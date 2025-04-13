Домик Лермонтова – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Домик Лермонтова» в Железноводске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Пешая
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
13 000 ₽ за экскурсию
Северная Осетия - тайны города мёртвых
15 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Северная Осетия - тайны города мёртвых
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00.
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
6000 ₽ за человека
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
Начало: По договоренности
9 мая в 07:00
14 мая в 07:00
20 200 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2025
    Северная Осетия - тайны города мёртвых
    Очень довольна путешествием. Локаций много, но ровно столько, чтобы восхититься и наполниться впечатлениями, но не устать. Изумительная природа, завораживающая история
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    края. Гид Кирилл выше всяческих похвал! Глубокое знание исторической темы, прекрасная русская речь и мастерское вождение автомобиля на горных дорогах. Вкуснейшие осетинские пироги добавляют ещё плюс к поставленным пяти баллам. За всю поездку ни одного нарекания к организации. Молодцы!!!!

  • А
    Алексей
    7 июля 2024
    Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
    Спасибо за интересную экскурсию. Спасибо Николаю за организацию такой нужной экскурсии. Спасибо Дмитрию за проведенную экскурсию. Экскурсия индивидуальная для семьи и
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    это огромный плюс. Можно на "лету" корректировать план экскурсии что посмотреть, куда сходить-заехать. В результате экскурсии заполнили пробелы полученные в результате других экскурсий в составе больших групп туристов. Посмотрели основные курортные города КМВ за один день. Попробовали почти все минеральные воды, искупались в искусственном водоеме, вкусно покушали. Еще раз Спасибо Дмитрию, что он внимательно выслушивал наши "хотелки" и терпеливо ждал пока мы осмотрим-облазим достопримечательности. Вообщем интересная экскурсия на целый день на комфортном автомобиле с кондиционером. Нам понравилось. Всем Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Домик Лермонтова»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  4. Джилы-су
  5. Плато Бермамыт
  6. Пушкинская Галерея
  7. Дворец Эмира Бухарского
  8. Курортный парк
  9. Долина Нарзанов
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в апреле 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Домик Лермонтова" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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