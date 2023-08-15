Откройте для себя мифы и легенды Железноводска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Железноводске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
«Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
«Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Индивидуальная
14 часов
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Или в краю легенд и древних преданий»
Расписание: ежедневно с 06:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 августа 2023
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
    Спасибо
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
    Нашим гидом был Андрей на УАЗ-Патриот, нас было 4 человека, в машине было достаточно комфортно, но мы не садились на
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    второй ряд, поскольку мы - девушки небольших габаритов. Андрей много знает о своем крае, по ходу движения делал остановки в красивых местах, удивил знанием труднопроизносимых названий гор, ущелий, рек, эмоционально рассказывал интересные истории, обедали очень вкусным хычином и люля-кебабом. Это развлекательный тур, не претендует на профессиональный исторический экскурс. Нам показалось, что обе стороны были в хорошем настроении и остались довольны.

  • Е
    Елена
    20 июня 2023
    Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
    Здравствуйте! Замечательные впечатления остались от красоты природы Джилы су,, Эльбруса, всех водопадов. Такую красоту надо обязательно хоть один раз в жизни увидеть. Мы ездили с Андреем, он был и водителем и гидом. Хотелось получить от него больше информации
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2023
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
    Добрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гид позвонил мне и сообщил,
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    что в связи с дорожной ситуацией до середины мая такая экскурсия не возможна и предложил на мой выбор поменять маршрут. Я выбрала поездку на Эльбрус с посещением поляны Нарзанов и озера Гижгит. Поездка прошла отлично на комфортной машине, меня забрали от санатория и по окончанию привезли обратно, очень удобно. Спасибо большое Вадиму за интересные рассказы, как исторические факты, так и забавные истории. День прошел весело и легко. Глаз было не оторвать от разнообразия рельефов гор, потрясающие виды на протяжение всего маршрута!

    Добрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гидДобрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гидДобрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гидДобрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гид
  • С
    Светлана
    28 сентября 2022
    Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
    Волшебно! 🔥🔥🔥 Отличное приключение! Валентин замечательный гид, преподнёс нам все так профессионально! Это незабываемое ощущение. Какой вид открылся при подъёме
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    👍👍 Спуск а ущелье, Это драйв! Было очень приятно и комфортно! Спасибо огромное! После такого путешествия, хочется ещё не раз обратиться к Валентину! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
  2. Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
  3. Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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