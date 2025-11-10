Мы придерживаемся профессионального подхода к поставленной задаче, внимание к клиенту гарантировано.
Автомобилями управляют опытные водители, которые помогут с багажом, расскажут об основных достопримечательностях региона.
Внимательные, вежливые водители доставят вас к месту назначения в максимально короткие сроки, сделают остановку в случае необходимости.
Описание трансферПоездка на курорт всегда связана с посещением другой страны или города, что сопряжено со сложностями перемещения на месте. Туристу необходимо позаботиться о поиске кафе или ресторана, где можно перекусить, найти номер в отеле, транспорт, позволяющий без проблем перемещаться по городу. Услуги такси в этом случае подойдут не каждому туристу, так как тарифы могут не вписаться в имеющийся бюджет. Наш трансфер – один из самых недорогих и безопасных способов, позволяющих добраться до отеля или посетить достопримечательность. Что вас ждёт?
- Встретим в аэропорту или заберём с адреса вашего проживания.
- По дороге можно заехать пообедать.
- По договорённости посетим достопримечательности. Водители обязательно подскажут, что посмотреть и куда сходить.
Ежедневно в 07:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Домбай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
