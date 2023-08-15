1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
«Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
«Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
14 часов
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Или в краю легенд и древних преданий»
Расписание: ежедневно с 06:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 августа 2023Спасибо
- ТТатьяна24 июня 2023Нашим гидом был Андрей на УАЗ-Патриот, нас было 4 человека, в машине было достаточно комфортно, но мы не садились на
- ЕЕлена20 июня 2023Здравствуйте! Замечательные впечатления остались от красоты природы Джилы су,, Эльбруса, всех водопадов. Такую красоту надо обязательно хоть один раз в жизни увидеть. Мы ездили с Андреем, он был и водителем и гидом. Хотелось получить от него больше информации
- ННаталья2 апреля 2023Добрый день! В марте забронировала экскурсию на 1 апреля на плато Бермамыт, сразу после этого гид позвонил мне и сообщил,
- ССветлана28 сентября 2022Волшебно! 🔥🔥🔥 Отличное приключение! Валентин замечательный гид, преподнёс нам все так профессионально! Это незабываемое ощущение. Какой вид открылся при подъёме
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Мифы и легенды»
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