша экскурсия — это возможность прикоснуться к древним тайнам, увидеть величественную красоту природы и ощутить дух свободы. Вы посетите Кармадонское ущелье, навсегда оставшееся в памяти как место трагической гибели съемочной группы Сергея Бодрова. Далее путь лежит в мистическое Даргавское ущелье, где вас встретит древний некрополь «Город мертвых», окутанный множеством легенд и преданий. Следующей точкой маршрута станет Какадурский перевал, откуда открываются захватывающие дух панорамы и головокружительные виды на величественные горные хребты. При благоприятных погодных условиях вас ждет встреча с могущественными Мидаграбинскими водопадами, чьи потоки, срывающиеся с огромной высоты, представляют собой одно из самых впечатляющих зрелищ в республике. Завершится путешествие знакомством с древними оборонительными сооружениями — башнями Курта и Тага, которые являются немыми свидетелями многовековой и славной истории осетинского народа.
Ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Даргавское ущелье
- Какадурский перевал
- Мидаграбинские водопады (по погоде)
- Башни Курта и Тага
- Архонский перевал
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Железноводск, площадь Ленина, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
