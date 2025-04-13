Что вас ждёт?

Фиагдонское ущелье, оно же Куртатинское. Фиагдон — узкий каньон, который образовала горная река. Мы вместе прогуляемся по ущелью, посмотрим заброшенные поселения и я расскажу вам о традициях осетинского народа.

Алагирское ущелье, или ворота Закавказья. Тут нас ждут: Зарамагское водохранилище с необычными смотровыми, святилище Мыкалгабырт, а также прилегающее к Алагирскому ущелью небольшое Урсдонское ущелье.

Необычное место, которое манит и удивляет, — Даргавский некрополь. Только представьте: среди гор раскидано множество маленьких домиков, гробницы. Я с удовольствием расскажу, как появилась такая традиция захоронений в горах.

Мы с вами посмотрим на Кармадонское ущелье. Здесь вы узнаете об истории гибели съёмочной бригады Сергея Бодрова-младшего, и мы посмотрим на последствия схода ледника спустя почти 20 лет. Несмотря на страшные последствия, Кармадонское ущелье очень живописно и красиво. А ещё мы увидим:.

Дзивгисскую крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Гид расскажет об очень продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы — предки осетин — выживали и отбивались от многочисленных вражеских набегов.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот в России.

• «Лавочку счастья». Важная информация: