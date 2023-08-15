читать дальше

что в связи с дорожной ситуацией до середины мая такая экскурсия не возможна и предложил на мой выбор поменять маршрут. Я выбрала поездку на Эльбрус с посещением поляны Нарзанов и озера Гижгит. Поездка прошла отлично на комфортной машине, меня забрали от санатория и по окончанию привезли обратно, очень удобно. Спасибо большое Вадиму за интересные рассказы, как исторические факты, так и забавные истории. День прошел весело и легко. Глаз было не оторвать от разнообразия рельефов гор, потрясающие виды на протяжение всего маршрута!