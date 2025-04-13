Северная Осетия манит своей самобытностью, ароматными пирогами, дружелюбным народом и, конечно, невероятной природой! Нас ждут четыре ущелья, или Золотое Кольцо Северной Осетии: Кармадонское, Даргизское, Алагирское, Фиагдонское. Необычное место, которое манит и удивляет — Даргавский некрополь. Крупнейшая наскальная крепость на Кавказе — Дзивгисская крепость и «Лавочка счастья»!
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- Фиагдонское ущелье, оно же Куртатинское. Фиагдон — узкий каньон, который образовала горная река. Мы вместе прогуляемся по ущелью, посмотрим заброшенные поселения и я расскажу вам о традициях осетинского народа.
- Алагирское ущелье, или ворота Закавказья. Тут нас ждут: Зарамагское водохранилище с необычными смотровыми, святилище Мыкалгабырт, а также прилегающее к Алагирскому ущелью небольшое Урсдонское ущелье.
- Необычное место, которое манит и удивляет, — Даргавский некрополь. Только представьте: среди гор раскидано множество маленьких домиков, гробницы. Я с удовольствием расскажу, как появилась такая традиция захоронений в горах.
Мы с вами посмотрим на Кармадонское ущелье. Здесь вы узнаете об истории гибели съёмочной бригады Сергея Бодрова-младшего, и мы посмотрим на последствия схода ледника спустя почти 20 лет. Несмотря на страшные последствия, Кармадонское ущелье очень живописно и красиво. А ещё мы увидим:.
- Дзивгисскую крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Гид расскажет об очень продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы — предки осетин — выживали и отбивались от многочисленных вражеских набегов.
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот в России.
• «Лавочку счастья». Важная информация:
- Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Обязательно возьмите документы, удостоверяющие личность.
Ежедневно в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фиагдонское (Куртатинское) ущелье
- Алагирское ущелье ворота Закавказья: Зарамагское водохранилище, святилище Мыкалгабырт, Урсдонское ущелье, Даргавский некрополь, Кармадонское ущелье, Дзивгисская крепость, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, «Лавочка счастья»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от вашего места проживания и обратно
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Вход в некрополь - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Обязательно возьмите документы, удостоверяющие личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
13 апр 2025
Очень довольна путешествием. Локаций много, но ровно столько, чтобы восхититься и наполниться впечатлениями, но не устать. Изумительная природа, завораживающая история края. Гид Кирилл выше всяческих похвал! Глубокое знание исторической темы, прекрасная русская речь и мастерское вождение автомобиля на горных дорогах. Вкуснейшие осетинские пироги добавляют ещё плюс к поставленным пяти баллам. За всю поездку ни одного нарекания к организации. Молодцы!!!!
Входит в следующие категории Железноводска
