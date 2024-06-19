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мест, и о современной жизни города. Чувствуется, что команда администрации города много делает и для жителей, и для гостей города. Очень понравился курортный парк и современные локации: Феррум-площадь и пруд. Советую всем отдыхающим в КМВ посетить Железноводск и лучше в мини-группе с таким интересным собеседником и профессиональным экскурсоводом как Юлия!