Индивидуальная
до 1 чел.
Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
2 мая в 09:00
13 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Северная Осетия - тайны города мёртвых
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00.
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
Начало: По договоренности
9 мая в 07:00
14 мая в 07:00
20 200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина13 апреля 2025Очень довольна путешествием. Локаций много, но ровно столько, чтобы восхититься и наполниться впечатлениями, но не устать. Изумительная природа, завораживающая история
- ААлексей7 июля 2024Спасибо за интересную экскурсию. Спасибо Николаю за организацию такой нужной экскурсии. Спасибо Дмитрию за проведенную экскурсию. Экскурсия индивидуальная для семьи и
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Домик Лермонтова»
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