От Площади Ленина – экскурсии в Железноводске

Найдено 4 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Железноводске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллический Железноводск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
8 авг в 11:30
3 800 за всё до 5 чел.
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: Г. Железноводск, площадь Ленина
Расписание: суббота, воскресенье
Завтра в 07:30
5 июля в 07:30
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 июня 2024
    Идиллический Железноводск
    Огромное спасибо за очень насыщенную экскурсию. Благодаря профессионализму Юлии влюбились в этот городок, узнали много интересного и об истории этих
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    мест, и о современной жизни города. Чувствуется, что команда администрации города много делает и для жителей, и для гостей города. Очень понравился курортный парк и современные локации: Феррум-площадь и пруд. Советую всем отдыхающим в КМВ посетить Железноводск и лучше в мини-группе с таким интересным собеседником и профессиональным экскурсоводом как Юлия!

  • Э
    Эльфира
    18 мая 2024
    Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
    Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
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    возможность сделать фото - все это сделало нашу экскурсию незабываемой. Юлия очень позитивный, приятный в общении человек. Два часа пролетели незаметно, и от города остались самые приятные впечатления. Юлия, большое спасибо!

    Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные видыЭкскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные видыЭкскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные видыЭкскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Очень насыщенная экскурсия. За 2 часа увидели сокровенные уголки курортного Железноводска, услышали много интересного. Спасибо Юлие за прекрасно проведённое время
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
    Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным бонусом стал вкусный кофе, сваренный на одной из остановок. Вся экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
    Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным
  • А
    Алёна
    12 апреля 2024
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
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    задавая вопросы, фотографируясь, угощаясь минералкой. Экскурсия содержит любопытные исторические факты исторических персоналий, архитектурные комментарии, ботанические моменты, общие сведения о города и регионе. Как будто сразу узнали о всех городах КМВ! Экскурсовод ответила на все вопросы накануне прогулки, подобрала для нас удобные дату и время.

  • В
    Владислав
    2 марта 2024
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Отличная экскурсия. Нам очень понравилось. Омрачило только холодная погода.
  • Т
    Тина
    11 ноября 2023
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Здравствуйте. Очень понравилась экскурсия. Елена - прекрасный рассказчик. Чудесно погуляли по Железноводску.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «От Площади Ленина»

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  4. Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Лермонтовский источник
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2024
Сейчас в Железноводске в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 4 экскурсии от 3 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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